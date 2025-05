Zelenskyj odmietol ruskú požiadavku na stiahnutie ukrajinských vojsk

Kyjev podľa neho nevie o memorande, o ktorom hovoril ruský prezident Vladimir Putin po svojom telefonickom rozhovore s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Rusko je podľa Putina pripravené s Ukrajinou pracovať na memorande o budúcich mierových rozhovoroch.

Rusko je podľa Putina pripravené s Ukrajinou pracovať na memorande o budúcich mierových rozhovoroch. Rusko tiež – podľa skorších vyjadrení Putina a aj podľa vyjadrení ruských predstaviteľov pri mierových rokovaniach v Istanbule – trvá na tom, aby Ukrajina stiahla svojich vojakov zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko čiastočne okupuje a ktoré Moskva na jeseň 2022 vyhlásila za pripojené k Rusku: Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ako aj uznala za súčasť Ruska ukrajinský polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo na jar 2014. Vtedy sa začal konflikt, ktorý vpádom ruských vojsk vo februári 2022 do susednej krajiny prerástol v najkrvavejšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny.

„Problém sa tu netýka prezidenta Trumpa. Prečo? Pri všetkej úcte preto, lebo je to naša krajina, náš štát, naša armáda a naša nezávislosť. Problém tkvie v tom, na čo si môže Ukrajina dovoliť pristúpiť, a na čo nemôže. Sťahovať naše vojská z nášho územia nikto nebude. To je ústavná povinnosť, ako má, tak je ústavnou povinnosťou našich vojakov brániť zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj novinárom podľa serveru RBK-Ukrajina.

Zelenskyj pripustil, že Rusko svojou agresiou dosiahlo to, že získalo „dočasne okupované územia“. Žiadne ultimáta ale podľa neho Ukrajina nesplní a nevzdá sa svojho územia a svojich ľudí. „Ak Rusko kladie podmienku, že sa naše vojská stiahnu z našej krajiny, znamená to, že nechcú prímerie a ukončiť vojnu,“ zdôraznil šéf štátu s tým, že to isté už opakovane hovoril prezidentovi Trumpovi a jeho tímu aj lídrom ďalších krajín. Moskva podľa Zelenského dobre vie, že to Ukrajina neurobí.

Zelenskyj podľa serveru BBC News tiež uviedol, že len po tom, ako Ukrajina dostane od Rusov spomínané memorandum či iné návrhy, bude môcť sformulovať svoje stanovisko. Dodal, že žiadne podrobnosti o dokumente nepozná.

Opäť tiež vyzval na zvýšenie tlaku na Rusko, ktorý by Moskvu prinútil usilovať o mier. „Ak Rusko nepristúpi na ukončenie vraždenia, ak neoslobodí zajatcov a rukojemníkov, ak Putin bude nastolovať nerealistické podmienky, bude to znamenať, že Rusko ďalej preťahuje vojnu a zaslúži si, aby Európa, Amerika a celý svet reagovali zodpovedajúcim spôsobom, najmä dodatočnými sankciami. Rusko musí ukončiť vojnu, ktorú samo začalo a môže s tým začať kedykoľvek. Ukrajina je vždy pripravená na mier,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti podľa BBC News.

Ukrajinský prezident uviedol, že s americkým prezidentom Trumpom hovoril dvakrát – pred a po jeho rozhovore s Putinom. Druhého rozhovoru sa zúčastnili tiež lídri Francúzska, Talianska, Nemecka, Fínska a Európskej únie. Dodal, že počas prvého bilaterálneho rozhovoru ubezpečil o pripravenosti Ukrajiny na úplné a bezpodmienečné prímerie, ako ich navrhli USA. Ak Rusi nie sú pripravení zastaviť zabíjanie, mali by nasledovať silnejšie sankcie, aby prinútili Rusko k mieru, povedal Zelenskyj. Ubezpečil tiež, že Ukrajina je pripravená viesť s Ruskom priame rozhovory v akomkoľvek formáte, ktorý povedie k výsledku. Je však potrebné, aby pripravené bolo aj Rusko, dodal.