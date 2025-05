Politológovia hodnotia pästný súboj Mazureka s poslancom PS: Je to politické dno. Chlapci akoby zabudli, že už vyrástli z puberty. Box napokon nebude

Slovenská politická scéna dokáže poriadne prekvapiť. Poslanec Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Dávid Dej vyzval europoslanca Milana Mazureka z hnutia Republika na boxerský zápas. Člen Európskeho parlamentu výzvu prijal, no pridal k nej jednu podmienku: po súboji chce verejnú politickú diskusiu. Politológovia na adresu oboch politikov nešetria kritikou. Boxerský súboj napokon nebude, samotný iniciátor Dej pre Pravdu uviedol, že s Mazurekom pôjde "len" do debatného ringu.

Spor medzi politikmi sa začal výmenou názorov na sociálnych sieťach, ktorá rýchlo nabrala podobu osobných útokov. Dej v jednom zo svojich videí nazval Mazureka nacistom a pripomenul mu jeho účasť na útoku na arabskú rodinu v Bratislave. „Si nacista, ktorý chcel hádzať dlažobné kocky do ľudí,“ povedal.

Europoslanec reagoval vo videu, kde Deja opakovane urážal a nazýval ho „kreatúrou“ a „stvorením so ženskými prsiami“. Vyhýbal sa osloveniu v mužskom rode a ironizoval jeho vzhľad, rodovú identitu aj príslušnosť k progresívnej politike. „Ráno je muž, večer žena, popoludní helikoptéra alebo krokodíl,“ posmieval sa.

Zákonodarca za PS následne Mazureka vyzval na boxerský súboj. „Nehádajme sa tu cez sociálne siete, a preto ťa vyzývam na zápas v boxe,“ povedal. Europoslanec z Republiky po kratšom zaváhaní výzvu prijal, no len za jasne stanovených podmienok. Pokiaľ sa Dej v ringu dočká súboja, bude musieť čeliť aj následnej verejnej diskusii, ktorú Mazurek prezentuje ako svoj „skutočný cieľ“.

Voliči tomu nerozumejú

Mazurek najskôr oslovil svojich podporovateľov, či by mal výzvu prijať, keďže Dej má predchádzajúce skúsenosti s boxom a podľa europoslanca aj výškovú a hmotnostnú prevahu. Napriek všetkému sa zápas uskutoční.

Otázniky ohľadom celého vývoja debaty dvoch vysokopostavených zástupcov zákonodarnej moci vznikli u podporovateľov oboch hnutí. Mazurek na Facebooku napísal, že dostal viacero komentárov od ľudí, v ktorých mu odkazovali, že do pästného súboja by politik ísť nemal. Zápas navrhol uskutočniť počas ktoréhokoľvek víkendu v júni.

Kritike čelí aj iniciátor súboja, progresívec Dej. V komentári na sociálnej sieti vysvetlil, že mu nejde o to, aby Mazureka „do krvi zmlátil“. „Vnímam to aj ako príležitosť ukázať jeho podporovateľom (sleduje ho najmä veľa mladých), že jeho hrdinstvo a búšenie do hrude je falošné a netreba si z takýchto ľudí robiť vzor,“ napísal.

Politológovia: Prepad politickej kultúry

Len na pripomenutie: v prípade oboch politikov ide o vysokých predstaviteľov moci. Dej je poslancom parlamentu a tiež členom Mandátového a imunitného výboru NR SR. Mazurek zastupuje Slovensko na medzinárodnej scéne, na pôde Európskeho parlamentu. Obaja politici však akoby zabudli na skutočnosť, že k ich funkciám patria nielen vysoké platy, ale aj väčšia zodpovednosť, najmä čo sa týka vystupovania na verejnosti.

Vývoj debaty dvoch politikov na sociálnych sieťach, ktorá sama osebe nemala vysokú úroveň, poriadne zaskočil aj slovenských politológov. „Keď som sa o tom dozvedel, nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať,“ reagoval pre Pravdu Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).

„V našom regióne sa v niektorých štátoch stávalo, že poslanci po sebe v parlamente strieľali, bitky sa stávajú aj v konsolidovanejších demokraciách, ale výzvy na pästný súboj sú skutočne inovatívnym prvkom politickej kultúry. Už len to je bizarné, že na niečo také vyzýval boxer – športovec nešportovca,“ hovorí politológ.

Ešte väčším panoptikom podľa Marušiaka je, keď na to vyzýva člen strany, ktorá sa prezentuje vyššou kultúrou v politike, a nie politik z pravicovo-extrémistickej militantnej strany. „Pán Dej skompromitoval seba aj svoju stranu, lebo konkrétne v tejto situácii si PS a Republika akoby vymenili úlohy. Urobil poslancovi Mazurekovi a jeho strane bezplatnú kampaň,“ zhodnotil odborník.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík je pokiaľ ide o Deja a Mazureka ešte ostrejší – celé je to podľa neho choré. „Ťukám si prstom po čele a zdesene sa na to prizerám. Chlapci akoby zabudli, že už vyrástli z puberty a že život nie je žiadna hracia konzola,“ uviedol pre Pravdu.

Tento prípad podľa neho ukazuje, že politická kultúra u nás prerazila ďalšie dno. „Chlapci by si mali uvedomiť, že sú reprezentanti občanov, platení z peňazí daňových poplatníkov. Ak sa chcú biť, nech si to vyriešia na WC nejakej špinavej krčmy,“ tvrdí politológ.

Obaja odborníci sa zhodujú, že táto vyostrená hádka, ktorá dospela až k pästnému súboju, poškodí najmä PS. „V Republike sa možno potešia, lebo vystavovať svaly, fyzickú silu a dokonca aj zbrane sa pre nich stali typické,“ hovorí Štefančík. „V PS budú na to nazerať zrejme inak. Ak to budú schvaľovať, sú chorí aj oni,“ zhrnul.

„Neviem, či si toto PS predstavuje ako cestu k osloveniu širších skupín voličov, ale myslím si, že im naozaj nepomôže, ak sa budú správať na úrovni, za ktorú by ich vykázali ešte aj z krčmy štvrtej cenovej skupiny,“ dodal Marušiak.

Dej sa otočil

Pravda oslovila s prosbou o reakciu hnutia Republika a PS. Hoci naše otázky smerovali na celé PS aj jeho predsedu Michala Šimečku, v mene progresívcov odpovedal osobne poslanec NR SR Dej. „Rozhodol som sa, že s Miňom Mazurekom nakoniec pôjdem len do debatného ringu – boxerský tentoraz vynechám. Vnímam reakcie ľudí, ktorí náš zápas nepochopili ako športové podujatie, ale ako bitku, a to by som nerád podporoval. Ako športovcovi je mi ľúto, že box má v očiach verejnosti takúto povesť,“ odpísal pre Pravdu.

„Prijímam Miňovu výzvu na debatu a verím, že sa jej niektoré médium ujme, aby sme si mohli vymeniť názory v debatnom ringu. A všetkým, ktorí sa tešili na box – nezúfajte. Napíšte mi správu a kedykoľvek môžeme zájsť do telocvične a zatrénovať si,“ doplnil.

Republika v čase zverejnenia článku reakciu na otázky neposkytla. O stanovisko hnutia budeme materiál aktualizovať.

Naposledy došlo k fyzickému súboju politikov na Slovensku počas volebnej kampane v roku 2023. Vtedy sa do potýčky s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom dostali politici Smeru – Robert Kaliňák a Richard Glück. Matovič totiž narušil tlačovú konferenciu Smeru, preto mu Kaliňák chcel odobrať mikrofón a chytil ho za ruku. Matovič následne podpredsedu Smeru kopol do hrude. Glück na to reagoval úderom päsťou do tváre.