Pellegrini: Som pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu pri transakčnej dani

Zmeny žiada aj ďalšia vládna strana Hlas, návrh národniarov má tiež podporu opozície. Transakčnú daň obhajuje len strana Smer, podľa ktorej ju nie je možné zrušiť, pretože inak sa tento rok nepodarí naplniť štátnu kasu. Ak by niekto prišiel s návrhom, kde by vláda vedela získať 700 miliónov eur, o zmene sú pripravení rokovať.

Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok pred novinármi povedal, že zatiaľ s koalíciou a vládou o dani z finančných transakcií nerokoval. „Nemal som možnosť hovoriť s pánom predsedom Dankom o jeho predstavách, ako by mala byť zmenená transakčná daň. Ja vnímam, že vyvoláva značné napätie. Aj ja som sa sám kriticky vyjadril, že pre mňa ako pre ekonóma nedáva základnú elementárnu ekonomickú logiku,“ poznamenala hlava štátu.

„Za mňa ako za prezidenta môžem povedať, že som pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu, ktorá sa bude týkať buď zjednodušenia transakčnej dane, alebo oslobodenia časti subjektov od jej platenia,“ doplnil Pellegrini s tým, že zatiaľ čaká, ako dopadnú rokovania na koaličnej rade.

Prezident by sa tejto téme chcel venovať na druhý deň schôdze parlamentu, kedy v NR SR vystúpi so správou o stave Slovenskej republiky. „Predpokladám, že počas môjho vystúpenia v Národnej rade SR budem mať možnosť hovoriť aj s pánom premiérom a so všetkými koaličnými stranami,“ uzavrel.

