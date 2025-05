Pri zmene ústavy zatiaľ nedošlo k nijakej dohode, oznámil Smer

K dohode týkajúcej sa vládnej novely Ústavy SR zatiaľ nedošlo. Prebiehať budú ešte ďalšie rokovania. Pre TASR to uviedla Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer v reakcii na stanovisko poslancov parlamentu z Kresťanskej únie (KÚ). Tí podporia zmenu ústavy, ak Smer pristúpi na ich podmienky.

Fico predstavil tzv. ústavnú hrádzu proti progresivizmu: Je to zdravý rozum, nič neprekrývam Video

V novele ústavy by podľa KÚ malo byť zakomponované, že pohlavia sú definované biologicky. Zároveň by ústava mala obsahovať explicitné právo počatého plodu na život. Poslanci preto vyzvali Smer na debatu. V KÚ pôsobia poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská, vládnu novelu podporili v prvom čítaní. Obaja sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Aj KDH chce rokovať s koalíciou o podobe novely ústavy. Diskutovať by sa o tom malo počas schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína 27. mája. KDH chce do návrhu presadiť čo najviac zo svojich priorít. Hnutie tvrdí, že koalícia už si osvojila ich návrhy pri zvrchovanosti v kultúrno-etických témach a pri právomoci rodičov vo vzdelávaní. Ostatné opozičné strany podporu odmietajú.

Čítajte aj KDH nepodporí vládny návrh na zmenu ústavy. Hnutie tvrdí, že má lepší

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.