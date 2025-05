Remišovú predvolala polícia na výsluch, hovorí o účelovej kriminalizácii

Predsedníčku strany Za ľudí a opozičnú poslankyňu parlamentu Veroniku Remišovú (Slovensko, Za ľudí, KÚ) predvolala polícia na výsluch pre trestné oznámenie podané ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) v súvislosti so zverejnením informácií o nepriznanej nehnuteľnosti v Chorvátsku. Remišová hovorila na štvrtkovej tlačovej konferencii o účelovej kriminalizácii opozície.

Kaliňák o prvom výročí atentátu na premiéra Video

„Kaliňákovi nestačilo, že dal na mňa podnet na výbor, aby mi zobrali 12 platov. Ale zároveň dal aj trestné oznámenie a najnovšie sa snaží dosiahnuť to, aby som za takýto nezmysel skončila vo väzení,“ zdôraznila s tým, že je predvolaná na Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Ide o podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Výsluch má absolvovať o dva týždne.

Podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (Slovensko, Za ľudí a KÚ) rieši polícia namiesto ľudí, ktorí vedome porušujú zákon, osoby, ktoré na to poukazujú. „Výsledok takéhoto postupu štátnych orgánov bol nakoniec vždy taký istý. Ľudia, ktorí poukazovali na porušenie zákona, nikdy neboli reálne potrestaní. Len boli šikanovaní tým, že boli predvolávaní na výsluchy,“ doplnil.

Opozičný poslanec Národnej rady SR Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa na tlačovej konferencii dotkol aj návrhu zmien podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia z dielne rezortu zdravotníctva. „To, čo navrhuje minister Kamil Šaško (Hlas-SD) a čo je v pripomienkovom konaní, hovorí, že dostupnosť liekov má byť horšia. Už teraz je najhoršia z okolitých krajín,“ povedal. V protiklade na to poukázal na nárast celkového objemu peňazí, ktoré prúdia do zdravotníctva.