Kotlárovi sa nepáči kritika jeho analýzy a pýta si post ministra zdravotníctva: Ľuďom poviem pravdu, mám ponuky z iných krajín

Na tlačovej besede povedal, že keď sa ukáže pravda, bude to hanba pre celý Hlas aj pre prezidenta. Ako povedal dnes na tlačovej besede, má štyri boxy plné spisov, vyše 5 000 strán. „Ja poviem ľuďom pravdu, to sa nebojte,“ uviedol. Vyzval predstaviteľov strany Hlas, aby mu povedali, ktorú jeho konšpiráciu kedy vyvrátili? „Neviem, či chcete poškodiť Danka a Fica, ale zastavte sa hneď teraz, a ja budem ticho. Mne stačí robiť každý týždeň tlačovku a vaše čísla pôjdu dole,“ povedal.

Fico o transakčnej dani a Kotlárovej 'neodvolateľnosti' Video

Splnomocnenec vlády reagoval na vyjadrenie Šutaja Eštoka o tom, že Slovensko trápia dôležitejšie veci a nie to, či sú vo vakcínach nejaké vzorky DNA. Zároveň sa ohradil voči výroku prezidenta, ktorý povedal, že „ak budeme riešiť správy od pána Kotlára s tým všetkým, čo tam je napísané, kedy sa bude Slovensko ako jediné, čo si nedovolil ani Kim Čong-un zo Severnej Kórey, vzďaľovať na nejakých medzinárodných organizáciách ako jediná krajina na svete len preto, že si to želá pán Kotlár a spol., tak ja neviem, či toto je správna cesta pre Slovensko.“ Kotlár sa pýta, prečo ho prezident nezavolal k priateľskému okrúhlemu stolu, kde by sa ho spýtal, k čomu dospel.

Čítajte viac Slovensko proti celému svetu: Pandemickú zmluvu chcú vedci a lekári, Fico ju odmieta. Presvedčiť sa ho snažil aj šéf WHO

Ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas), ktorý sa tiež k téme jeho analýzy vyjadroval, odkázal, aby sa venoval tomu, čomu rozumie. Kotlár, ktorý je ortopéd, kritizoval aj lekárov, ktorí s ním nesúhlasia. „Každý lekár, ktorý mi povie, že som hanbou, znamená to, že nie je autonómny a je len bábka,“ povedal. Servítku si pred ústa nekládol ani v súvislosti s vedcami a viackrát použil výraz „skorumpovaná vedecká obec“. Slovenská akadémia vied kritizovala publikáciu o mRNA vakcínach, pod ktorou je podpísaný aj Kotlár, s tým, že vyšla v nedôveryhodnom predátorskom časopise a neprináša relevantné vedecké poznatky. Kotlár na novinársku otázku, prečo bola publikovaná práve v časopise, ktorý je označovaný za predátorský, odpovedal, že mu to „prišlo ako dobrý nápad“.

Peter Kotlár o zabalených molekulách v tučíku Video

Zároveň sa netajil svojou ambíciou stať sa ministrom zdravotníctva. „Ak ja niekedy ešte vstúpim na túto pôdu, tak jedine na post ministra zdravotníctva a jedine ako nezávislý poslanec. Ak nie, ja mám aj inú robotu,“ vyhlásil. Tvrdil tiež, že viaceré štáty mu ponúkajú rôzne pozície, aby začínal trestné spory „vo veľkých veciach“. Kotlár nechcel odpovedať na otázku, či má jeden konkrétny dôkaz, keď vakcína prepísala niekomu DNA. Následne skritizoval aj novinárov a z tlačovej besedy odišiel.