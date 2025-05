Zo sídliska ukradli vzácnu sochu. Zlodeji ju surovo „vytrhli“ a zmizli. Krádež pravdepodobne pomohla ukryť búrka

Krádež sochy Video Zdroj: TV Pravda

Ukradnutá plastika má historickú a kultúrnu hodnotu. To, že zmizla, si všimla zamestnankyňa Obchodnej akadémie v Prievidzi, pred ktorej budovou stála niekoľko dekád. Hneď kontaktovala riaditeľa školy a ten zase políciu, ktorá Pravde potvrdila, že prípad vyšetruje.

Trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková uviedla, že už začali trestné stíhanie pre prečin krádeže. Pokračovala, že neznámy páchateľ, v presne nezistenej dobe medzi 16. a 18. májom, odcudzil z podstavca pred budovou obchodnej akadémie približne 150 centimetrov vysokú bronzovú sochu „Športovec“.

„Uvedeným konaním spôsobil mestu Prievidza škodu odcudzením v doposiaľ presne nezistenej výške, no prevyšujúcej sumu 700 eur,“ ozrejmila hovorkyňa. „V danej veci sú vykonávané potrebné úkony za účelom objasnenia veci a stotožnenia páchateľa,“ doplnila.

Foto: OA Prievidza socha, krádež, Prievidza „Športovec“ zmizol spred Obchodnej akadémie v Prievidzi minulý víkend.

Prievidžania sú rozhorčení

Oštepár od sochára Antona Čuteka, ktorý patril k legendárnej skupine Galandovcov, vznikol v roku 1960. Zrejme pod rúškom noci ho niekto, počas uplynulého víkendu, násilím odmontoval a odviezol na neznáme miesto.

„Tá socha bola ozdobou celého sídliska,“ hovorí riaditeľ Obchodnej akadémie v Prievidzi Ivan Kadlečík. „Pred našou školou je ešte jedno podobné dielo – sediace dievča čítajúce knihu od Vladimíra Kompánka. Krádež Športovca nami ale otriasla,“ podotkol riaditeľ. Zároveň potvrdil, že zmiznutie plastiky ako prvá zaregistrovala ekonomická vedúca školy.

„V nedeľu (18. 5.) okolo obeda mi volala, že socha tam nie je. Hneď som tam šiel a nahlásil to polícii, ktorá okamžite začala vyšetrovanie,“ povedal. Nepríjemná udalosť ich vraj poriadne zaskočila. „Nečakali sme to, lebo tá socha je staršia ako my sami, v podstate aj ako celá škola,“ konštatoval Kadlečík.

„Pred nami tu sídlila základná škola, takže sem chodilo množstvo detí, z ktorých sú dnes už dospelí ľudia. Každý z nich si asi spomenie, pri myšlienkach na svoje detstvo, na tohto nášho Športovca – oštepára. Je to vlastne súčasť tradície nielen prievidzského školstva, ale aj sídliska Píly,“ priblížil. Zároveň je podľa neho toto dielo symbolom športu a zručností.

„No a teraz zmizlo, čiže to je tá najväčšia škoda. Ja ju vyčísliť neviem, ale isté je, že ide o etickú, morálnu škodu. Je veľmi smutné, že niečo takéto sa stáva. My v škole, aj ostatní Prievidžania, sme z toho pohoršení a nahnevaní, lebo niečo takéto sa jednoducho nerobí,“ poznamenal riaditeľ. Žiaľ, svedkovia toho, ako sa to dialo, zatiaľ nie sú.

„Len sa dohadujeme, či sa to stalo v noci a počas búrky, teda v daždi, keď zvuk kladiva, ktoré pri tom pravdepodobne páchatelia použili, mohol zaniknúť,“ pokračoval. „Nevieme, či to bolo pripravené dopredu, ale myslím si, že nešlo o spontánny nápad. Zrejme to vyžadovalo nejakú prípravu, dopravný prostriedok, náradie, možno aj viac ľudí,“ mieni narážajúc na to, že dielo si páchateľ mohol vopred vyhliadnuť.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Tomáš Pekár, Ars Preuge, Prievidza Tomáš Pekár z Ars Preuge pri prázdnom podstavci, na ktorom sa predtým nachádzala ukradnutá socha.

„Je nám ľúto, že k tomu došlo. V škole sme orientovaní na bezpečnosť detí vo vnútri a v areáli, ktorý je oplotený. Máme to strážené, ale nebudem to špecifikovať,“ reagoval riaditeľ na otázku, či dotknutý priestor náhodou nesnímajú kamerami. „Pozemok pred školou nemonitorujeme,“ uzavrel.

Galéria vo verejnom priestore

O tom, kde mohla socha skončiť, kolujú naozaj len dohady. Podľa našich informácií v zberných surovinách zatiaľ nič podobné nezaregistrovali. Nájsť sa ju však snaží aj prievidzské združenie Ars Preuge, ktoré na sociálnych sieťach vyzvalo, aby sa prípadní svedkovia ozvali. „Ak ste dielo videli a viete, čo sa s ním stalo, alebo máte akúkoľvek informáciu, dajte nám vedieť,“ žiadajú jeho členovia.

Tomáš Pekár z tohto združenia zopakoval, že autorom sochy „Športovec“ je významný slovenský sochár Anton Čutek. „Takýchto diel v rámci tunajšieho sídliska je tu viac – tvorili ich aj ďalší autori, ktorí patrili do skupiny Galandovcov. Celkovo tu nájdeme, rôznych reliéfov či sôch, približne päťsto,“ objasnil. Zároveň vysvetlil, že sídlisko Píly, na ktorom sa nachádza aj obchodná akadémia, je živou galériou vo verejnom priestore.

„Tvorená je budovami a architektúrou v štýle socialistického realizmu. Dotvárajú ju ale desiatky diel od významných slovenských výtvarníkov, medzi ktorými boli aj už spomínaní členovia Galandovcov,“ pripomenul.

Ars Preuge mapuje umenie vo verejnom priestore. „Snažíme sa o priblíženie hodnoty tohto sídliska obyvateľom, s ktorými o tom komunikujeme. Tiež s mestom, pričom spoločne hľadáme riešenia pri záchrane týchto diel, aby sme ich zachovali pre ďalšie generácie,“ dodal Pekár.