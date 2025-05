PS vyzýva ministra Šaška, aby našiel peniaze na nové, inovatívne lieky

Ivana Pankuchová zo ŠÚKL: Vakcíny nie sú hrozbou Video

„Vyzývame ministra Šaška, aby našiel peniaze na inovatívne lieky. Je psou povinnosťou ministra, aby vybojoval peniaze pre našich pacientov, pretože to môže, doslova, niekoho stáť život,“ skonštatoval Dvořák, podľa ktorého je drzosť povedať pacientom, že nedostanú lieky, lebo na ne nie sú peniaze.

Dostupnosť inovatívnych liekov je už v súčasnosti na Slovensku podľa neho problematická. Poukázal na to, že kým v období rokov 2020 až 2023 prišlo na európsky trh 173 nových inovatívnych liekov, na Slovensku je z nich dostupných 47. Pre porovnanie, v Česku je to 106 a priemer EÚ je 80. Situácia je alarmujúca aj v prípade onkologických liekov. Neporovnateľne dlho podľa neho trhá aj to, za aký čas prídu nové lieky na slovenský trh. Kým v Rakúsku sa na ne čaká trištvrte roka a v Česku 1,5 roka, v prípade Slovenska sú to takmer tri roky.

Dvořák kritizuje aj to, že ministerstvo k novej liekovej vyhláške neurobilo žiadnu diskusiu, robí to „potichu“ a rýchlo. To, že na lieky nie sú peniaze, ako rezort argumentuje, označuje za výhovorku a povedať pacientom, vrátane onkologických, že nebudú platiť za ich zdravie, považuje za drzosť. Inovatívne lieky im pritom môžu zachrániť život alebo výrazne zlepšiť kvalitu života. Ak vyhláška prejde, budú podľa neho pacienti odkázaní na rôzne zbierky či výnimkové lieky, čo však označuje za lotériu.

„Keď nebudú najbližšie peniaze, začneme zatvárať ambulancie, nemocnice, sanitky?“ pýta sa Dvořák.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že intenzívne pracuje na zásadných zmenách v liekovej politike, ktorá je prioritou ministra zdravotníctva Kamila Šaška. „V krátkom čase bude o nich informovať,“ odkázal komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur. Šaško deklaroval, že o zmenách v liekovej politike bude informovať v krátkom čase.