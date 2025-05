Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Koaličná rada bola ťažká, ale efektívna. Predčasné voľby nehrozia

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Matúša Šutaja Eštoka v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Tému „transakčná daň“ sme nechali otvorenú. Budúci týždeň po stretnutí ministra financií s Andrejom Dankom budeme múdrejší, uviedol Šutaj Eštok v relácii Ide o pravdu po rokovaní koaličnej rady.

„Transakčná daň sa musí zmeniť minimálne v tom, že sa to má volať Daň Igora Matoviča, pretože on je zodpovedný za to, že táto daň je zavedená a rozvrátil verejné financie… Požiadavka Hlasu je, aby sme ochránili pred touto transakčnou daňou drobných živnostníkov, ktorými sú dnes napríklad maliari, murári, stavbári a rovnako, aby sme sa pozreli aj na podnikateľov, ktorí majú ročný obrat niekde do 100 tisíc eur. Uvidíme, ako to bude mať finančné dopady, ale takouto cestou chceme my ísť ako Hlas“. Toto je náš postoj, ktorý bol komunikovaný aj verejne, aj partnerom, povedal Šutaj Eštok.

Rokovanie na koaličnej rade nebolo ľahké, pripustil šéf Hlasu, ale „môžem vás ubezpečiť, že žiadne predčasné voľby Slovensku nehrozia. My máme na veci rôzne názory, veď koniec koncov, my sme tri rôzne politické strany“.

Máloktorý politik by bez problémov prevzal stranu Petra Pellegriniho, uviedol k situácii strany predseda strany Hlas-SD. Klesajúce percentá strany pripisuje aj tomu, že si ešte ľudia nezvykli na neho ako na nového predsedu.

