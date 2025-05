Májový prieskum SANEP: Vedie PS pred Smerom. Republika aj hnutie Slovensko posilňujú

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z druhej polovice mája by voľby vyhrala strana Progresívne Slovensko, za ňou by nasledoval Smer. Na treťom mieste by skončila strana Hlas. Nárast podpory zaznamenali Republika a hnutie Slovensko. Do poslaneckých lavíc by v druhej polovici mája zasadli členovia siedmich politických strán.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 10,2 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 21,5 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 68,3 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.

Parlamentné voľby by v druhej polovici mája vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percent hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu polepšila o 0,4 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 25 percent voličských hlasov.

Druhé miesto by teraz obsadila strana Smer na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 20,9 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,7 percent voličskej priazne. Volebný potenciál strany Smer sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 24 percent.

Strana Hlas na čele s jej predsedom Matúšom Šutajom Eštokom by teraz skončila rovnako ako v minulom mesiaci na treťom mieste so ziskom 10,5 percenta. Volebný potenciál Hlasu sa pohybuje okolo 13 percent.

Štvrtá by teraz skončila Republika so ziskom 8,9 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady SR, je strana KDH so ziskom 7,9 percent, nasledovaná hnutím Slovensko so ziskom 7,6 percent. Siedmou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, je strana SaS, ktorá by získala 6,5 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz to parlamentu nedostala.

Pred bránami parlamentu by v druhej polovici mája zostali Demokrati (4,8 %), Aliancia-Szövetség (4,3 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala vládna strana SNS (4 %) ani strana Sme rodina (2,3 %). Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej dobe viac ako desatina ľudí.

V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko rovnako ako Smer 38 mandátov a Hlas 19 mandátov. Republika by v Národnej rade SR mala teraz 16 poslancov, KDH 14 a hnutie Slovensko 13 poslancov. Dvanásť poslancov by mala strana SaS.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 bol uskutočnený v dňoch 12. – 18. mája 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 700 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.

Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 68,3 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.