Otázky a odpovede o pandemickej dohode: Čo znamená pre Slovensko, kedy začne platiť, ktoré štáty ju nepodporili a prečo?

Slovensko sa počas hlasovania o pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zdržalo. To neznamená, že zmluvu naša vláda automaticky neakceptuje. Svet čaká ešte dlhý proces a Slovensko má ďalšie možnosti. Rokovania budú pokračovať a výsledná podoba dokumentu môže byť známa aj až o rok a pol, a ani vtedy nebude hneď platná. Naša krajina môže dovtedy vyčkávať a jasnú pozíciu zaujať až v poslednej chvíli.

Pandemická dohoda je schválená. Napriek tomu, že premiér Robert Fico (Smer) v pondelok (19. 5.) jej podobu rázne odmietal a dával za pravdu splnomocnencovi vlády pre prešetrenie manažovania pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, naša delegácia nehlasovala proti. Zdržala sa, a Slovensko sa tak nestalo jedinou krajinou sveta, ktorá by zmluvu výslovne nepodporila.

V pondelok ešte celá situácia spôsobovala dusno priamo vo vláde, ministri Smeru a SNS sa nepohodli s kolegami z Hlasu. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) jasne deklaroval, že pandemická dohoda by bola pre Slovensko prínosom, a takisto oponoval Ficovi, podľa ktorého touto zmluvou WHO zasahuje do slovenskej suverenity. Článok 22 textu samotného schváleného dokumentu totiž presne niečo takéto doslova zakazuje, pripomínal Šaško.

Hlas sa za Šaška postavil a podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka všetci jeho ministri s dohodou súhlasili. Vo vláde má však Smer v kombinácii s SNS väčšinu a hlasákov prehlasoval. Fico ešte tvrdil, že mu pred schvaľovaním dohody telefonoval generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý ho vyzval, aby slovenská vláda svoje stanovisko zmenila, no premiér odmietol.

Do švajčiarskej Ženevy na 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia cestovala delegácia ministerstva zdravotníctva vedená štátnym tajomníkom rezortu Michalom Štofkom. Slovenskí delegáti sa pri hlasovaní zdržali, rovnako ako predstavitelia ďalších desiatich krajín vrátane napríklad Talianska, Holandska, Bulharska, Izraela, ale aj Iránu či Ruska.

WHO samotné hlasy jednotlivých štátov nezverejňuje, ich voľba bola viditeľná len v priamom prenose z hlasovania. Na schválenie dohody bolo potrebných 83 hlasov, no na hlasovaní ju podporilo až 124 krajín a bola tak oficiálne prijatá. Nevstupuje však okamžite do platnosti.

„Budem trpezlivo vysvetľovať našim koaličným partnerom, ako aj širokej verejnosti, že pandemická dohoda nijakým spôsobom neohrozuje suverenitu jednotlivých krajín. Nikto nemôže nikomu prikázať napríklad povinnosť očkovať sa či zavádzať lockdowny. To je jednoducho klamstvo,“ uviedol Šaško v utorok (20. 5.) v reakcii na hlasovanie slovenskej delegácie.

Krajiny, ktoré sa počas hlasovania o pandemickej dohode zdržali Slovensko

Poľsko

Rusko

Holandsko

Bulharsko

Taliansko

Izrael

Irán

Jamajka

Paraguay

Egypt

Prečo Poľsko či Izrael

Varšava aj Jeruzalem vidia podobné problémy ohľadom zmluvy, najmä čo sa týka jej mechanizmu označovaného pojmom PABS. Jeho cieľom je regulovať prístup k patogénom, teda napríklad vírusom či baktériám, ktoré môžu spôsobiť pandémiu, a zabezpečiť spravodlivé rozdelenie výhod, ktoré z ich využitia vzniknú. Medzi tie patria napríklad vývoj vakcín, liekov, diagnostických nástrojov.

Jeruzalemu sa totiž nepozdáva zdieľanie patogénov, ktoré sa môžu v širšom zmysle použiť aj na vývoj biologických zbraní. Žiada preto transparentnejší systém, čím by sa pomohlo predchádzať korupcii. PABS okrem toho môže podľa Izraela vytvárať prekážky pre samotný vedecký výskum. Zavedenie prísnych prístupových pravidiel môže obmedziť otvorený prístup k dôležitým vedeckým materiálom, varuje.

Vláda vo Varšave v stanovisku poukazuje, že zmluva vytvára rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Konkrétne je v nej podľa našich severných susedov nedostatočne uvedená ochrana duševného zdravia či záruky dostupnosti liekov a vakcín, ako aj financovanie či administrácia samotného mechanizmu dohody. Vlani počas predchádzajúcej fázy rokovaní navrhovalo Poľsko konečné schvaľovanie dohody odložiť, kým sa tieto nedostatky nevyriešia.

Izrael ako nesmierne pokroková krajina Poliakov dopĺňa tým, že rozvojové členské štáty WHO budú mať povinnosť predávať patogény výmenou za budúce výhody. Žiada však, aby boli takéto výhody, teda spomínaný vývoj medicínskych potrieb, zabezpečené skôr na základe vzájomnej solidarity medzi štátmi.

Holandsko sa zdržalo z politických dôvodov, pre nezhody medzi vládou a parlamentom. Zatiaľ čo tamojšia ministerka zdravotníctva Pia Dijkstrová pandemickú dohodu výrazne podporuje, pravicové a konzervatívne strany holandského parlamentu hovorili o zmluve podobne ako Fico a obávali sa narušenia suverenity štátu.

Parlament v Amsterdame nakoniec v apríli 2024 schválil návrh, ktorým vládu žiadal, aby WHO požiadala o odklad hlasovania o dohode alebo hlasovala proti nej. Dijkstrová v reakcii na to oznámila, že sa v rámci kompromisu Holandsko hlasovania zdrží.

Budeme za rokovacím stolom

Vo svojom stanovisku zaslanom médiám minister Šaško vyzdvihol, že sa Slovensko zdržalo a nehlasovalo proti. „Napriek včerajšiemu hlasovaniu sa bude na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie o pandemickej dohode naďalej diskutovať, a to aj za účasti Slovenska za rokovacím stolom,“ hovorí.

O rok až rok a pol má zmluva dostať konečnú podobu, ktorú budú musieť ratifikovať členské štáty vrátane Slovenska. Minister zdravotníctva bude podľa svojich slov ubezpečovať zahraničných partnerov, že naša krajina má záujem byť súčasťou vyspelého sveta. Konečný postoj k dohode zaujme vláda, Národná rada a prezident, pričom podľa Šaška nebude rozhodovať nikto iný.

Fico v reakcii na šéfa rezortu zdravotníctva aj na hlasovanie na zhromaždení WHO opakoval, že pandemická dohoda podľa neho obsahuje prvky, ktoré narušujú suverenitu členských štátov, neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv a má prílohy, o ktorých sa nič nevie.

Nepodporenie dohody podľa neho v praxi malo znamenať hlasovať proti tejto dohode alebo sa zdržať hlasovania. Tvrdí, že to nebolo „skratkovité rozhodnutie“ vládneho kabinetu, ale došlo k nemu po vážnom posúdení a svoje stanovisko poskytlo aj ministerstvo spravodlivosti.

Šaško pre svoje stanovisko, v ktorom na rozdiel od premiéra volá po akceptovaní pandemickej dohody, čelí výzve opozície, aby odstúpil. Zhodujú sa v tom Progresívne Slovensko, hnutie Slovensko aj SaS. Podľa nich totiž Šaško stratil kontrolu nad svojím rezortom a rozhoduje zaňho Smer či splnomocnenec vlády Kotlár.

Hnutie Igora Matoviča okrem toho poukazuje aj na fakt, že podľa rokovacieho poriadku vlády musia pri hlasovaní per rollam, teda písomnom alebo elektronickom hlasovaní, všetci členovia vlády hlasovať rovnako.