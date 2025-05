VIDEO: Takto vyzerá reprezentácia Slovenska? Hanba, odkazuje Sulík z Osaky. Ako minister mal škandál v Dubaji, keď kázal vypiť bar

Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík sa rozhodol reagovať na tvrdenia Andrej Danka, ktorý ho kritizoval za výstavu Expo Dubaj 2020, organizovanú pod záštitou jeho rezortu. Sulík sa preto vybral do japonskej Osaky, kde sa koná svetová výstava Expo 2025, aby ukázal, ako aktuálni nominanti Ministerstva cestovného ruchu a športu SR reprezentujú Slovensko. Rozdiely medzi slovenskými expozíciami sú výrazné.

Sulík v slovenskom pavilóne v Osake: Toto je hanba Video Zdroj: FB Richarda Sulíka

Hneď v úvode videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, uvádza, že tentoraz Slovensko nemá vlastnú budovu – jeho pavilón je umiestnený v hale spolu s inými krajinami, ktoré podľa Sulíka „prezentáciu na výstave Expo odflákli“.

Čierna Hora, Uruguaj, Guatemala, San Marino, Gabon či Panama sú krajiny, medzi ktorými sa nachádza aj Slovensko. „Slovensko je zastrčené v kúte, rovno pri záchodoch,“ hovorí Sulík vo videu, pričom to označuje za výsledok reprezentácie pod vedením Andreja Danka.

Fico ukázal video so Sulíkovým 'opiášom' v Dubaji Video

V Osake nemá Slovensko aktuálne žiadny exponát – len niekoľko zapnutých monitorov, ktoré majú krajinu prezentovať ako atraktívnu destináciu. Sulík uvádza, že slovenský priestor má len 53 metrov štvorcových. Na porovnanie: v Dubaji malo Slovensko 2000 metrov štvorcových, teda štyridsaťkrát väčšiu plochu.

„Tomuto sa hovorí hanba, bohužiaľ,“ skonštatoval Sulík a dodal, že tentoraz sme skončili veľmi biedne.

Sulík o Dubaji: Áno, po tvrdej makačke sme sa zabavili Video

„Usilujeme sa prezentovať krásnu prírodu, mestá, pamiatky, vodu, všetky naše regióny, ale aj technické témy, napríklad medicínske inovácie, softvérové spoločnosti a našich producentov,“ uviedla ešte pred výstavou generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO Michaela Kovačičová. Slovenská expozícia sa venuje vode, vplyvu klímy na kvalitu vína či prezentácii jednotlivých regiónov.

Z kultúrnych podujatí majú tvorcovia slovenskej expozície počas trvania výstavy pripravené vystúpenia folklórnych skupín, ale napríklad aj vystúpenie Štátnej opery. Z podnikateľskej sféry by sa mali prezentovať napríklad spoločnosti z oblasti informačných technológií či medicíny.

Čo bolo v Dubaji?

Slovensko malo na Expe v Dubaji 2020 niekoľko technologických exponátov. Bol medzi nimi vodíkový autobus, motorové rogalo Vírnik Joker Trike, lietadlo Tomark, robot Androver, ekologickú kapsulu, letový simulátor či robotického psa Artabana. Medzi exponátmi bol aj dizajnový projekt Ôsmy kontinent od Lenky Patrákovej alebo model lietadla, na ktorom mladá žena obletela svet a prekonala svetový rekord a mnohé iné, pripomína Sulík.

Predražený pavilón?

Financovanie slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake môže byť predražené. Uviedla to už dávnejšie nadácia Zastavme korupciu, ktorá už podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a prípadom sa podľa nej zaoberá aj Úrad pre verejné obstarávanie. Nadácia poukázala na navýšenie ceny vysúťaženej zákazky aj na spôsob zabezpečenia programu a prevádzku pavilónu.

Nadácii sa nepáči výber dodávateľa výstavby slovenského pavilónu, kde vo verejnom obstarávaní štátnej agentúry Slovakia Travel uspela s najnižšou cenou česká firma Atyp Team. „No ide o spoločnosť bez preukázateľných skúseností a bez významných tržieb či majetku. Navyše, referencie, ktoré Atyp Team vo verejnom obstarávaní uviedla, sa ukázali ako sporné – viaceré oslovené firmy vrátane Mercedes-Benz Slovakia popreli akúkoľvek spoluprácu,“ upozornila nadácia.

Slovensko otvorilo svoju expozíciu na Expe v Osake Video

Cena za slovenský pavilón sa podľa Zastavme korupciu krátko po podpise zmluvy navýšila o ďalších takmer 260-tisíc eur. Dôvodom mali byť dodatočné práce vrátane kúpy dieselového generátora za 117-tisíc eur. „Podľa experta na verejné obstarávanie Miroslava Cáka dodatok nie je riadne opodstatnený a nezodpovedá zákonným podmienkam na úpravu zmluvy,“ tvrdí nadácia.

Sporný je údajne aj spôsob, akým Slovakia Travel zabezpečuje program a prevádzku pavilónu. Súťaž na tieto služby bola zrušená a služby organizátor nakupuje napriamo. Niektoré položky sú tak podľa Zastavme korupciu už teraz drahšie, ako bola pôvodná ponuka – napríklad uniformy pre hostesky stáli viac ako 11-tisíc eur, pričom víťaz súťaže ich ponúkol za 7380 eur vrátane obuvi.

„Opakovane upozorňujeme na riziká pri obchádzaní riadnych verejných súťaží a navyšovaní cien bez dostatočného zdôvodnenia. Ide o prostriedky všetkých daňovníkov a je nevyhnutné zabezpečiť ich efektívne využitie,“ dodala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

Prezentácia Slovenska na Svetovej výstave EXPO 2025 v Osake Video Ivana Vala Magátová, generálna komisárka slovenskej expozície pre výstavu EXPO 2025 v Osake

Spoločnosť Slovakia Travel sa zodpovednosti za proces financovania pavilónu na výstave EXPO v Osake nezbavuje, no upozornila, že proces verejného obstarávania bol realizovaný ešte v minulom roku za bývalého vedenia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR aj samotnej organizácie. „Rovnako dodatok k zmluve, ktorý bol predmetom medializácie, bol podpísaný už v tomto roku, ale ešte bývalým vedením organizácie. Minister cestovného ruchu a športu po oboznámení sa s aktuálnymi zisteniami inicioval zmeny vo vedení,“ zdôraznila hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Dodala, že nový generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete po nástupe do funkcie prevzal zodpovednosť za aktuálnu situáciu a spolu so svojím tímom robí maximum pre to, aby prezentácia Slovenska na EXPO 2025 prebehla na vysokej profesionálnej a prestížnej úrovni. „Prioritou súčasného vedenia je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska a minimalizovať možné negatívne dosahy vzniknuté z rozhodnutí z minulosti,“ uzavrela Eliášová.

Svetová výstava Expo 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai od 13. apríla do 13. októbra 2025. Japonskí organizátori podľa národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel očakávajú, že Expo 2025 v Osake navštívi 28 miliónov ľudí, z nich viac ako 3,5 milióna zo zahraničia.

Robert Fico v minulosti zverejnil video z Expa v Dubaji, ktoré ukazovalo záverečné osalvy výstavy. Krátke video ukazuje Sulíka a poslankyňu SaS Janku Bittó Cigánikovú spolu s Geissovcami. Fico nepovedal, odkiaľ ho má a na krátkom 40-sekundovom videu Sulík predstavuje Bittó Cigánikovú a Geissovcov. Sulík na videu hovorí, že "máme dosť ťažkú úlohu. Dnes treba vypiť bar“.