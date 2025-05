Starosta Petržalky po megapodvode za 2,7 milióna: Argument s gamblovaním mi nesedí. Panika je teraz na množstve úradov

Starosta Petržalky J. Hrčka: Argument s gemblovaním mi nesedí. Panika je teraz na množstve úradov Video Zdroj: TV Pravda

Starostu Hrčku sme sa pýtali:

či je 2,7 milióna finálna spreneverená suma,

či mohol mať referent na úrade komplicov,

prečo neverí, že referent dával peniaze na gembling,

či referenta prekvapilo odhalenie,

kto bude stáť nad májovými výplatami,

či peniaze dostanú späť.

Pred vyše týždňom ste zvolali tlačovku, kde ste odhalili megapodvod referenta mzdového oddelenia. Nevylúčili ste, že by sa ešte mohli objaviť ďalšie podvodné prevody. Je 2,7 milióna finálna suma, o ktorú pripravil petržalskú pokladnicu?

Opakovane sa to snažíme preveriť, ešte nemôžem povedať, že je to finálne. Robili sme druhú kontrolu všetkých vecí. Druhý výstup od iného človeka je, že za január 2023 až apríl 2025 sedí suma 2,70 milióna eur. Robíme tretiu kontrolu, kde úplne skontrolujeme každú jednu platbu. Keď vyjde, budeme vedieť, že stopercentne tam už nie je nič iné. Platí to, čo som povedal pred týždňom, že predpokladám, že tam ešte niečo bude, ale suma neprekročí tri milióny eur.

Prečo nerátate s tým, že by to bolo viac?

Tým, že prvá defraudácia je z januára 2023, odhadujem, že nikto nezačína prvýkrát sumou osemtisíc eur na osem účtov. Logicky mi vychádza, že asi v rokoch 2022 a 2021 tiež niečo bolo, ale to preverujeme. Vzhľadom na to, ako to vyberal, je veľmi pravdepodobné, že to bolo menej. Bolo vidieť, že skoro každý mesiac mali sumy narastajúci trend. Ak to sedí, tak predtým museli mať klesajúci trend. Ešte možno niekoľko tisíc v niektorých mesiacoch nájdeme. Nepozdáva sa mi, že by začal v januári 2023 s ôsmimi účtami. Nedáva to logiku, na 99 percent si myslím, že ešte niečo nájdeme.

Za určitých špecifických okolností tým mohol začať a niekto ho mohol nabrífovať a rovno vedel, ako postupovať, ale nechce sa mi tomu veriť. Myslím si, že už také niečo skúšal. Predpokladám, že tam ešte možno 50-, 70-, 100-tisíc za to predchádzajúce obdobie nájdeme. Čakám, že to bude niekde medzi 2,7 a 2,9 milióna eur.

Finančný podvod v mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2,7 milióna, starosta Ján Hrčka končí vo funkcii Video Zdroj: FB/Petržalka

No obvinený referent nastúpil na úrad v septembri 2020 na svoju pozíciu…

Áno, ale nepredpokladám, že začal od prvého dňa. Ak začal teoreticky od roku 2023, čo máme skontrolované, i keď ešte nie dokonalo, ale ak si osemtisíc zobral v januári 2023 a v rokoch 2021 a 2022 si zobral 8000, tak to máme 24 × 8000, to je 192 000, to je maximálna suma. To by musel osemtisíc brať skoro od začiatku. To sa mi nezdá.

Verte mi, panika je teraz na veľkom množstve úradov a inštitúcií. Spolupracujeme aj s dodávateľom softvéru, ktorý nám pomáha spätne povedať, kde sa stali chyby, aby aj oni vedeli, kde sa môžu stať, a mohli svojim klientom povedať, aké kontroly majú spraviť. Je to problém, že sa takéto niečo stane a nie je to vidieť. Analytička tej firmy nám povedala, že formálne tie výstupy sedeli. Už nám aj zreprodukovali, ako to asi robil a mohlo mu to sedieť. Je to celkom bizarné. Postupne sa všetky tie veci dostanú von.

Z vecného hľadiska je dôležité netajiť to, neskrývať sa, informovať o tom, upozorniť aj ostatných, že takýto problém môžu mať. Dostaneme pri tom veľmi veľa nepríjemných otázok, ale bohužiaľ. Informovanie ostatných, aby vedeli, čo môžu hľadať, má poučenie, že keby nám bola banka v januári povedala, že mu zrušila účty, mohli sme mať o milión menšiu škodu. Čím dlhšie budeme informácie tajiť, tým môžu iným vznikať obdobné škody a nerád by som sa dostal do situácie, že niekto povie, škoda, že ste to nepovedali o mesiac skôr, mohli sme aj my mať ušetrené. Je to veľká chyba.

Prebieha teraz na úrade popri vašich kontrolách nejaká kontrola zo strany polície?

Tak rýchlo a také komplexné podklady, ako dávame polícii, by si sama nedokázala nikdy nájsť. Spolupracujeme s políciou a vidí, že im dávame všetko. Úprimne, keby sem nabehol tím policajtov a zobral by počítače, trvalo by im násobne dlhšie vytiahnuť z nich čísla, ktoré vyťahujeme my. Aj tu je vidieť, že polícia nijakým spôsobom neupodozrieva vedenie, že by sme čokoľvek chceli falšovať. V utorok sme im odovzdávali dotyčného pána s preukázanými 460-tisícmi a vo štvrtok sme im to už aktualizovali na 2,7 milióna, pričom nemáme také možnosti ako polícia. Neviem, o koľkých účtoch už polícia vedela. Polícia si rieši svoje, my po vlastnej línii interne teraz robíme, čo sme mali robiť pred niekoľkými rokmi. Hľadáme, rekonštruujeme.

Prvý nájomný bytový dom na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke je skolaudovaný Video Zdroj: tasr

Môže rastúca suma ovplyvniť proces?

Môže to mať aj rozhodovaciu povahu pri danom konaní. V minulosti za spreneveru takéhoto rozmeru bola trestná sadza 10 až 15 rokov a po novelizácii trestných kódexov spred roka, je to tri až 10 rokov. Dnes vám maximálne hrozí toľko, koľko vám pred rokom hrozilo minimálne. Do 650-tisíc vám hrozí dva až osem a od spreneverených 650-tisíc vám hrozí tri až desať, čo je iná kategória. Keď sme to v utorok podávali, bolo to v kategórii dva až osem, neskôr mala polícia podklady na 2,7 milióna, čiže to bolo prekvalifikované.

Vezmite si, že 7. mája boli mzdy a niekde medzi 7. májom a poslednými dňami, kedy bol v práci, väčšinu peňazí vybral. Minimálne po tej poslednej sume, ktorú si ukradol, sú aj najčerstvejšie stopy. Čím rýchlejšie polícia dostane informácie, tým skôr sa vie napríklad cez banky spojiť a pozrieť si kamerové záznamy, kto tie peniaze vyberal. Čím skôr na to upozorníte, tým skôr sa viete dostať k dôkazom, ktoré môžu zrekonštruovať, kde sa pohyboval, kam mohol ísť, s kým sa mohol stretnúť a čo mohol spraviť. Siedmeho mája mu prišlo na účet 220-tisíc eur a teraz tvrdí, že ich nemá. Zatknutý bol 13. mája. Keď za šesť dní dokáže rozflákať 220-tisíc, tak to nie je tak málo, aby ste za sebou nenechali stopu. Môže sa podariť nájsť komplicov.

Máte podozrenie, že by mohlo ísť o niekoho z úradu?

Čisto z praktického hľadiska. Ak vám 7. mája príde na účet 220-tisíc, zatknú vás 13. mája a 220-tisíc už nemáte, ale ste gambler a neviete, že vás zatknú, s akými peniazmi by ste gamblovali medzi 13. májom až do ďalšej výplaty? Žili by ste o suchu? Nedáva to zmysel. Rozumiem, že to mohol v prvý a druhý deň niekomu odovzdať, ale ak ste gambler, je to závislosť, čím potom gamblujete? Tak veľký obnos peňazí je v tak krátkom čase ťažké minúť, tobôž prehrať. Keď ich v tom krátkom čase neprehráte, kde sú? Ak gambloval, musel vedieť, že si musí nejakú sumu nechávať aj na ostatné dni, kým mu príde výplata. Ani alkoholik tak nefunguje.

Z toho čo viem nepredpokladám, že mal komplicov na úrade na vyšších vedúcich stupňoch, ale nevylučujem, že s ním niekto spolupracoval alebo mu niekto pomáhal. To nevieme vylúčiť. Je to jedna z reálnych možností.

Ako si vysvetľujete, že najskôr zahmlieval a opisoval sa ako človek, ktorý neklame? Prekvapili ste ho postupom, akým ste na podvod prišli?

Myslím si, že to nečakal. Do pondelka 12. mája do 16. hodiny, dokedy mi zavolali, že boli úmyselne upravené účty, to vyzeralo pre mňa síce ako väčší, ale omyl. Po ďalších informáciách, som v pondelok o 20. hodine vedel, že je to veľmi vážne. On tu sedel, išiel pripravovať ďalšie podklady, ktoré má. Počas toho, ako odišiel na obed sme posielali jednoeurové platby, aby sme si overili majiteľa účtu. Ak by mal notifikáciu a prichádzali by mu po jednom eure na účet peniaze, tak ho to mohlo upozorniť. Kolegovia riešili, či sa vôbec po obede vráti. Vrátil sa. Bolo zjavné, že si nemyslel, že sme tak rýchlo mohli na neho prísť.

Výrazným spôsobom všetko uľahčilo, keď sa priznal. Viete si predstaviť, že zavoláme políciu, dáme im dôkazy, a on povie, že to je komplot? Komu by mali policajti veriť? Priznanie pred svedkami bolo výrazným uľahčením. Bolo tu desať ľudí, pred ktorými sa priznal, o to bola práca polície zjednodušená. Keď odchádzal, chcel sa so mnou ešte porozprávať na štyri oči. Povedal som mu, že buď bude rozprávať pred všetkými, ale so mnou samým nie. Povedal, že keď mi to nepovie, nedozviem sa, koľko zobral, že na to sa už nedá prísť. Bol presvedčený o tom, že sa to nedá zrekapitulovať. Povedal som mu, že to nie je atómová fyzika. Teraz keď dostávam spätné informácie, ako postupoval, vidno, že sa snažil po sebe zahladiť stopy. Mazal záznamy, opakovane ich upravoval. Systém eviduje prihlásenia používateľov.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Ján Hrčka, Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka.

Softvérová firma nám spätne rekonštruuje všetky jeho pohyby, i keď vravím, že sa nevie zrekonštruovať sto percent, ale vieme zrekonštruovať obrovské množstvo činností. Na základe toho vidíme, ako rozmýšľal. Dostávame sa aj na sumy, aj na účty. Som presvedčený, že v priebehu päť až sedem dní, odkedy k nám nastúpil po posledné dni, budú tie výplaty zrekonštruované. Vyzerá to tak, že sa nájdu aj iné drobné chyby, keď bolo niečo chybne vyplatené, ale to hovoríme o rádovo výrazne menších sumách. Pri tejto kontrole dokonca nachádzame to, čo by som očakával, že sa nájde. Má to skôr charakter chyby ako podvodu.

Vyjadrili ste sa, že vás v podstate nachytal na najľahšie kontrolovanej veci. Koľkými rukami prejdú mzdy, kým sa dostanú na účty zamestnancov?

Tú agendu majú na starosti traja ľudia a každý z referentov mal skupinu približne 180 zamestnancov. Každý si urobil svoju časť práce, bohužiaľ, tento bol ten, kto za nich troch robil výstup pre ďalšie oddelenie. Mala byť parciálna kontrola, čo sa asi nedialo. Všetci sa spoliehali na to, že robia v jednom systéme a ten nemá dôvod klamať. Ste kolegovia, sedíte spolu, veríte si. Jedna z tých kolegýň povedala, že ešte deň pred priznaním by dala za neho ruku do ohňa. Ani vás nenapadne, že robí za vás výstup, no nerobí to preto, že vám chce uľahčiť prácu, ale preto, že podvádza a zneužíva vašu dôveru. To je prvý problém, ktorý nastal, že bol dôveryhodný v kolektíve. Nenapadne vám skontrolovať po ňom svoju časť.

Druhý problém bol, že ten výstup dal svojmu priamemu nadriadenému, ktorý sa zase spoliehal na to, že ide o výstup zo mzdového systému. Keď súčty sedia a počítač povie, že prvý riadok je tisíc, druhý dvetisíc a tretí tritisíc a súčet vám sedí, tak si poviete, že je to v poriadku. Nenapadlo ho, že ten výstup je z počítača, ale že on do neho úmyselne zadal nesprávne vedel. Videli výstup, ktorý formálne sedí a mali ho za správny. Keby sa kontrolovalo či sedia pomery čistých miezd k odvodom, to by bolo vidieť, lebo tam rozdiel nebol malý. Pri našom objeme miezd možno päť- alebo desaťtisíc nemusí sedieť, ale hovoríme o roku a pol, kde tá suma bola stotisíc. To sa nedá nevidieť, ak urobíte základnú logickú kontrolu.

Skomplikovali aj iné faktory, že si chybu nevšimli?

Tento človek vytvoril XML súbor, ktorý sa importoval do bánk. Máme informácie, že v rôznych mzdových firmách sú zhrození. Ak nemáte trochu programátorské skúsenosti, tak sa vám XML súbor ťažšie číta. Bežný človek nerozumie štruktúre súboru. Niekto vám pošle súbor, ktorý vyzerá byť v poriadku, ale neviete skontrolovať každú položku, lebo pri nej nie je napísané meno. On keď si poslal 80 výplat na svojich 80 účtov, nezobrazilo to tak, že by tam 80-krát bolo jeho meno. Keď posiela fyzická osoba fyzickej peniaze, vo výpise niekedy ukáže meno majiteľa účtu. Keď posiela právnická osoba fyzickej osobe, nikdy neukáže meno fyzickej osoby. Čo sa dalo skontrolovať je, že ak mám 560 zamestnancov, teda 560 účtov, k tomu účet Sociálnej poisťovne, účty zdravotných poisťovní, účty na preddavky a zrážky, tak viem povedať, že 580 účtov je v pohode. My sme mali tých účtov o 80 viac. To už je tiež počet, ktorý síce nekontrolujete, ale dalo sa to.

Ďalšia vec, ktorá mala nesedieť, je rozpočet. Ak by mzdy boli napočítané tak, ako majú, tak by každý mesiac vyskakovalo, že sa čerpajú viac ako sa majú. Lenže podklady do rozpočtu dával on a zase ich nikto neskontroloval. Narozpočtoval si, koľko tam má ísť. Bol zdrojom všetkých podkladov a bolo jedno či išli ako vstup do rozpočtu, alebo ako úhrada. Ani po jednej linke, ani po druhej to nik neskontroloval.

Pozrite sa, ako presunuli protitankovú stenu, ktorá sa nachádzala v trase predĺženia električkovej trate v Petržalke Video Zdroj: tasr

Potom tu je audit. Mojou úlohou ako starostu nie je kontrolovať, mám riadiť. Počítate s tým, že teoreticky môžem urobiť chybu, alebo mať zlé úmysly, preto majú existovať mechanizmy, ktoré ma majú kontrolovať. Preto sa robí nezávislý externý audit, preto je tu pozícia kontrolóra. Externý audit na to neprišiel. Aká je ich vina sa bude skúmať. Niekto, kto je odborne zdatný, má rôzne procesy, ako kontrolovať, neprišiel na to, že počet čistých vyplatených miezd verzus odvody, nesedí. Úlohou audítora je zisťovať, že niekto môže robiť podvod.

Naznačovali ste, že aj úloha kontrolórky je viac-menej formálna, ale nie obsahová.

Keď idem kontrolovať pokladňu, nevezmem najskôr papiere, ale hotovosť a spočítam si ju. Ak je v pokladni 10-tisíc, potom začnem pozerať papiere a či to, čo som spočítal, my sedí. Neprídem do pokladne s tým, prečo na pokladničnom doklade nie je napísaný dátum a čitateľný podpis. Mojou úlohou nie je skontrolovať formálne pochybenia pokladničného dokladu. Áno, aj to sú chyby. Pokiaľ mám v pokladni 10-tisíc a podľa papierov tam mám 10-tisíc, tak to je 90 percent toho, čo mám skontrolovať. Desať percent je to, že tam niekto nedal dátum a do nesprávneho riadku napísal inú vec, to je podľa mňa zanedbateľný problém. Problém nastáva, keď to nesedí. Ak vám sedia vecné veci, papierové sú skôr doplnok. Papierové sú dôležité, keď vám veci nesedia. Kontrolu máte podľa mňa riešiť od vecnej časti k formálnej a nie naopak. Často sa zapodievame tým, že hľadáme, kde je čiarka a kde bodka.

Skončili traja zamestnanci vrátane Reného H. Kto bude budúci mesiac rozposielať mzdy? Budete v júni overovať osobu po osobe, ktorej sa posielajú peniaze?

Najsmutnejšie na tom je, že skontrolovať výplaty nie je jadrová fyzika. Keď tomu rozumiete a máte overiteľné podklady, je to robota na hodinu. Končím na konci mája, ale s vicestarostkou Ivetou Jančokovou som dohodnutý, že keďže tomu rozumiem dosť dobre, tak s májovými výplatami pomôžem skontrolovať, aby sme mali istotu, že odišli správne. Budú ich kontrolovať aj iní.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Ján Hrčka, Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka.

Pribudnú po tomto prípade nejaké kontrolné mechanizmy, aby sa to už neopakovalo?

Keď raz máte v jednom mesiaci správne napočítané mzdy, tak tie mesačné pohyby už nie sú tak veľké a viete sa k tomu mesiacu vrátiť. Ak som si istý, že za január mám správne mzdy, tak zrazu, keď mám marec, apríl, máj inú sumu, tak to vyskakuje. Problém je, že on tú sumu každý mesiac posúval. A tí ľudia každý rok namiesto toho, aby si každý rok poctivo napočítali, koľko je realita, tak sa pozreli, koľko bola minulý rok. Stále sa každý spoliehal na ten predchádzajúci údaj. Nemôžete sa spoliehať na predchádzajúci údaj, pokiaľ si ten údaj v jednom momente overíte. Už hlúpym porovnaním viem zistiť, prečo to ide hore alebo dole, čo sa stalo. Mali si to skontrolovať, napríklad k 1. januára alebo k 1. júnu. Mohla by tam byť malá odchýlka, ale nemohlo by tam lietať 200-tisíc.

Je šanca, že tie peniaze dostanete naspäť?

Je to na úrovni malého zázraku. Nesedí mi na tom, že 7. mája bolo vyplatených 220-tisíc, a keby sme sa bavili o tom, že je na nule, čo nepredpokladám, a po šiestich dňoch bol zatknutý, z čoho chce fungovať zvyšných 24 dní? Nebudem sa na to spoliehať, ale toto vysvetlenie mi dáva malú nádej, že by sa mohlo niečo nájsť. Inak to nedáva zmysel. Ak to aj tak robil, otázka znie, komu to dal, čo ten dotyčný s tými peniazmi robil?

Hovorili ste, že peniaze dlžil vplyvným ľuďom. Sú nejaké indície, kto sú tí vplyvní ľudia?

Mám pocit, že to bola viac pripravená odpoveď ako pravda. Nemám pocit, že v tom momente „zaspieval“ svätú pravdu“. už aj z jeho iných krokov vidím, že čakal, že bude chytený a mal niektoré veci na to pripravené.

Kritizovali ste aj políciu, že hoci jej banky nahlásili podozrivé transakcie nekonala. Je to nejaké individuálne zlyhanie polície alebo systémová chyba?

Niekto by povedal, že to teraz hádžem na ostatných. Nemyslím si, že to tak robím. Je zjavné, že keď som na to prišiel, okamžite som konal, brutálnu nadprácu sme spravili. Vyšetrovatelia boli prekvapení, ako sme im všetko doniesli. Snažím sa vecne argumentovať, že chyba je jednoznačne najviac na mojom úrade. Je to moja zodpovednosť. Rozoberajme však aj to, na čo platíme 35-tisíc externému auditu, keď si nevšimne 1,3 milióna. To si môžem tých 35-tisíc nechať a za desať rokov ušetriť 350-tisíc. Preháňam, ale na čo to platím? Pochopím, že mi ten audit nenájde desaťtisícovú spreneveru, ale že mi nenájde 1,3 milióna na mzdách, ktoré sú skontrolovateľné voči odvodom? Potom je tu otázka, na čo audit robíme. Má to zmysel?

Kým jedna z bánk, kde mal účty, vám dala echo na podozrivé platby, druhá, ktorá mu síce zrušila účty tak neurobila.

Nemusela nám to zo zákona povedať, ale muselo byť zjavné, že všetky účty, ktoré vykázala ako problémové, mali jediný príjem z nášho účtu, pričom vie, kto sme a vidí, kto je zasielateľ. Aký dôvod by sme mali na to, aby sme jednému zamestnancovi posielali výplatu na 65 účtov? Hovoríme o zdravom sedliackom rozume. Snažím sa o tom hovoriť čo viem v medziach zákona, aby som upozornil iných, aby sa zamysleli, či sa im niečo také nedeje. Tá druhá banka to nebola povinná spraviť, ale asi by z nich neubudlo, keby to urobila. Mali by stále rovnaký prúser, ale o milión eur menšiu škodu. Nevyhováram sa, len na to upozorňujem.

Čo ste mohli v Petržalke opraviť alebo vybudovať za 2,7 milióna?

Strašne veľa vecí. Postaviť sa mohla napríklad ďalšia nová športová hala, i keď tú poslednú sme síce stavali za 3,6 milióna. Dnes sú tie haly už drahšie. No 2,7 milióna sú napríklad aj náklady na celoročné asfaltovanie chodníkov. To je na tom to mrzuté, že šetríte, naháňate sa, po nociach robíte a snažíte sa byť čo najefektívnejší, a potom na jednej fatálnej chybe vám niekto ukradne 2,7 milióna. Mali z nich mať prospech obyvatelia.

Ten váš referent v podstate okrádal svojich susedov, ktorí platia dane. Čo tento prípad podľa vás hovorí o našej spoločnosti?

Po zmene trestných sadzieb, sa už aj slušní ľudia začali zamýšľať nad tým, že za tri roky vo väzení si jeden a pol milióna eur nezarobíte. Keby niekto vedel, že ten jeden a pol milión mu ostane, tak aj slušní ľudia sa začnú pýtať, či je to spravodlivé. A potom sa čudujete, že ľudia kradnú. V živote by sa k tým peniazom legálne nedostali a ten trest, ktorý im za to hrozí sa im defacto oplatí, pretože je tak neadekvátny v pomere ku škode, ktorú spôsobia. Nepomáha to tomu, aby to bol odstrašujúci príklad, práve naopak. Pomáha to, aby nad tým viac ľudí začalo premýšľať, prečo by mali drieť a skúsia to. Aj tu na úrade to automaticky zhorší vzťahy. Jeho kolegyňa povedala, že ona by za neho dala ruku do ohňa. Dnes ďalších 90 percent ľudí s podozrením pozerá na svojho kolegu, ktorý robí s peniazmi.

Vniesol tento prípad medzi zamestnancov určitú mieru paranoje, že ich kolegovia sa môžu dopúšťať niečoho podobného?

Garantujem vám, že nielen tu na úrade. Som nastavený v móde, že preverujem, lebo ľudia robia chyby a môžu sa dostať do situácie, že chcú kradnúť alebo podvádzať, preto sa snažím maximálne množstvo vecí preveriť. Aj človek, ktorý je čestný a poznáte ho desať rokov, sa môže dostať do komplikovanej životnej situácie, kedy si vypočíta, že riziko trestu je nízke a pokus o krádež mu príde ako lepšie riešenie problému. Prestane si uvedomovať následky pre spoločnosť a ostatných. Rozumiem, že je strašne zlé robiť niekde, kde hovoríte, čo ak ma ty chceš podviesť a ja ťa mu podozrievať. Potom nepodozrievate a sme za hlupákov všetci.

Zostane petržalský úrad dôveryhodný pre ľudí po tejto kauze?

Myslím, že sa maximálne snažíme dokázať, že problém neviete vrátiť naspäť, ale viete o mnoho menšie problémy ututlať, neodpovedať. My máme veľký problém. Chceme ukázať, že aj v ťažkých chvíľach sa snažíme komunikovať čestne, transparentne, aby sme minimalizovali škodu. Je tu množstvo poctivých a pracovitých ľudí a jedna čierna ovca, podľa nej by ľudia ani úrad nemali byť posudzovaní. V piatok ste zároveň oznámili demisiu, od vtedy sa na vašu podporu rozbehla podporná petícia.

Foto: TASR, Pavol Zachar SR Petržalka Podvod MiÚ Zasadnutie Mimoriadne BAX Na snímke starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka Ján Hrčka (uprostred) a prvá zástupkyňa starostu Iveta Jančoková (vpravo) počas mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Petržalka v stredu 21. mája 2025.

Neoľutovali ste, že oznámili koniec v úrade?

V momente, keď som sa 12. mája o ôsmej večer dozvedel, že tá suma je 400–tisíc a upozornila nás na ňu banka, tak akokoľvek som rozmýšľal nad tým ako tie peniaze nahradiť, tak som si nevedel odpovedať na otázku, aká je moja zodpovednosť a akú vyvodím voči sebe a či bude dostatočná. Nevedel som na to odpovedať. Bol som rád, keď sa nám v priebehu piatich hodín podarilo všetky fakty nájsť a preukázať, a aspoň túto časť mať za sebou, prísť pred médiá s tým, že niečo vieme, aby sme nevyzerali za úplných hlupákov. Bola to časť, ktorá ma tešila, že budeme vedieť reálne rozprávať a neskončí to v rovine „chceli by sme vám rozprávať, ale nemáme čo“. Keď sa suma vyšplhala na viac ako dva milióny, tak už nemáte čo riešiť. Keď pri 460-tisícoch nad tým aspoň premýšľate, pri dvoch miliónoch tá diskusia už nebola. Hanbím sa, mrzí ma to, je to trápne, ale spadol mi kameň zo srdca, že neodpovedám teraz na otázky akú vyvodíte zodpovednosť a či je adekvátna. Verejné peniaze majú slúžiť ľuďom a nie pár zlodejom.

Čo vaša politická budúcnosť? Budete sa znova uchádzať o kreslo starostu, prípadne primátora,alebo máte vyššie ambície?

Pôjdem za prezidenta. Žartujem.

To je obsadené na najbližšie štyri roky.

Napriek tomu, že som 6,5 roka tvrdo pracoval a sú za tým výsledky, jedna takáto chyba vám poškodí menom a reputáciu.

Rátate s tým, že vám to politickí súperi neodpustia?

Neočakávam, že mi to odpustia. Bola tu taká otázka, že pán primátor to kritizuje a či má na to právo. Povedal som, že sú veci, kde s primátorom nesúhlasím, ale za túto chybu ma má právo kritizovať ktokoľvek. Nemôžem sa cítiť dotknutý, urazený, alebo sa hnevať, že mi to niekto vyčíta. Robia to oprávnene. Čo mi prekáža, keď niekto povie, že toto je dôkaz, že šesť a pol roka sa robilo zle. S tým nesúhlasím. Hlavne to tvrdia ľudia, ktorí hovoria o slušnej spoločnosti a nepchatí všetkých do jedného vreca. Zrazu keď sa to týka ich politických oponentov, tak všetko je zlé, lebo to politicky vyhovuje. Neskrýval som sa, urobil som maximum.