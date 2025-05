Rozkol vo vláde: Šaško a Hlas sa postavili proti Ficovi. Premiér: Nervozita u partnerov je pomerne vysoká

Napätie v radoch koalície naďalej rastie. Hoci oficiálne bola politická kríza vo vládnom trojlístku zažehnaná na konci marca, spory medzi stranami neutíchli. Najhlasnejšie sa s kritikou tradične ozýva líder SNS Andrej Danko, ktorý opakovane kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer) za to, že takmer nekomunikuje s partnermi. Najnovšie to začalo škrípať už aj medzi dvoma najsilnejšími koaličnými stranami – Hlasom a Smerom.

Minister zdravotníctva a člen predsedníctva Hlasu Kamil Šaško sa postavil proti Ficovi pri otázke hlasovania o pandemickej dohode. Kým premiér trvá na tom, že Slovensko by ju malo odmietnuť, šéf rezortu zdravotníctva je za jej jednoznačné schválenie.

Nezhody pri pandemickej dohode, o ktorej budú štáty rokovať na zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo švajčiarskej Ženeve, sa vynorili cez víkend. Premiér Fico v relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že Slovensko túto dohodu nepodporí, s tým, že o tom mala v piatok (16. 5.) rozhodnúť vláda per rollam, teda písomne, vo forme obežníka. Zároveň slovenská delegácia by mala žiadať, aby sa dohoda neprijímala tzv. globálnym súhlasom, ale aby sa o nej hlasovalo.

„Pokiaľ by aj niekto chcel spochybniť dané rozhodnutie per rollam, ja zvolám kedykoľvek, aj zajtra ráno, vládu a dané rozhodnutie prijmeme aj na riadnom zasadnutí vlády. Toto je naše stanovisko k pandemickej zmluve. Je škodlivá pre suverénne krajiny a takto sme sa k nej postavili,“ poznamenal.

Predseda vlády zároveň hovoril o kríze Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a o vplyvoch farmaceutických firiem na ňu. „Pripravili pandemickú zmluvu, ktorú pozorne sledujeme od samého začiatku. Táto pandemická dohoda, ktorá je ponúknutá ako nejaké riešenie, podľa nášho názoru výrazne zasahuje do suverénneho práva štátu rozhodovať, ako bude riadiť procesy spojené s nejakými pandémiami, ktoré by mohli prísť v budúcnosti,“ povedal.

Slovensko už raz takýto dokument odmietlo pod vedením vládneho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie covidu Petra Kotlára (nominant SNS). Finálny verdikt, s akými pokynmi pôjde Slovensko do Švajčiarska, padne začiatkom budúceho týždňa.

Neberie nikomu slobodu

Na premiérove vyjadrenia pomerne ostro reagoval minister zdravotníctva Šaško, ktorý zároveň priznal, že koaliční partneri majú v tejto téme diametrálne odlišné názory. „Pán predseda vlády a predseda Smeru verejne avizoval, že má s touto zmluvou zásadný problém. My v Hlase a aj ja ako minister zdravotníctva to vidíme inak,“ uviedol šéf rezortu.

Foto: TASR, Jakub Kotian Šaško Minister zdravotníctva Kamil Šaško (HLAS).

Argumentoval, že pandemická dohoda nikomu neberie slobodu a v žiadnom prípade ani suverenitu. „Nie je žiadnym celosvetovým nariadením, ale globálnou dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla,“ vysvetlil ďalej.

Dohoda totiž stanovuje mechanizmy, ako si budú jednotlivé krajiny medzi sebou rýchlejšie a efektívnejšie vymieňať informácie o nových vírusoch či patogénoch, ktoré sa môžu objaviť. „Zároveň táto dohoda podporí, aby mal každý štát pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány svojich ďalších krokov – aby sme skrátka vedeli, čo máme robiť a nemuseli v stave núdze panikáriť,“ pokračoval Šaško.

„A napokon, ak by predsa len k nejakej pandémii, nedajbože, došlo, pandemická dohoda pomáha krajinám zdieľať informácie a zároveň zabezpečiť, aby sa ľudia – samozrejme, čo je najdôležitejšie – dobrovoľne – dostali rýchlo k potrebným liekom alebo testom,“ podotkol.

Šaško tiež pripomenul, že pandémia covidu bola pre Slovensko draho zaplateným ponaučením. „Keď ide o ľudské zdravie, majú mať prednosť uznávaní odborníci, a nie snaha za každú cenu zaujať. Vtedajší premiér Igor Matovič sa snažil za každú cenu dostať na titulky svetových médií a len kvôli tomu vymýšľal rôzne svoje ‘atómofky’, pri ktorých robil z ľudí doslova pokusné králiky na svoje experimenty,“ poznamenal.

Skritizoval preto splnomocnenca vlády pre prešetrenie procesu manažovania pandémie Petra Kotlára, ktorý si podľa neho zatiaľ nedokázal splniť svoju úlohu. „Mrzí ma, že stále nemáme na stole jeden ucelený materiál od pána vládneho splnomocnenca, ktorý by jasne a pravdivo zhodnotil katastrofálne manažovanie pandémie Matovičovou a Hegerovou vládou. Aby nám jasne ukázal, ktoré riešenia boli v poriadku, ktoré boli zbytočné a ktoré boli životu nebezpečné,“ uviedol minister zdravotníctva.

Zdôraznil, že v takých vážnych chvíľach, ako sú pandémie, by sa Slovensko nemalo hrať za každú cenu na hrdinu, ktorý ide proti celému svetu. „Preto ani ja, ani strana Hlas nepodporíme návrh, aby Slovensko demonštratívne a možno ako jediné odmietlo pandemickú dohodu. Takýto krok je oveľa viac politickým marketingom ako skutočnou ochranou zdravia ľudí na Slovensku. Jediné, čo ním dosiahneme, je to, že sa na nás svet bude pozerať cez prsty,“ uzavrel.

Strana Hlas tiež vydala stanovisko, v ktorom Šaška podporila. Uviedla, že rešpektuje rozhodnutie členov vlády za Smer a SNS odmietnuť za Slovensko všeobecný súhlas k pandemickej dohode, ale nepovažuje ho za správne riešenie. Mieni, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, aké následky nesie nerešpektovanie názorov odbornej obce. „Dvadsaťtisíc mŕtvych či rozvrátený štátny rozpočet by mali byť dostatočnou výstrahou pred spochybňovaním odbornej verejnosti,“ doplnila.

Fico na svojom trvá

Premiér si je vedomý výhrad druhej najväčšej strany. Nepovažuje to však za problém. „My nie sme povinní mať rovnaký názor. Vo vládnej koalícii sme tri strany. Politická strana Hlas podporuje pandemickú dohodu a má obrovský problém s tým, že Smer a SNS majú na to iný názor,“ skonštatoval.

Na kritiku Hlasu Fico reagoval tak, že by bol rád, keby sa nervozita u jeho koaličných partnerov skončila. „Im sa rozpadli poslanecké kluby a vláda nemala väčšinu v parlamente. Musel som preto prijať rozhodnutia, ktoré sa im nepáčia, a nervozita u nich je pomerne veľká,“ podotkol.

Foto: Martin Baumann fico Premiér Robert Fico

V relácii ta3 V politike v nedeľu Fico opakoval, že pandemická dohoda je podľa neho typickým príkladom toho, či je krajina suverénna. „Veľmi som spozornel, keď prišli prvé pripomienky z ministerstva spravodlivosti. Mali sme celý rad konkrétnych návrhov,“ povedal s tým, že sa týkali suverenity i ľudských práv, no všetky návrhy boli odmietnuté. Skritizoval tiež opozíciu, že ju chce automaticky podporiť, a tvrdí, že ani nevie, čo je v dohode napísané.

„Svetová zdravotnícka organizácia sa stane pánom sveta, ak by došlo k pandémii,“ tvrdí Fico o tom, čo by pandemická dohoda priniesla. Slovenská delegácia podľa jeho slov bude navrhovať hlasovanie o dohode a nie prijatie všeobecným súhlasom. Bude takisto naďalej presadzovať pozmeňujúce návrhy SR.

Ak sa bude o pandemickej dohode hlasovať v predloženej podobe, slovenská delegácia má príkaz nepodporiť ju. Premiér takisto tvrdí, že pandemická dohoda dáva „farmafirmám“ a nadnárodným inštitúciám obrovskú kontrolu. Myslí si, že obsahuje aj prvky povinného očkovania.

Finálne rozhodnutie padne tento týždeň, hlasovať o dohode sa má v pondelok alebo v utorok vo Švajčiarsku. Fico uviedol, že koalícia ešte bude o téme diskutovať. „Na prístup vlády SR k tejto dohode sú rozdielne názory, preto definitívne rozhodnutie padne v pondelok ráno, kde vám oznámime, ako bude vláda SR konať a aké pokyny dostane delegácia, ktorá bude zastupovať SR,“ skonštatoval premiér.