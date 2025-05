Danko sa pustil do Blanára: Robí si, čo chce. Črtá sa kríza? Politológ: Môže to byť tichá dohoda, že takto budú fungovať do volieb

Schyľuje sa v koalícii k ďalšej kríze? Najnovšie to opäť iskrí medzi najsilnejším Smerom a najslabšou Slovenskou národnou stranou (SNS). Líder SNS Andrej Danko tentoraz kritizuje dvojtvárnu politiku Smeru, keďže minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) hlasoval v Bruseli za najnovší balík protiruských sankcií a doma svoje postoje vládna strana vyjadruje celkom inak. Danko hovorí, že v koalícii nie je na to, aby „šúchal nohami“ vedľa Roberta Fica, a chce preskúmať mandát ministra Blanára. Dúfa, že si v piatok na koaličnej rade povedia, „ako ďalej v tejto vláde“.

Šéfa SNS najnovšie rozhnevalo hlasovanie ministra zahraničných vecí Blanára za 17. balík sankcií proti Ruskej federácii. Tie cielia na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily.

Danko sa nádejal, že vzhľadom na Ficove staršie vyjadrenia a tiež na jeho nedávnu návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskve už „nikdy nedovolí hlasovanie za protiruské sankcie“. „Tieto sankcie sú vážne, odmietam stanovisko Roberta Fica, že sa nič nestalo,“ uviedol ďalej a postoj ministra Blanára odsúdil.

Pre lídra SNS je tiež nepochopiteľné, že Fico síce navštívil Putina, no na tribúnu sa počas vojenskej prehliadky vedľa neho nepostavil. „Hovorí, že nebudeme za protiruské sankcie, ale Blanár si robí, čo chce. V OSN Blanár dovolil hlasovať za to, že Rusko je agresor. Maďari sa zdržali,“ podotkol.

Chce preskúmať Blanárov mandát

Len pri kritike Blanára však Danko zostať nechce. V prípade ministrovho mandátu má pochybnosť, či jeho hlasovanie bolo v súlade s pozíciou Slovenska. „Chcem vyzvať v piatok na koaličnej rade Roberta Fica, aby preskúmal mandát Juraja Blanára a našich nominantov,“ ohlásil Danko.

Konzekvencie jeho hlasovania bude podľa neho niesť celá krajina, pretože sankcie ovplyvnia činnosť rafinérie Slovnaft, čím sa predražia ceny plynu a benzínu. „Sú to špinavé falošné hry a osobitne ma mrzí, že Robert Fico má slepú dôveru k ľuďom, ako je Šefčovič,“ nešetril kritikou ani ďalšieho „Ficovho človeka“ – eurokomisára Maroša Šefčoviča. Danko nezabudol pripomenúť, že eurokomisár je zodpovedný aj za takzvaný Green Deal.

Líder najslabšej koaličnej strany tvrdí, že protiruské sankcie dostávajú Slovensko do situácie, že stráca konkurencieschopnosť, čo budú podľa neho cítiť ľudia v chudobných dolinách. Tvrdí tiež, že sa to odrazí na ťažkom priemysle, ktorý nebude schopný produkovať, ale aj na cenách energií a rozpočtoch domácností.

„Východné štáty sme pod tlakom, aby bohaté štáty vedeli udržať svoju úroveň. Zarábajú, zúčastňujú sa na nových ťažbách, osobitne talianske petrochemické spoločnosti, podieľajú sa na dodávkach a cez energie nás chcú ovládnuť, znížiť našu konkurencieschopnosť,“ vyjadril sa Danko. „Protiruské sankcie sú čistý nástroj a blud, a ešte viac izolujú Európsku úniu, likvidujú hodnotu eura,“ pokračoval.

Dvojtvárna politika

Blanár a Šefčovič nie sú jediní zo Smeru, proti ktorým sa šéf SNS ozval. Trhliny vo vládnej koalícii sa objavili už skôr, pri transakčnej dani, keď si minister financií Ladislav Kamenický (Smer) a Danko odkazovali cez médiá svoje postoje. Danko hovorí, že koalíciu nechce rozbiť, no SNS často nesie zodpovednosť za veci, ktoré nie sú z jej hlavy. Príkladom má byť práve daň z transakcií.

„Veril som, že keď vznikne nová vláda, začneme oveľa viac riešiť problémy ľudí,“ povedal v utorok na tlačovke. „Politika nemôže byť len o tom, či ste s Matovičom, alebo Ficom, musí byť aj o tom, ako riešiť problémy. Ja mám toho osobne plné zuby,“ zdôraznil neskôr.

Od Fica chce, aby verejne sľúbil, že už nebude hlasovať on ani jeho ministri za protiruské sankcie. „Ja za niekoho dvojtvárnu politiku zodpovednosť niesť nebudem,“ vyhlásil. Rozumie síce tomu, že Fico musí „držať basu“ s Európskou úniou, no potom sú podľa neho zbytočné „heroické výkriky“.

Možnosť ukázať svoj skutočný postoj k sankciám proti Rusku chce dať Smeru na pôde parlamentu. Predkladá návrh, ktorým Národná rada zaviaže vládu k takým krokom, ktoré znemožnia, aby niekto bez rozhodnutia kabinetu hlasoval za protiruské sankcie. „Chceme protiruské sankcie uznesením Národnej rady odsúdiť. Verím, že o tom bude rokovať koaličná rada aj v piatok,“ dodal.

Danko si pripisuje podiel na tom, že sa z Fica po štvrtýkrát stal predseda vlády. „Bez 5,6 percenta by Fico nebol premiérom, vláda by nevznikla. Pokiaľ to takto bude pokračovať, pýtam sa, ako bude vyzerať ďalšia vláda. To naozaj pomôžeme takému typu politiky, že jedno sa povie, druhé sa robí, aby sa vrátil Matovič so Šimečkom? Potom je len jeden človek za toto zodpovedný, a to je predseda vlády,“ pýta sa Danko.

Naháňa proruského voliča

Fico si je vedomý, že Danko má na neho ťažké srdce. Pripisuje to obdobiu, keď vstúpil do riešenia koaličnej krízy a musel „robiť poriadky“ po tom, čo sa SNS rozpadol poslanecký klub. „Ani ja neverím sankciám, ale platí zásada, že budeme vetovať len tie sankcie, ktoré priamo poškodzujú Slovensko. Kladiem otázku, ako poškodzuje Slovensko obmedzenie ruskej tieňovej flotily plavidiel?“ uviedol šéf Smeru na margo Dankovej nespokojnosti.

Nie sú to len trenice medzi Smerom a SNS, nedávno to zaškrípalo aj medzi Smerom a Hlasom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa postavil premiérovi pri otázke hlasovania o pandemickej dohode. Premiér trval na jej odmietnutí, Šaško bol zase za jej jednoznačné schválenie.

Zažíva koalícia novú krízu? Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si to nemyslí. Danko podľa neho len pokračuje v tej politike, ktorú u neho vidíme od začiatku fungovania Ficovej štvrtej vlády. Hoci je kritický k premiérovi, niektorým ministrom, nemá podľa politológa záujem o to, aby vládu položil.

„Andrej Danko nechce predčasné voľby, je možno poslednýkrát poslancom Národnej rady a určite si toto obdobie nebude dobrovoľne skracovať. Navyše, Robert Fico sa viackrát vyjadril, že Andrejovi Dankovi rozumie, lebo aj on má svojich voličov, aj on ich musí niečím „kŕmiť“, inak by ich odohnal všetkých. Takže naoko tu vidíme nejakú kritiku, ale vôbec by som nevylúčil hypotézu, že majú uzavretú tichú dohodu, že takto budú fungovať až do riadneho termínu volieb,“ uviedol pre Pravdu Štefančík.

Cielením na Ficových nominantov Danko podľa politológa oslovuje svojho vlastného proruského voliča. „Lebo Andrej Danko je proruský, SNS je proruská a toto je vhodná téma, ako sa svojmu voličovi ozvať. Je to viac odkaz predsedu SNS jej voličom, než odkaz medzi predsedami koaličných strán,“ skonštatoval bratislavský politológ.

Fico má podľa Štefančíka pre Dankovu rétoriku pochopenie. Verejnou kritikou Fica sa šéf SNS podľa politológa v prvom rade pripomína svojmu voličovi, keďže nemá iné páky. „Nemôže sa pochváliť nejakým konkrétnym výsledkom na nejakom ministerstve, pretože už na žiadne nemá priamy vplyv. Preto komunikuje s voličom aspoň takto. Ale pre stabilitu vládnej koalície to prakticky nič neznamená,“ dodal Štefančík.