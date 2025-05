Peter Pellegrini si za poradcu pre menšiny vybral Krisztiána Forróa. Šéf Aliancie ho vlani podporil v prezidentskej kampani

Krisztián Forró podporil Petra Pellegriniho (archívne video) Video Neúspešný prezidentský kandidát a predseda maďarskej Aliancie – Szövetség Krisztián Forró vyzval Maďarov, aby volili lídra Hlasu Petra Pellegriniho.

„Mojím cieľom je podporiť ideu, že prezident SR Peter Pellegrini je prezidentom všetkých ľudí, a pomôcť vytvoriť komunitám také prostredie, aby sa cítili ako rovnocenní občania Slovenska,“ uviedol Forró, ktorý bude aj súčasťou delegácií prezidenta SR v rámci regionálnych výjazdov po Slovensku. KP podotkla, že keďže sa Forró už aktívne neangažuje v politike, s Pellegrinim sa dohodli na obsadení daného miesta.

Spresnila, že nový poradca už absolvoval rokovanie so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Ákosom Horonym, s ktorým diskutovali o otázkach ďalšej spolupráce. „Jej prvým výsledkom by malo byť zvolanie okrúhleho stola predstaviteľov národnostných komunít do konca júna tohto roka v Prezidentskom paláci,“ ozrejmila.

Krisztián Forró je slovenský podnikateľ a bývalý politik. V roku 2020 bol Forró zvolený za predsedu Strany maďarskej komunity. V rokoch 2021 až 2024 bol predsedom Maďarskej aliancie. Forró bol protikandidátom Pellegriniho v prezidentských voľbách v roku 2024. V prvom kole mu odovzdalo svoj hlas 65 588 občanov (2,91 %). Pred druhým kolom prezidentských volieb vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu.