Povinné škôlky od troch rokov? Drucker cúvol a upravuje návrh. Rodičia budú môcť učiť aj doma

„Chceme ostať v povinnosti vo vzťahu k rodičom alebo zákonným zástupcom detí, že budú mať povinnosť pripraviť tieto deti na vzdelávanie. Ak to dokážu zabezpečiť sami, nech to robia od troch rokov. Ale ak to nedokážu, a my aj zákonom špecifikujeme, čo to znamená, že nemajú spôsobilosť, napríklad nemajú ani stredné vzdelanie, potom to nedokážu robiť sami, ale musia to robiť spôsobom materskej školy,“ priblížil Drucker.

Ozrejmil, že o návrhu rokoval a rokuje so všetkými stranami, počúva ich výhrady a nechce ísť hlavou proti múru. „Pre mňa je podstatné, aby sme naplnili cieľ, aby sa deti pripravovali na predprimárne vzdelávanie v ranom veku,“ vysvetlil s tým, že raný vek má najväčší vplyv na budúcnosť detí. Zároveň zdôraznil, že škôlku od troch rokov už dnes navštevujú tri štvrtiny detí.

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) víta, že minister si vypočul a prijal výhrady a rozhodol sa návrh upraviť. „Tento posun vnímam ako veľké víťazstvo zdravého rozumu a rodičovských práv,“ skonštatoval na sociálnej sieti. Podotkol, že deti v útlom veku patria najmä do rúk rodičov, nie štátu. „Nie každé dieťa je pripravené na kolektív v troch rokoch a nie každý rodič chce alebo môže ísť touto cestou,“ dodal poslanec.

Nové moderné vybavenie v rámci programu DigiEDU financovaného z plánu obnovy už dostalo vyše 730 škôl, celkovo bolo distribuovaných približne 45-tisíc kusov digitálnej techniky. Na tlačovej konferencii na bratislavskej základnej škole na Holíčskej ulici o tom v stredu informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas).

Program DigiEDU je podľa ministra školstva najväčším projektom digitalizácie slovenských škôl a počíta s distribúciou približne 130-tisíc kusov digitálnej techniky, ktorú rezort odovzdá základným a stredným školám. Technika sa do škôl dostane postupne v 13 etapách, v súčasnosti sa podľa ministra dokončuje štvrtá.

„Digitálna technika, ktorú dostávajú školy, je pre žiakov aj pre učiteľov. Ide o vybavenie novými počítačmi, interaktívnymi tabuľami, notebookmi pre učiteľov a tabletmi pre prácu žiakov. Zároveň dodávame aj softvérové licencie, ktoré využívajú učitelia aj študenti a môžu ich používať aj doma. Tieto licencie obsahujú aj niektoré prvky využívania umelej inteligencie,“ priblížil Drucker.

Súčasťou programu DigiEDU, ktorého rozpočet predstavuje takmer 225 miliónov eur, je i budovanie dátovej a sieťovej infraštruktúry. Sieťové prvky a tiež bezpečné a dostatočne silné internetové pripojenie má byť v najbližšom období pilotne inštalované v 12 školách v Žilinskom kraji. Program počíta aj so vzdelávaním pedagógov, školeniami s názvom Učiteľ 21. storočia už prešlo približne 50.000 učiteľov, z toho 15-tisíc bolo zameraných na digitálne zručnosti.

Spolu s digitalizáciou škôl podľa Druckera napreduje aj kurikulárna reforma, cieľom je dosiahnuť, aby sa žiaci učili systematicky a pripravovali sa na budúcnosť. Výzvou moderného školstva je podľa ministra i využívanie umelej inteligencie (AI), pripomenul, že Slovensko je jednou zo štyroch krajín OECD, ktoré sa zapojili do pilotného projektu využívania AI v rámci podpory učiteľov.

„Aby si mohli lepšie a efektívnejšie pripraviť hodinu prostredníctvom AI asistenta, ktorý na základe školského vzdelávacieho programu, štátneho vzdelávacieho programu a oficiálnych dát, ktoré má k dispozícii v uzavretom systéme, bude vedieť individualizovane pripraviť učebný plán pre konkrétnu hodinu,“ priblížil Drucker.