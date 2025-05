Objavte čaro krásnej dediny v najväčšom skanzene na Slovensku. Takto vyzerajú skutočné majstrovské diela

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Múzeum slovenskej dediny v Martine Video Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

V Martine nájdete Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčším skanzenom na Slovensku. Rozprestiera sa na ploche viac než 15 hektárov a predstavuje autentické prostredie tradičného vidieckeho života. Návštevníci môžu obdivovať dedinské domy, kostolíky, školu, hospodárske stavby či remeselné dielne pochádzajúce z regiónov ako Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a ďalších. Celoročne sa tu konajú aj tematické podujatia, jarmoky a ukážky ľudových remesiel, ktoré vdýchnu expozíciám život. Je to miesto, kde sa história stretáva s prírodou a tradíciou, ideálne pre rodiny, školské výlety aj milovníkov slovenského dedičstva.

Retro párty na Liptove Video Zdroj: mReportér: Marián Hrnčiar

V Ľubeli sa uskutočnila štýlová retro párty, ktorá návštevníkov preniesla späť do atmosféry minulých dekád. Hudba, móda a dekorácie z čias 70., 80. aj 90. rokov vytvorili nezabudnuteľnú náladu, pri ktorej si prišli na svoje všetky vekové generácie. Hostia sa zabávali v kostýmoch inšpirovaných dobou, tancovali na nesmrteľné hity a užívali si autentickú atmosféru starých čias. Retro párty, tak opäť ukázala, že spomienky na staré dobré časy majú svoje nezameniteľné čaro.

Veteran rally - Nové Mesto nad Váhom Video Zdroj: mReportéri: Ingrid a Braňo

Novomestský Veterán Klub usporiadal minulý víkend medzinárodné stretnutie historických vozidiel pod názvom Veteran rally Nové Mesto nad Váhom – Memoriál Pavla Čirku. Jazdy historických vozidiel sa tento rok zúčastnilo 70 automobilov a 20 motocyklov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka, ktorých posádky tvorilo viac ako 160 účastníkov. Účastníci mali možnosť vidieť zaujímavé miesta a pamiatky regiónu spestrené o kultúrny, kulinársky a trochu aj adrenalínový zážitok.

Medzi najstaršie vozidlá, ktoré brázdili región Považia, patrili FORD A MURRAY (rok výroby 1930), FORD A Roadster (rok výroby 1931), Aero 662 (rok výroby 1932) a Tatra 75 Kabrio (rok výroby 1938). Milovníkov starých motocyklov potešil aj pohľad na ČZ 125 T z roku 1948, na JAWU 350 Perak z roku 1949, dokonca so „sidecar“, a na Jawa 35 z roku 1953 tiež so „sidecar“. Absolútnym víťazom sa stal Martin Gavurník, ktorý si prevzal na jeden rok do opatery Putovný pohár. Účastníci sa už vopred tešili na krásy Karpát a Bielych Karpát na slovenskej aj českej strane štátnej hranice a aj na cestu Považím, kadiaľ trasa viedla. Počas dňa plnili zaujímavé súťažné úlohy, ktoré spoznali aj svojich víťazov.

Oldřich Kaiser dostal k narodeninám hudobný darček Video Zdroj: mReportér: Peter Dechet

16. mája oslávil Oldřich Kaiser svoje 70. narodeniny. Jeho priatelia poprosili slovenskú speváčku Janu Krištof Lehotskú, aby preňho zložila pieseň ako darček. Jana pieseň nielen zložila, ale mu ju aj osobne zaspievala počas oslavy, ktorá bola súčasťou stretnutia produkcie galaprogramu Letecký športovec roka. Okrem ďalších hercov a osobností sa k blahoželaniu k jubileu pridal aj prezident Českej republiky Petr Pavel. Jana pieseň pre Oldu aj nahrala vo svojom štúdiu a aktuálne pripravuje videoklip, aby darček pre Oldu zostal trvalou spomienkou preňho, jeho priateľov a fanúšikov.