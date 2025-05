Podľa liberálov Fico i Hlas spoločne útočia na slovenskú demokraciu

Návrh zvýšiť kvórum na vstup strany do parlamentu na sedem percent a obmedziť, kto môže kandidovať vo voľbách, je zásah do základov demokratického pluralizmu na Slovensku. Myslí si to predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Premiér Robert Fico (Smer) i Hlas podľa SaS útočia na demokraciu na Slovensku.

„Takéto snahy o oslabovanie demokratickej súťaže sa nápadne podobajú na autoritárske praktiky. Nie každý si totiž môže dovoliť nájsť vlastnou hlavou 150 miliónov eur na založenie strany, ako to spravil Robert Fico. Nie je divu, že takýto nápad predostrela koalícia po stretnutí premiéra Roberta Fica s Vladimírom Putinom,“ skonštatoval Gröhling v stanovisku SaS.

SaS považuje štvrtkovú tlačovú konferenciu ministra vnútra a lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka za „komický výkrik do tmy“, ktorým jeho strana potvrdila, že jej nominanti „nie sú schopní urobiť nič pre ľudí, nemá žiadne vlastné témy a dokáže len papagájovať to, čo povie premiér Robert Fico“.

Znižovať výdavky štátu aj zrušením ministerstva je podľa strany nutné, ale z úst predsedu Hlasu-SD to prichádza veľmi neskoro. „Pred rokom a pol založili nové ministerstvo športu miesto toho, aby zrušili nepotrebné ministerstvo pre eurofondy,“ dodal. SaS považuje za lacný populizmus, keď koalícia argumentuje konsolidáciou v snahe „vyhladovať“ malé politické strany.

Rezort vnútra navrhuje, aby príspevok od štátu dostávali len strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP.

Pri voľbách do parlamentu by mohli kandidujúce strany platiť namiesto 17-tisíc eur 50-tisíc eur a pri eurovoľbách by sa kaucia mohla zvýšiť z 1 700 eur na 25-tisíc eur. Strany by takisto podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku.

Premiér zároveň avizoval, že v rámci konsolidácie by sa mohol znížiť počet poslancov NR SR zo 150 na 100 a kvórum na vstup do parlamentu by sa mohlo zvýšiť z päť na sedem percent.