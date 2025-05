Bezpečnostný úrad je v rozklade, nie je pripravený na ďalší útok, povedal expert. Ostro skritizoval vyšetrovanie atentátu

Štúdio SITA: Rozhovor s bezpečnostným analytikom Jurajom Zábojníkom Video Zdroj: SITA

Ako viackrát skonštatoval premiér Robert Fico, je eminentné nebezpečenstvo útoku na ďalšieho verejného činiteľa. Bezpečnostný expert Zábojník vyjadril skepsu, či sú polícia a príslušné zložky v rámci prevencie pred ďalším útokom na verejného činiteľa dostatočne aktívni. „Nie som si úplne istý, že sú na to pripravení. Premiér to hovoril aj pred atentátom, že sa cíti byť ohrozený, a napriek tomu bezpečnostná politika nebola zvládnutá. Ale ani nemohla byť, pretože na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov nerobia profesionáli,“ myslí si odborník.

Zábojník odporúča, aby na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov prebehol audit a zistili sa nedostatky. „Dali tam nového riaditeľa, ktorý s tým nemal žiadne riadiace skúsenosti, dali tam nového riaditeľa operatívy, ktorý tam nemá čo robiť, pretože on na tom úrade mal vyrastať ako dieťa zo školských lavíc až po dospelosť, až vtedy bude z neho profesionál,“ myslí si bezpečnostný analytik.

„Veľa ľudí ma informovalo po atentáte na premiéra, že stav je vážny, že sú tam aj protekčné deti… Tak to je katastrofa. Treba tam urobiť jeden veľký hĺbkový audit. Audit za posledné roky, akým spôsobom sa profiloval ten úrad, aké modelové situácie, výcviky majú za sebou, akí sú to ľudia, kde robili predtým, či išli postupne od ochrany objektov (parlament, úrad vlády) a postupne išiel po 4 – 5 rokoch, chcel byť na epizóde, ktorá robí výjazdy, potom chcel robiť ochrancu alebo vodiča, pyrotechnika, hygienika, alebo na operatívu, lebo ho bavilo preverovať situáciu a robiť spravodajskú činnosť.

Vtedy je to profesionálny úrad, keď sa generuje jeho rast,“ podčiarkol Zábojník. Podľa odborníka, ak sú na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov dosadení ľudia, a zistí sa to auditom, tak je to veľmi zlé. „Treba potom všetko nanovo postaviť a dať do poriadku,“ zdôraznil.

K vyšetrovaniu postupu ochrankárov počas vlaňajšieho atentátu na predsedu vládu Zábojník povedal, že pre inšpekciu je to veľmi zložité. „Poznám, akí sú ľudia na inšpekcii, a niektorí tam ani nemajú šajnu o tom, aká práca sa robí na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov, o tej celkovej štruktúre, mozaike, čiže ťažko sa to vyšetruje. Ale prečo potom neprizvali odborníkov?“ povedal Zábojník s tým, že na všetky veci sa prizývajú súdni znalci, keď sa vyšetruje akákoľvek vec. Spytuje sa, prečo neprizvali osobnosti, ktoré tomu rozumejú? „No, a potom to vyzerá kuriózne, že nikto nepochybil,“ povedal Zábojník na margo záveru Úradu inšpekčnej služby, že ochrankári pri atentáte na premiéra nepochybili.

„Ako nikto nemohol pochybiť, keď bol atentát?“ pýtal sa ďalej odborník. „Predstavte si, že je tam maďarský premiér, alebo rakúsky kancelár, a príde nejaký šialenec a vypáli do neho päť rán. Je jedno, či ten zahraničný ústavný činiteľ prežije, alebo či bude mŕtvy, ale dostal päť rán. Viete si predstaviť, že by to Slovenská republika uzavrela, že nikto nepochybil? Však by sme vyzerali ako najväčší tĺci na svete. A preto si kladiem otázku, ako to takto mohli vôbec uzavrieť?“ kritizoval Zábojník s tým, že došlo k dokonaniu atentátu, a preto treba pomenovať chyby a prečo sa atentát nezachytil včas.

„Tým, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľov funguje ako špeciálna zložka na platforme prevencie, tak vy musíte preventívnymi krokmi zabrániť tomu, aby sa niečo stalo. To znamená, vy musíte mať všetko pod kontrolou,“ vysvetľuje Zábojník, ktorý spresnil, aké chyby spravili ochrankári aj operatívci počas útoku na premiéra.

Kaliňák o prvom výročí atentátu na premiéra

„Ochranka, keď si nepreverí prostredie, tak sa dostáva do štádia, akoby sa jej zasekla hydraulika, lebo nevie, či to bezpečne zvládnu. Podcenili to tým, že atentátnik premiéra mal byť už dávno známy, lebo sa mesiac predtým prejavoval v Dolnej Krupej, mali o ňom vedieť operatívci. Každý, kto prejavuje nenávisť, sa vyhodnocuje, fotomontáž, toto všetko musia robiť operatívci, ktorí sú ako malá tajná služba na úrade ochrany. A tá musí v rámci prevencie a ochrany životov a zdravia ústavných činiteľov toto všetko kontrolovať,“ vysvetľoval Zábojník.

Ako dodal, atentátnik sa nachádzal v skupine 20 – 30 ľudí. „Čiže keď nevedia medzi 20 – 30 ľuďmi nájsť atentátnika, ktorý sa už predtým prejavoval, ktorý bol držiteľom zbrojného preukazu, ktorý vykrikoval na premiéra oplzlé slova už niekoľko mesiacov predtým – a potvrdil to aj minister obrany Robert Kaliňák, potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, potvrdil to aj samotný premiér – tak o čom sa tu bavíme?“ skonštatoval Zábojník.