Zvrat v prípade mafiána Černáka. Cesta na slobodu sa komplikuje, prokurátorka predložila nové dôkazy o jeho správaní za mrežami

Už pred ôsmou hodinou ráno bolo v utorok pred Ústavom na výkon trestu odňatia slobody a Ústavom na výkon väzby v Leopoldove o čosi rušnejšie ako inokedy. Hoci verejnosť nemala početné zastúpenie, o Černákov prípad bol ako vždy výrazný mediálny záujem. Novinári však tentoraz nové zábery niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia nezískali.

Pojednávanie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a kontroly na vstupe. Médiá si nesmeli za múry väznice vziať ani kamery, ani mobilné telefóny, ani žiadne fotoaparáty. Povolené boli len diktafóny, notebooky a prenosné internetové zariadenia. V skrinke musela zostať aj voda.

Prekvapenie od prokurátorky

Verejné pojednávanie sa začalo s miernym oneskorením a Černáka priviedli do miestnosti až 18 minút po deviatej. Už krátko po jeho začatí však prekvapujúco sudca nariadil 20-minútovú prestávku. Predseda senátu Okresného súdu Trnava Peter Vrbjar oznámil, že súdu doručili návrhy na doplnenie dokazovania zo strany odsúdeného aj prokuratúry. Dovedna išlo zhruba o 900 strán.

Materiály, ktoré súdu predložila prokuratúra, však Černákovej obhajobe neboli po vôli. Na sudcu sa obrátila so žiadosťou o zamietnutie predložených návrhov na dokazovanie a pomerne ostro sa proti nim ohradila. Advokát Erik Magál sa vyjadril, že prokuratúra klame a väčšina z návrhov nesúvisí s konaním. Kritizoval najmä predloženie anonymného podania, ktoré podľa neho „ani nepotrebuje viac slov“.

Prokuratúra podľa jeho slov „kope do všetkých okolo“ vrátane súdu, čo označil za snahu o predlžovanie konania.

„Je nemysliteľné, aby anonym, kde neviem, kto je jeho zdrojom, nevieme, čo sú to za informácie, aby boli vykonávané ako dôkazy. Ťah prokuratúry s doručením stoviek strán hodnotím za čistú obštrukciu zo strany prokuratúry, ktorá ignoruje už raz vyslovené rozhodnutie Krajského súdu v Trnave, kedy jasne konštatoval, že v tejto veci je potrebné ďalej konať urýchlene, čo prokuratúra zjavne nerešpektuje,“ uviedol po pojednávaní Magál.

Diana Messingerová, ďalšia Černákova obhajkyňa, doplnila pred súdom, že považuje za nekorektné neskoré doručenie listín, napriek tomu, že prokuratúra vedela, kedy sa pojednávanie uskutoční. Dokazovanie anonymného podania nemá podľa nej v trestnom procese obdobu.

Anonymné detaily o Černákovi

Postup prokuratúry, ktorá návrhy na doplnenie dokazovania doručila 16. a 19. mája, označil za neštandardný aj sudca. S návrhmi sa však chce oboznámiť, aj preto zrušil štvrtkový termín pojednávania a odročil ho na neurčito. Dovtedy by to nestihol.

Ako vysvetlila po verejnom zasadnutí prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská, v anonymným záznamoch, ktoré jej doručili zhruba pred mesiacom, sú detailne zdokumentované správanie a reakcie Černáka vo väznici. Keď ich preverila, zistila, že sú pravdivé.

„Nemám asistenta, pracujem na tom sama. Mne ten čas objektívne trvalo popri iných trestných veciach sa s tým oboznámiť, vyhodnotiť to, či je to vôbec dôvodné predkladať súdu a či to má súvis s jeho správaním,“ vysvetľovala, prečo materiály dodala tak neskoro. „Prokuratúra nemá záujem na predlžovaní tohto konania,“ zdôraznila.

K Černákovej resocializačnej prognóze sa na neverejnom zasadnutí v apríli vyjadrili traja znalci z odboru psychiatria a psychológia. Ich posudky boli pre odsúdeného mafiána priaznivé a súd dostal aj kladné hodnotenia z leopoldovskej väznice.

Hodnotenie riaditeľa leopoldovského ústavu je podľa prokurátorky zaznamenané na troch stranách, pričom by malo obsahovať zhodnotenie 27 rokov bývalého mafiánskeho bosa za mrežami. „Podľa môjho názoru to hodnotenie nekorešponduje s tým, čo je uvedené v záznamoch. Pán Černák sa nie vždy správal v súlade s ústavným poriadkom,“ povedala na margo hodnotenia, ktoré predložil.

Anonymné hodnotenia, ktoré predložila, naopak, monitorujú detailne jeho život „v chládku“. „Sú konkrétne, uvedený konkrétny pedagóg, konkrétny dátum, konkrétne správanie, konkrétne citácie odsúdeného,“ priblížila s tým, že ide o záznamy z leopoldovskej aj ilavskej väznice.

Černákov obhajca Ján Gereg má pocit, že nadarmo platí dane pre štátny orgán, ktorý „rok čaká a nič neoznámi“. „Toto nie je zasadnutie nejakého spoločenského združenia,“ povedal po zasadnutí. Myslí si, že sa dodatočným dokazovaním spôsobia zbytočné prieťahy. To, že ide o anonymné podanie, nie je podľa neho na Slovensku nič nové.

Kedysi sa venovala repatriantom

Pred sudcu sa postavila v utorok Adina Ioana Popa, ktorej Občianske združenie Reštart – nový život navrhlo podmienečné prepustenie Černáka. Vysvetľovala pohnútky, ktoré ju viedli k tomu, aby mu pomohla dostať sa na slobodu.

V úvode priznala, že je občiankou Rumunska, ale hovorí a rozumie slovensky. V minulosti pracovala s repatriantmi aj so skupinami, ktoré sa ťažko zaraďovali do spoločnosti. Pomáhala im s vybavovaním dokladov, ubytovaním a viedla s nimi rozhovory, ktoré im, ako povedala, pomohli so stabilizáciou. Do života zaradila od 20 do 40 odsúdených, no v prípade doživotne odsúdeného ide o jej prvý prípad.

Černákovu partnerku Moniku Křivovú spoznala v Banskej Bystrici. „Ona sa ma ľudským spôsobom opýtala na aspekty sociálnej práce a pýtala sa, čo som vykonala pre repatriantov, ako to prebiehalo a či by som sa nechcela venovať tomu aj tu,“ priblížila. Zaujalo ju to a Křivovej sa začala pýtať na vzťah s Černákom, či nie je pod jeho vplyvom, či sa jeho násilná povaha zameriava aj na ženy a akú má odsúdený mafián predstavu o budúcnosti. „Zistila som, že by sa s ním dalo pracovať,“ povedala.

Najdôležitejšia časť resocializácie po prepustení na slobodu je podľa nej prvých 90 dní. „Povedala som pani Křivovej, že ideme do toho, ale potrebujem sa viac oboznámiť s jeho rodinným zázemím a zistiť, kto by ešte okrem mňa mohol pomôcť,“ pokračovala. S Černákovou rodinou – matkou, bratrancom – aj Křivovou sa stretla viackrát. Zdôraznila im, že je potrebné, aby ju informovali, ako sa k nim správa. Súhlasili s tým.

Občianske združenie vypracovalo individuálny resocializačný plán, ktorý je súčasťou návrhu na Černákovo prepustenie. „Ľudsky verím, že môže byť úspešný v prípade, že dostane šancu,“ povedala o bývalom bosovi slovenského podsvetia. Ako ďalej povedala, trvala na tom, aby oslovili aj psychológa, ktorý by mal za sebou dostatočnú skúsenosť a výsledky. Skontaktovala sa teda s českým psychológom Karlom Netíkom, ktorý vypracoval Černákov posudok. Vyzdvihla, že v ňom nie je ani zmienka o tom, že by bol mafián nebezpečný pre spoločnosť.

S Černákom bola trikrát

Po prestávke prišli na rad otázky prokurátorky Brodanskej, ktorá Popa konfrontovala s tým, či vie, ako bývalý šéf banskobystrického podsvetia vraždil. Riaditeľka občianskeho združenia Černáka v čase, keď viedol podsvetie, nepoznala. Ľudsky a zo skúseností je však presvedčená, že je iný človek ako pred 30 rokmi.

Prokurátorku tiež zaujímalo, kto sa ešte podieľa na chode združenia. Ako sa ukázalo, združenie zamestnancov nemá a peniaze má len z vlastných zdrojov. Brodanská konfrontovala Popu aj otázkou, koľkokrát navštívila odsúdeného. Šéfka združenia priznala, že Černáka navštívila v čase návštevných hodín len trikrát. Naposledy 16. mája 2025, prvýkrát v novembri v roku 2023. Černákovi pomáha aj preto, lebo si vybudovala blízky vzťah s Křivovou. Popa sa po pojednávaní odmietla vyjadriť pre médiá o Černákovi.

Popa sa po pojednávaní zastal obhajca Gereg. Riaditeľka občianskeho združenia podľa neho pracuje so špičkovým českým odborníkom. „Je to človek, ktorý sa od 70. rokov zaoberá touto tematikou, teda resocializáciou a všetkým, čo s tým súvisí. Podľa môjho názoru budeme vidieť kvalitnú prácu. Prisľúbil vypracovať resocializačný program a všetko, čo s tým súvisí,“ dodal advokát a poukázal na to, že medzi závermi Netíka a slovenských znalcov neboli žiadne rozpory.

V prípade, ak by Černáka podmienečne prepustili po 27 rokoch na slobodu a objavili by sa u neho „nežiaduce okolnosti“, Popa je pripravená o tom informovať políciu. Či sa však vôbec dostane z väzenia, a kedy sa o tom rozhodne, zatiaľ nie je známe.