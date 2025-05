Takáč o luxusných haciendach z agrodotácií: Preverujeme to, ale penzióny vznikli a nech si každý myslí, čo chce

Takáč o luxusných haciendach z agrodotácií: Preverujeme to, ale penzióny vznikli Video Zdroj: TV Pravda

Opozičné strany od konca apríla upozorňujú na podozrenia z miliónového podvodu zneužívania eurofondov spred desiatich rokov. Tvrdia, že cez PPA sa počas vtedajšej jednofarebnej vlády Smeru dostali viacerí ľudia k miliónom eur určeným na stavbu rôznych objektov cez Program rozvoja vidieka (PRV). Peniaze mali zveľadiť vidiecky cestovný ruch, no podľa opozície boli zneužité na výstavbu luxusných objektov v Malante, Sebechleboch, Limbachu či Veľkom Slavkove.

Luxusné haciendy sa zároveň spájajú so známymi slovenskými menami. Konkrétne s podnikateľmi Norbertom Bödörom či Róbertom Ďuricom a policajtom Róbertom Krajmerom. Dovedna má ísť o pochybné dotácie vo výške 1,8 milióna eur.

Foto: TASR, Martin Baumann Takáč Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

Obštrukcia výboru

Opozičná SaS tvrdí, že podozrivých je aj ďalších päť projektov, kde mohlo dôjsť k škode vyše 5,5 milióna eur. Poslanec Alojz Hlina (SaS) v reakcii na tieto informácie zvolal spolu s opozičnými kolegami Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Jeho témou mala byť práve situácia na PPA, no ani jeden z koaličných členov na výbor neprišiel.

Hlina pritom tvrdí, že predseda výboru Ivan Ševčík (SNS) sa v tom čase nachádzal vo vedľajšej kancelárii spolu s ministrom Takáčom. Výbor konal v neoficiálnej forme, na čo už Ševčík reagoval a cez svojho asistenta sa vyhrážal, že v miestnosti vypne svetlá.

Čítajte aj Otázky a odpovede o pandemickej dohode: Čo znamená pre Slovensko, kedy začne platiť, ktoré štáty ju nepodporili a prečo?

„Je to drzosť. Sme členským štátom Európskej únie, ktorá má priamy dosah aj na fungovanie PPA, a práve na to by mali aj koaliční poslanci myslieť. Namiesto toho sa výbor úmyselne blokuje, aby sa nehovorilo o dotáciách, ktoré zapáchajú klientelizmom,“ uviedol následne Hlina. PPA podľa neho vôbec nefunguje a treba ju zbúrať a postaviť nanovo.

Ďalej chce SaS s pomocou ďalších opozičných strán zvolať mimoriadne rokovanie NR SR, ktoré by sa malo zaoberať situáciou s dotáciami na PPA. Liberáli tvrdia, že vláda aj minister Takáč nechcú podozrenia vyšetrovať. „Keďže koaliční poslanci odmietli poslanecký prieskum na PPA, začíname so zberom podpisov pod mimoriadnu schôdzu, kde bude musieť prísť Takáč vysvetľovať, ako sa tu rozkradli milióny na súkromné haciendy,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Takáč: Neviem, čo to je

V stredu sa po rokovaní vlády Takáč postavil pred novinárov a tvrdil, že na jeho rezorte sa nič zlé nedeje a všetko je v poriadku. „PPA preveruje tieto jednotlivé projekty. Ak budú zistenia a pochybenia, budú sankcie a budem odstupovať od zmlúv. Chcem všetkých uistiť, že PPA je maximálne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedol minister v súvislosti s kauzou haciend.

Zároveň doplnil, že penzióny vznikli a o ich účeloch si môžu ľudia myslieť, čo chcú. „Deklarujem tisíckrát, ja nikoho z tých výziev a penziónov nepoznám. Nikde som nebol, neviem, čo to je,“ povedal šéf agrorezortu.

Čítajte viac Matovič rastie. Jeho hnutie je v opozícii už druhé najsilnejšie a dobieha Hlas. Čo je príčinou?

Minister sa bránil tým, že podobné kauzy na PPA registrovali aj počas vlád Matoviča, Hegera či Ódora. „Chcem vám ukázať ten rozdielny meter, že tu pri nejakej výzve z roku 2015 niektoré vybrané médiá a časť opozície robí hon na čarodejnice. A ukážem vám projekt, o ktorom sme my hovorili, keď sme boli v opozícii, o ktorom som neregistroval, že by sa nejako veľmi zaujímali médiá alebo že by sa zaujímali aj tí politici,“ uviedol Takáč.

Poukázal pritom na projekt výstavby dvoch klimatizovaných hál na zeleninu, ktoré mali byť postavené z európskych peňazí prostredníctvom PPA. Podľa Takáča sa však na spomínanom pozemku nič nenachádza. „Totálny podvod, kde zobral milióny eur a nič nepostavil. Samozrejme, že je tam vedené trestné stíhanie a je tam zadržaný majetok asi zhruba v niekoľkých miliónoch eur,“ prízvukoval Takáč. Za projektom má podľa šéfa agrorezortu stáť poľnohospodár prepojený so súčasnou opozíciou.

Čítajte aj Taraba opísal, ako vyzerá lov s armádou. Monitoring medveďov bude viesť šéf elitných slovenských vojakov

Keďže ide o podozrenie zo sprenevery eurofondov, kauze sa po iniciatíve opozičných strán začali venovať tiež Európska komisia, Európsky úrad na boj proti podvodom (OLAF) aj Európska prokuratúra. Podnet podalo opozičné hnutie Slovensko.

PPA sa od tvrdení opozície dištancuje. „Pôdohospodárska platobná agentúra je plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. Predstaviť v tejto chvíli viac detailov by z našej strany mohlo viesť k zmareniu spoločných krokov,“ zdôraznil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko, ktorý tvrdenia opozičných poslancov odmieta.