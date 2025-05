Ficova novela ústavy môže Slovensko dostať von z EÚ a priblížiť k Rusku, varujú mimovládky

Organizácie doplnili, že predseda vlády Robert Fico (Smer) to síce prezentuje ako ochranu národnej identity, no podľa mimovládok ide o premyslený a nebezpečný návrh, ktorý by vláde umožnil ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory, cenzurovať školstvo, vedu a kultúru, obmedziť adopcie a oslabiť ochranu detí, žien a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Organizácie to pokladajú za útok na právny štát, ktorým sa Slovensko môže odkloniť od EÚ a priblížiť sa k autoritárskym režimom. O osude budúceho smerovania krajiny podľa organizácií rozhodnú aj hlasy opozičných poslancov za KDH či Kresťanskú úniu.

Mimovládne organizácie upozornili, že aj keď vláda komunikuje zmenu ústavy cez zavedenie dvoch pohlaví, novela má v skutočnosti oveľa širší dosah. „LGBTI+ ľudia v nej slúžia len ako zástupný terč. Skutočný zámer je oveľa hlbší – oslabiť demokratické brzdy a uvoľniť si ruky pre selektívne uplatňovanie zákonov a záväzkov,“ zdôraznili organizácie. Roman Samotný z Iniciatívy Inakosť upozornil, že LGBTI+ ľudia sú v tejto debate len nástrojom a zámienkou na presadenie širšieho zámeru. „Je pre nás nesmierne únavné byť opäť využívaní ako zástierka. Ako zástupný problém, ktorý má prekryť skutočný cieľ – posilnenie moci tých, ktorí dnes vládnu,“ dodal Samotný.

Organizácie dali v tejto súvislosti do pozornosti májový prieskum agentúry MNFORCE, podľa ktorého významná časť verejnosti nemá jasnú predstavu o tom, čo táto novela znamená. „Až 30 percent Slovákov nevie posúdiť spoluprácu opozície s vládou na jej schválení a 38 percent nevie, či by v budúcich voľbách podporilo stranu, ktorá by za návrh hlasovala,“ priblížili organizácie.

Samotný upozornil, že ide o zámer. Vláda podľa neho tému rámcuje úzko a účelovo, aby sa vyhla diskusii o dôsledkoch. Katarína Batková z Via Iuris vysvetlila, že novela prináša zmeny v piatich oblastiach. Tou najzásadnejšou je podľa jej slov zavedenie prednosti Ústavy SR nad právom EÚ a medzinárodnými zmluvami. „Pod rúškom ochrany národnej identity sa zavádza možnosť selektívne ignorovať európske pravidlá – vždy, keď sa to politicky hodí,“ uviedla Batková s tým, že sa to týka tém ako život, rodina, verejná morálka, jazyk, kultúra, vzdelanie či veda.

„Princíp nadradenosti európskeho práva sme ako štát dobrovoľne prijali vstupom do EÚ. Jeho oslabenie nie je len nekonzistentné, ale aj nebezpečné. Podkopáva to dôveru v Slovensko ako členský štát EÚ,“ upozornila Batková.

Andrea Madunová z občianskeho združenia Belasý motýľ doplnila, že novela nie je o ochrane hodnôt, ale o oslabovaní práv tých, ktorí ochranu potrebujú najviac. „Medzinárodné dohovory poskytujú záchranné siete pre ľudí, ktorí už dnes zápasia so systémom,“ vyhlásila Madunová aj v mene Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím, ktoré združuje 18 organizácií naprieč rôznymi typmi postihnutí.

„Ak novela prejde, štát už nebude viazaný tieto štandardy dodržiavať – a zodpovednosť voči najslabším sa môže rozplynúť,“ dodala Madunová. Mimovládky ďalej upozornili, že Slovensku za tento krok hrozia právne následky zo strany EÚ. Európska komisia totiž môže podať žalobu a uložiť Slovensku miliónové pokuty. Organizácie ďalej upozornili, že ak novela prejde, umožní to prijímanie ďalších zákonov, ktoré obchádzajú demokratické štandardy.

Novela podľa organizácií zasahuje aj do vzdelávania tým, že vyučovacie témy budú podmienené súladom a hodnotami ústavy, a teda tým, ako ich vláda vyloží. David Púchovský z iniciatívy Hoaxy a podvody podotkol, že novela zásadne mení to, čo sa bude môcť učiť v školách.

„V praxi to znamená, že štát bude môcť selektívne určovať, ktoré témy sú prípustné a ktoré nie,“ spresnil Púchovský, podľa ktorého sa tak školy môžu stať miestom ideologického dohľadu, pričom bezpečnosť detí bude druhoradá. Podľa návrhu bude navyše potrebný výslovný súhlas rodičov, ak ide o témy nad rámec osnov. Podľa organizácií tak môžu vymiznúť oblasti, ktoré sú pre mladých kľúčové, ako napríklad sexuálna výchova, duševné zdravie, klimatická kríza či kritické myslenie.

Veronika Němcová z platformy Otvorená kultúra ďalej priblížila, že novela má v mene „národnej identity“ chrániť aj kultúru. „Táto vláda od začiatku jasne ukazuje, že nemá záujem o slobodnú, kritickú a otvorenú kultúru. Vymieňa vedenia inštitúcií potichu a bez odbornej diskusie, podfinancováva nezávislé projekty, mešká s dotáciami a zvyšuje tlak na ideologickú poslušnosť. Kultúra nie je dekorácia režimu – je to zrkadlo spoločnosti,“ uviedla Němcová, podľa ktorej je nebezpečné, keď sa ústava začne používať ako trhací kalendár, do ktorého si ktokoľvek pretlačí čokoľvek, čo ide proti spoločnému dobru a slobode tvorby.

Ďalšia ústavná zmena sa týka vymedzenia toho, čo sa považuje za rodinu. Podľa návrhu si tak dieťa môžu osloviť len manželia, výnimočne jednotlivec. „Rodina má byť o bezpečí, stabilite a láske – nie o tom, či dvaja dospelí majú sobášny list. Štát by nemal rozhodovať, ktorá rodina je tá pravá,“ zdôraznil Samotný.

Členka Ligy za duševné zdravie Liberty Simon dodala, že osobitne táto zmena zasiahne transrodových a intersex ľudí a ich blízkych. „Táto novela sa dotýka samotnej podstaty toho, kto sme. Chce nám hovoriť kým sme a kto už byť nesmieme. Znamená, že transrodoví a intersex ľudia – vrátane mladých, ktorí ešte len hľadajú samých seba – budú z ústavy vymazaní. A s nimi aj ich rodiny,“ dodala Simon.

Ľudmila Jakubíková z Ligy za duševné zdravie doplnila, že stigmatizácia, neistota a právne zneisťovanie prispievajú k zhoršovaniu psychického zdravia mladých ľudí. „Najmä LGBTI+ mládež sa čoraz častejšie stretáva s úzkosťou, depresiou či pocitmi vylúčenia. Politické odkazy, ktoré spochybňujú ich dôstojnosť, môžu mať reálne dôsledky na ich životy,“ upozornila Jakubíková.

O tom, či bude novela prijatá môže podľa organizácií rozhodnúť KDH a Kresťanská únia. Bez ich hlasov totiž nebude ústavná väčšina.

„KDH zatiaľ avizovalo podporu, čím sa ocitlo pred historickým rozhodnutím, ktoré otestuje jeho hodnotovú dôveryhodnosť. V hre totiž nie je len podpora konkrétneho legislatívneho návrhu, ale aj širší signál o tom, akým smerom sa Slovensko vydá – či zostane pevnou súčasťou demokratického a právneho rámca EÚ, alebo sa začne vzďaľovať smerom k modelom, ktoré oslabujú nezávislosť inštitúcií a právny štát,“ doplnili organizácie s tým, že podpora KDH je prekvapivá, keďže sa hnutie dlhodobo hlási k ukotveniu Slovenska v EÚ. Rovnako strana Hlas, ktorá vystupuje ako garant proeurópskeho smerovania SR, musí podľa organizácií ukázať, či tento záväzok dokáže naplniť.

„Dnes hrá Ficova vláda nebezpečný vabank. Táto novela ústavy nie je len právna úprava. Je to zásadná zmena, ktorá môže ovplyvniť budúcnosť našej krajiny na celé generácie. Ak teraz budeme ticho, otvárame dvere postupnému rozkladu demokracie a odchodu z európskeho spoločenstva,“ doplnila Lucia Štasselová z iniciatívy Mier Ukrajine.

Zástupcovia občianskej verejnosti v pondelok o 18:00 organizujú aj verejný protest Živá reťaz za Slovensko v Európe. Zhromaždenie sa začne pred Zastúpením Európskej komisie na Palisádach 29, odkiaľ ľudia vytvoria živú reťaz až k budove parlamentu. „Pôjde o symbolické spojenie Európy so Slovenskom a jasný signál, že budúcnosť tejto krajiny má zostať na Západe – nie na periférii autoritárnych režimov. Slovensko je Európa, nie Rusko,“ uzavrel Samotný.