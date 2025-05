Smer a SNS proti celému svetu? Pandemickú zmluvu chcú vedci, Hlas aj prezident. Pellegrini ale nevyužil svoju právomoc

Kým v Ženeve má slovenská delegácia rokovať o budúcnosti našej republiky v prípade ďalších pandémií, doma sa z otázky zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stala nesmierne polarizujúca téma. Smer a SNS stoja za splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom (nom. SNS) a dohodu absolútne odmietajú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) má opačný názor a postavili sa zaňho aj jeho stranícki kolegovia. Slovenská akadémia vied (SAV) Ficovi oponuje azda vo všetkých argumentoch a opozícia vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby to radšej celé vzal do svojich vlastných rúk.

Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Stretnú sa na ňom zástupcovia štátov z celého sveta, budú rozhodovať o pandemickej zmluve zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim. O znení tejto dohody sa rokovalo niekoľko rokov a návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.

Ako Pravde prezradilo ministerstvo zdravotníctva, našu krajinu vo Švajčiarsku zastupuje delegácia pod vedením štátneho tajomníka rezortu Michala Štofka. Ďalšími členmi sú predstavitelia Stálej misie SR pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve, ale aj zástupcovia odboru medzinárodných vzťahov a záležitostí rezortu zdravotníctva.

Foto: TASR, Jakub Kotian Peter Kotlár Na snímke splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Covid-19 Peter Kotlár (SNS) počas tlačovej konferencie na tému - Výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu Covid-19.

Slovensko sa však v Ženeve plánuje postaviť proti zvyšku sveta. V otázke pandemickej dohody má totiž jasno splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár. Ten síce podľa našich informácií spolu s delegáciou necestoval, no má pozornosť premiéra. Hovorí, že naša vláda by zmluvu v žiadnom prípade nemala akceptovať, čím by sme sa stali azda jedinou členskou krajinou Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá by tak urobila.

Predseda vlády Robert Fico (Smer) tvrdí, že pandemická zmluva by zasahovala do suverenity a práv Slovenskej republiky, a preto ju odmieta. V tom Smeru a SNS oponuje drvivá časť vedeckej oblasti, celá opozícia a takisto aj vládny partner Hlas.

V stanovisku strany Smer sa píše, že „rázne odmieta návrh pandemickej dohody v jeho súčasnej podobe“. WHO totiž podľa vládnej strany odignorovala slovenské pripomienky, čím zmluva „ohrozuje naše národné záujmy a slobody občanov“.

„Strana Smer – slovenská sociálna demokracia nebude súhlasiť s dokumentom, ktorý podkopáva suverenitu Slovenskej republiky, ignoruje základné práva občanov a vytvára priestor pre neprehľadné a nedemokratické mechanizmy,“ píše sa v stanovisku. Podľa informácií Pravdy má SNS podobné názory, na žiadosť o stanovisko však národniari nereagovali.

V pondelok večer úrad vlády informoval, že Ficovi telefonoval generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Premiér tvrdí, že ho šéf organizácie požiadal, aby slovenská vláda zmenila svoje stanovisko a nepožadovala hlasovanie o pandemickej dohode. „Zopakoval som, že slovenská delegácia je zaviazaná pokynom vlády SR požadovať hlasovanie o pandemickej zmluve,“ uviedol Fico.

Vedci proti vláde

Slovenská akadémia vied (SAV) s rozhodnutím nepodporiť pandemickú dohodu nesúhlasí. Podľa nej platí presný opak toho, čo hlása predseda vlády ohľadom suverenity. „Na rozdiel od informácií, ktoré sa objavili aj vo verejnoprávnych médiách, globálna pandemická dohoda výslovne zakotvuje suverenitu jednotlivých štátov, rešpektovanie ľudských práv a nezasahuje do vnútroštátnych kompetencií SR,“ uviedla SAV v reakcii na tvrdenia Smeru či SNS.

Hovorkyňa akadémie vied Monika Tináková zároveň agentúru TASR upozornila, že odmietnutie dohody naruší vedeckú a výskumnú spoluprácu potrebnú pre rýchlu a správnu reakciu štátu v prípade budúcich pandémií. Tiež bude mať za následok obmedzenie prístupu SR k diagnostickým a liečebným postupom pri pandémiách, k potrebným informáciám o patogénoch a manažmente pandémie.

„Globálna pandemická dohoda je výsledkom viacročných intenzívnych odborných rokovaní členských štátov WHO a je postavená na overených vedeckých poznatkoch a faktoch. Cieľom dohody je zlepšiť pripravenosť a reakciu krajín na budúce pandémie. Dohoda sa zameriava na posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti verejného zdravia a zabezpečenia prístupu k diagnostickým, preventívnym a liečebným postupom pre všetkých,“ vysvetlila SAV.

Hovorkyňa podotýka, že dôležitou súčasťou dohody je podpora rýchleho a otvoreného zdieľania dát medzi vedeckými a zdravotníckymi pracoviskami a podpora zapojenia vedcov a zdravotníkov do medzinárodnej spolupráce, výskumu a klinických skúšaní. Tiež že dohoda sa snaží zabezpečiť spravodlivý prístup k liekom, vakcínam a diagnostickým postupom v prípade budúcich pandémií.

Zasiahne prezident?

Ako už informovala Pravda, s Ficovým postojom sa nestotožňujú minister zdravotníctva Kamil Šaško, druhá najväčšia koaličná strana Hlas ani opozícia. Mimoparlamentná strana Demokrati poukázala na to, že celú situáciu má právo vziať do rúk prezident nezávisle od toho, čo chce vláda urobiť.

„Prišli sme na to, že Ústava SR pozná riešenie takýchto šialeností. O pristúpení k pandemickej dohode môže totiž bez Ficovej vlády a kolokvia bláznov, ktorí tam sedia, rozhodnúť prezident Peter Pellegrini sám,“ upozornil predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Strana preto hlavu štátu v liste vyzvala, aby o pandemickej dohode rozhodla sama ako predstaviteľ Slovenskej republiky. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga doplnil, že prezident má túto právomoc od vzniku ústavy a je na ňom, ako k nej pristúpi. Ide podľa neho o prípad, keď môže Slovensko ochrániť od medzinárodnej hanby a prijatím zmluvy by prezident iba ukázal, že jeho krajina stojí na strane vedy.

Pellegrini následne vo svojom stanovisku kritizoval postoje Smeru či SNS. Pandemická dohoda je podľa neho spoločným nástrojom sveta na lepšie zvládnutie budúcej pandemickej hrozby a nie nástrojom na obmedzovanie slovenskej suverenity.

„Slovensko si samo obmedzuje prístup k zdieľaniu vedecky overených informácií s najvyspelejšími krajinami sveta o možnostiach čo najlepšieho zvládnutia prípadnej pandémie v budúcnosti. Žiadna z vyspelých krajín, ako napríklad Švajčiarsko, na ktoré sa v otázkach zdravotníctva oprávnene pozeráme ako na inšpiráciu, nevníma pandemickú dohodu ako zasahovanie do svojej vlastnej suverenity,“ uviedol Pellegrini.

„Mrzí ma, že pre pár domácich získaných politických bodov zbytočne riskujeme povesť Slovenska v zahraničí a zatvárame si cestu k lepšej ochrane zdravia slovenských občanov,“ dodal prezident.

Opozícia chce koniec Šaška

Šéf rezortu zdravotníctva Šaško aj ďalší členovia Hlasu deklarujú, že sú za jednoznačné schválenie dohody. „Pán predseda vlády a predseda Smeru verejne avizoval, že má s touto zmluvou zásadný problém. My v Hlase a aj ja ako minister zdravotníctva to vidíme inak,“ uviedol Šaško v stanovisku.

Vysvetľuje, že pandemická dohoda nikomu neberie žiadnu slobodu a nie je žiadnym celosvetovým nariadením. „Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla. Dohoda stanovuje mechanizmy, ako si budú jednotlivé krajiny medzi sebou rýchlejšie a efektívnejšie vymieňať informácie o nových vírusoch či patogénoch, ktoré sa môžu objaviť,“ uviedol Šaško.ň

Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že celá strana v tejto otázke stojí za Šaškom, no ministrov Smeru a SNS je dovedna viac a na rokovaní vlády ich preto prehlasovali. „Vláda štandardne prijíma svoje rozhodnutia konsenzuálne a jednohlasne. V tomto prípade však bolo hlasovanie a ministri Hlasu boli prehlasovaní. Stalo sa, my sme svoje výhrady vyjadrili,“ uviedol v pondelok.

Opozičná SaS v tejto súvislosti vyzvala na to, aby sa Šaško vzdal svojho postu, keďže podľa liberálov sa zdá, že situáciu v zdravotníctve už vôbec nemá pod kontrolou. Predseda strany Branislav Gröhling označil situáciu okolo pandemickej dohody za ďalšiu stratu kompetencií pre stranu Hlas.

„Na čele rezortu zdravotníctva už nestojí Kamil Šaško, ale konšpirátor Kotlár, ktorý sa vydáva za zástupcu zdravotníctva. Robert Fico dal Petrovi Kotlárovi rozhodovať za celé Slovensko v mene konšpirácií, klamstiev a izolácie. Medzitým Robert Kaliňák ako minister obrany stavia dve nemocnice a Kamil Šaško z Hlasu len neveriacky pozerá, ako mu berú rezort spod rúk,“ uviedol Gröhling.

Expert liberálov na zdravotníctvo Tomáš Szalay podotkol, že súhlasí s názorom Šaška, ktorý sa opiera o konsenzus panujúci medzi odborníkmi z pandemickej komisie. Tí sa zhodli, že pandemickú dohodu treba akceptovať.

„Z tridsiatich členov len dvaja boli proti. Všetci chápeme, že dohoda je o pripravenosti na ďalšiu pandémiu, nie o strate suverenity,“ zdôraznil Szalay a dodal, že ak je dohoda pre ministra Šaška naozaj dôležitá, mal by sám vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť.

Rovnaký postoj ešte v sobotu (17. 5.) zaujali opoziční lídri z Progresívneho Slovenska s tým, že ak Slovensko zahlasuje za odstúpenie od zmluvy, Šaško musí odstúpiť. Ako upozornil predseda PS Michal Šimečka, vláda vedome hazarduje so zdravím občanov a ustupuje bludárom ako Peter Kotlár.

Kotlárove výstupy a publikácie o vakcínach proti COVID-19 v pochybnom časopise v uplynulých týždňoch kritizovala tak SAV, ako aj poprední medicínski odborníci. Jeho analýzu, ktorou zapríčinil dočasné pozastavenie odberu vakcín proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku, označili za „podpriemernú bakalársku prácu“.