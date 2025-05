Ak by sa voľby konali v máji, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 21,9 percenta. Smer by získal 19,6 percenta hlasov. Republika by skončila na treťom mieste s 9,3 percentami. Hlas sa prepadol pod republiku a získal by 8,4 percenta hlasov.