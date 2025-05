O návrhu vyhlášky k liekovej politike sa bude diskutovať na odbornej úrovni. Do momentu, kým sa nenájde odborná zhoda a udržateľné riešenie, vyhláška do platnosti nevstúpi. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zdôraznil, že jeho cieľom je, aby malo čo najviac pacientov prístup k liekom, ktoré potrebujú za férových a jasných podmienok.