Danko: Koaličná rada bola hektická, no koaliční partneri sa dohodli na priebehu schôdze Národnej rady SR

Koaličná rada bola hektická, no koaliční partneri sa dohodli na priebehu schôdze Národnej rady (NR) SR. Po rokovaní rady to skonštatoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Následne ocenil prístup koaličných partnerov, dodal, že dohodli na priebehu parlamentnej schôdze a neočakáva pri nej problémy. „Verím, že vyriešime všetky problémy, vrátane transakčnej dane," vyjadril sa pre prítomné médiá. Dodal, že na budúci týždeň sa chce stretnúť k tejto téme s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Šéf národniarov priznal, že transakčná daň ešte nie je dohodnutá, no opätovne sa s koaličnými partnermi k tejto téme stretnú.