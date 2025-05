Šaško varuje pred klamstvami: Lockdowny a očkovania nikto prikazovať nebude. Minister avizuje ďalšie kroky, opozícia volá po jeho demisii

Slovenská republika nehlasovala proti pandemickej dohode. To, že sa pri hlasovaní spolu s ďalšou desiatkou krajín zdržala, dáva možnosť pre ďalšie aktívne kroky. V súvislosti s výsledkom hlasovania na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Na sociálnej sieti zároveň avizuje svoje ďalšie iniciatívy v tejto záležitosti.