Pellegrini sa stretol s novým pápežom. Lev XIV. dúfa, že niekedy ešte zavíta na Slovensko

„Som veľmi rád, že si pápež pamätá, že na Slovensku niekoľkokrát bol, a evidoval aj to, že nasledujúce mesiace mal k nám niekoľkokrát zavítať na cyrilometodské slávnosti do Nitry aj na púť do Levoče,“ povedal Pellegrini. Po jeho zvolení za pápeža to už nebude možné, konštatoval prezident s tým, že mu v mene všetkých občanov zaželal veľa zdravia a síl v jeho náročnej misii.

Prezident SR sa v nedeľu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne spolu s desiatkami hláv štátov a politických predstaviteľov zúčastnil na inauguračnej omši novozvoleného pápeža Leva XIV. Súčasťou slovenskej delegácie bol tiež podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Pellegrini predtým poznamenal, že na inauguračnej omši sa zišli tisíce veriacich z celého sveta. „Je pre mňa veľkou cťou byť pri tejto jedinečnej a historickej udalosti osobne, zastupovať celé Slovensko a vyjadriť Svätému Otcovi úprimnú podporu v jeho náročnej misii viesť katolícku cirkev v časoch plných výziev,“ napísal prezident.

Inaugurácia pápeža Leva XIV. Video

Lev XIV. podľa neho vo svojej inauguračnej reči vyzval všetkých ľudí na spoločné napĺňanie hodnôt lásky a porozumenia, podporujúcich nádej a solidaritu vo svete. „Nech sa toto posolstvo stane inšpiráciou pre nás všetkých,“ uzavrel Pellegrini.

Šesťdesiatdeväťročného Roberta Francisa Prevosta zvolili kardináli v konkláve za 267. pápeža rímskej cirkvi 8. mája. Prijal meno Lev XIV. Pápežom so všetkými právomocami sa stal ihneď, inauguračnú omšu, ktorou slávnostne začína svoj pontifikát, mal desať dní po zvolení.