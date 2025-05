Šimkovičovej rošády: náhle odvolala Kriššáka, osvetové centrum povedie exposlankyňa za SNS

Informovala o tom vedúca Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry SR Petra Bačinská. Pripomenula, že v pondelok 19. mája bol z predmetnej pozície odvolaný Erik Kriššák. „Odvolanie bolo vykonané v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov,“ dodala Bačinská.

V rokoch 2016 až 2020 pôsobila v parlamente, kde zastupovala SNS. V minulosti v partaji zastávala aj post podpredsedníčky.

O Kriššákovom odvolaní ako prvý informoval Denník N. Podľa informácií, ktoré priniesol, riaditeľ NOC dostal list s odvolaním k 19. máju. Dôvodom malo byť to, že sa rezortu kultúry nepáčilo, ako Kriššák pripravoval festival vo Východnej. Erik Kriššák bol do funkcie riaditeľa Národného osvetového centra vymenovaný v roku 2022 vtedajšou ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (hnutie Slovensko). Na vymenovanie do funkcie ho šéfke rezortu kultúry odporučila výberová komisia, ministerka sa po preštudovaní príslušných materiálov s výsledkom výberového konania stotožnila a Kriššáka do funkcie vymenovala. Kriššák ale Národné osvetové centrum dočasne viedol už od roku 2020.