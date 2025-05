Fico atentát na svoju osobu vraj predvídal a varuje pred ďalším. O transakčnej dani chce hovoriť na koaličnej rade

Fico na mítingu v Handlovej: Stojím tu v plnej sile Video

„Potom príde zásah polície a máme tu jednoducho cirkus Humberto, ktorý nikto nechce," skonštatoval Fico.

Premiér zároveň uviedol, že sa obáva, že po atentáte na jeho osobu 15. mája 2024 pochopila opozícia, že „toto je ten recept" a bude naďalej „hustiť atmosféru" a „dusiť nenávisť". „Som presvedčený, že recept, ktorý bol použitý 15. mája 2024, by niekomu vyhovoval aj teraz," vyhlásil Fico. Zároveň zopakoval, že muž, ktorý ho chcel zavraždiť, mal veľmi blízko k opozičnej strane Demokrati.

Fico takisto povedal, že minuloročný atentát na svoju osobu predvídal. „Na vláde som opakovane varoval pred 15. májom 2024 kolegov vo vláde. Že, prosím, dávajte si pozor, niečo ide. A stalo sa, bol som to ja," dodal Fico.

Transakčná daň

O téme transakčnej dane by sa mali koaliční lídri rozprávať na koaličnej rade, ktorú plánuje premiér Fico podľa vlastných slov zvolať koncom nasledujúceho týždňa. Naďalej hovorí o jej nevyhnutnosti, ale bude diskutovať o návrhu z dielne SNS. Fico by rád znížil okruh tých, ktorí musia daň platiť, no len v prípade, ak sa nájde náhrada za výpadok peňazí do rozpočtu. Zopakoval tiež, že Slovensko nepodporí tzv. pandemickú zmluvu v takej podobe, ako je predložená. Upozornil, že návrhy Slovenska na úpravy neboli akceptované.

Transakčná daň je nevyhnutnosťou, hoci sa premiérovi nepáči. Zdôraznil, že zodpovednosť za konsolidáciu treba rozložiť na všetkých. Upozornil na praktiky, ktoré ju obchádzajú. Zatiaľ sa lídri o problematike transakčnej dane na koaličnej rade nerozprávali, Fico tak plánuje urobiť koncom týždňa.

„Chcem sa pozrieť, čo tam je. Ak niekto príde a povie, poďme z toho 700-miliónového balíka odškrtnúť 150, aby sme niekomu pomohli a uvoľnili, v poriadku. Ja budem rád, ak sa zníži okruh tých, ktorí majú platiť transakčnú daň. Len si pýtam odpoveď, čím nahradíme vypadnutých 150, 200, alebo 300 miliónov eur,“ odkázal. Ak by niekto prišiel s riešením, ako nájsť 700 miliónov eur, zrušil by transakčnú daň. Nevie, aký presný dosah má návrh od SNS. „Návrh zákona si pozriem s plným rešpektom a budeme sa rozprávať, či vieme nájsť náhradu za vypadnuté peniaze z transakčnej dane,“ dodal.

Pandemická dohoda

Pandemická dohoda je podľa Fica typickým príkladom toho, či je krajina suverénna. Kritizuje opozíciu, že ju chce automaticky podporiť, myslí si, že ani nevie, čo je v nej napísané. „Veľmi som spozornel, keď prišli prvé pripomienky z ministerstva spravodlivosti. Mali sme celý rad konkrétnych návrhov,“ povedal s tým, že sa týkali suverenity i ľudských práv, no všetky návrhy odmietli. „Svetová zdravotnícka organizácia sa stane pánom sveta, ak by došlo k pandémii,“ tvrdí Fico o tom, čo by pandemická dohoda priniesla.

Zopakoval, že slovenská delegácia bude navrhovať hlasovanie o dohode a nie prijatie všeobecným súhlasom. Bude takisto naďalej presadzovať pozmeňujúce návrhy SR. Ak sa bude o pandemickej dohode hlasovať v predloženej podobe, slovenská delegácia má príkaz nepodporiť ju. Premiér takisto tvrdí, že pandemická dohoda dáva „farmafirmám“ a nadnárodným inštitúciám obrovskú kontrolu. Myslí si, že obsahuje aj prvky povinného očkovania.

Ficovi je ľúto, že nedošlo k dohode na presune politických diskusií na pracovný týždeň. Chce sa o tom aj naďalej rozprávať.

Pomoc automobilkám

Dve najväčšie výzvy, ktorým momentálne Slovensko čelí, sú výroba áut a energie z Ruska, povedal ďalej v relácii Fico. Pokiaľ ide o autá, ktorých vývoz môže ovplyvniť obchodná vojna medzi Európskou úniou a USA, výrobcom by podľa premiéra mohla pomôcť novelizácia zákona o skrátenej práci.

„My im ponúkame – neprepúšťajte tých ľudí. Radšej ich nechajte doma v pracovnom pomere a budú dostávať cez zákon o skrátenej práci 80 percent mzdy," vysvetlil predseda vlády s tým, že 60 percent mzdy by uhrádzal štát a 20 percent zamestnávateľ. „Na májovú schôdzu to ide," zdôraznil Fico. Zároveň je podľa neho potrebné podporovať úsilie o dosiahnutie dohody medzi EÚ a USA.

Premiér zdôraznil aj úlohu eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča v súvislosti s rokovaniami medzi EÚ a USA vo veci ciel. „Veľmi pozorne treba pracovať a spolupracovať s komisárom Marošom Šefčovičom, ktorý má na starosti obchodnú vojnu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou,“ skonštatoval premiér.

Energie z Ruska

Pokiaľ ide o dovoz energií z Ruska, opatrenia Európskej komisie v tejto oblasti sú podľa Fica železnou oponou. „Tu je oficiálne politika postaviť novú železnú oponu medzi Európu, Ruskú federáciu a východ ako taký," skonštatoval premiér.

Európska únia by podľa Fica bola najradšej, ak by sme úplne prerušili dovoz ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska. „Lenže tie dovozy, pokiaľ ide o plyn, ropu, z hľadiska celkových dovozov do EÚ sú smiešne, veľmi nízke," vyhlásil Fico. Ako ďalej povedal, mal by vyzvať ruského prezidenta Vladimíra Putina, nech zverejní všetky tajné zmluvy, ktoré majú západné spoločnosti o dovoze ruských energií. „Momentálne je druhý najväčší dodávateľ skvapalneného plynu do Európy Ruská federácia," doplnil predseda vlády s tým, že celý rad členských štátov odoberá od Ruska jadrové materiály. „Vojna sa skončí, a čo teraz… postavíme stometrový železný múr?" dodal premiér.