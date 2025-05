Prokuratúra zrušila obvinenie Jánovi Budajovi, bolo podané nezákonne

Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová.

„Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave v rámci dozorových oprávnení prokurátora z formálno-právnych dôvodov zrušila dňa 19. mája 2025 uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia osobe Ján Budaj zo dňa 12. mája 2025 pre pokračovací zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne tejto osobe vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom,“ skonštatovala Kováčová.

Polícia 12. mája informovala, že obvinila Jána Budaja za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570-tisíc eur. Exminister životného prostredia v tejto súvislosti na sociálnej sieti uviedol, že deklaruje, že čestne hájil verejný záujem. Verí preto, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné.

