Šutaj Eštok ostro proti kontrole z Bruselu: Trestná výprava, ktorá prišla škodiť Slovensku

Misia europoslancov na Slovensku je trestná výprava, politicky motivovaná za účelom škodiť Slovensku. Povedal to predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v reakcii na to, že na Slovensko pricestovala delegácia výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu, aby preverila podozrenia zo zneužívania eurofondov.

Tie súvisia aj s medializovanými prípadmi, keď peniaze z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) smerovali na výstavbu haciend osobami, ktoré sú spriaznené s predošlou Ficovou vládou. Delegácia sa chce však pýtať aj na zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.

Hlas - Bruselská výprava: opozičný útok na Slovensko Video

Opozícia podľa šéfa Hlasu urobí všetko pre to, aby Slovensko vykreslila ako čiernu dieru na mape Európy. Šutaj Eštok na tlačovej besede zároveň kritizoval, že členovia delegácie sa ako s prvými stretnú s novinármi a s „opozičnými mimovládkami“. „Čerešničkou na torte je večerné stretnutie s bývalým šéfom špeciálnej prokuratúry Danielom Lipšicom,“ povedal minister vnútra a líder Hlasu. Dodal, že nápad na túto bruselskú misiu vznikol vo chvíli, „keď sa po takmer ročnom spochybňovaní našej trestnoprávnej reformy podarilo Petrovi Kmecovi v Bruseli obhájiť vysokú úroveň právneho štátu a ochrany európskych financií na Slovensku“.

Takáč o luxusných haciendach z agrodotácií: Preverujeme to, ale penzióny vznikli Video

Poukázal tiež na to, že napriek tomu, že europoslanec za Hlas Branislav Ondruš prejavil záujem byť súčasťou tejto delegácie, nebolo mu to umožnené. Odpoveď bola, že účasť je len pre členov výboru. Ondruš je presvedčený, že keby to tak bolo určené už na začiatku, pozvánku by nikdy nedostal. Z toho usudzuje, že pôvodne s takýmto vyraďovacím kritériom nepočítali a bola to reakcia na to, že sa prihlásil. „Ešte som sa pokúsil byť sprevádzajúcim členom delegácie, čo je niečo ako pozorovateľ. Vedenie výboru pre kontrolu rozpočtu odmietlo moju účasť aj v takejto absolútne obmedzenej forme,“ poukázal europoslanec. Dodal, že mu tiež písomne oznámili, že všetky stretnutia budú za zatvorenými dverami a len pre členov delegácie. Misia za 35-tisíc eur je podľa Ondruša netransparentná a nedajú sa o nej nájsť žiadne informácie na webe Európskeho parlamentu.

Zo slovenských europoslancov je členom delegácie len Michal Wiezik z Progresívneho Slovenska. Ten vysvetlil, že pozvánku dostali všetky frakcie v europarlamente, pričom Ondruš v žiadnej nie je.

Delegácia na čele s českým europoslancom Tomášom Zdechovským sa počas troch dní stretne so zástupcami orgánov štátnej správy vrátane Ministerstva spravodlivosti SR či Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ale aj s poslancami a poslankyňami Národne rady SR, predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu, Generálnej prokuratúry, Pôdohospodárskej platobnej agentúry či splnomocnencom vlády pre rómske komunity.

Ondruš upozornil na to, že dnes sa začína aj iná misia Európskeho parlamentu. Na Slovensko prichádza delegácia výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku. „Prihlásil som sa aj do tejto misie a bez problémov ma akceptovali. Nemali vôbec žiadny problém, že nie som vo frakcii a že nie som členom tohto výboru,“ dodal Ondruš. Podľa neho je to preto, že cieľom tejto misie nie je to, ako Slovensko odpíliť od prístupu k európskym fondom.

SaS: Šutaj Eštok chce prekryť Becíkove kšefty

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dôrazne odmieta útoky ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka na delegáciu Európskeho parlamentu, ktorá na Slovensko prišla skúmať možné podvody s agrodotáciami z PPA. Takéto vyjadrenia sú podľa SaS neprijateľné a jasne ukazujú snahu prekryť vlastné zlyhania a korupčné kauzy, ktoré sa týkajú aj predstaviteľov Hlasu. „Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok kryje korupciu na Slovensku. Fico zrušil štyri tlačovky a utiekol do Arménska, len aby nemusel vysvetľovať škandály z PPA. A dnes po jeho vzore aj Eštok začal útočiť na europoslancov a opozíciu. Tak ako Fico, aj Hlas robí všetko preto, aby ochránil vlastných ľudí – v tomto prípade pána Becíka a jeho výmeny školských pozemkov za podozrivý penzión,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

PS: Európske orgány si prišli posvietiť na smerácke haciendy Video

Ak Slovensko príde o eurofondy, bude to podľa neho len a len vďaka smerákom, hlasákom a snsákom a „všetkým tým skorumpovaným úradníkom“. ⁠“Eštok by si mal v prvom rade spytovať svoje svedomie, a to aj za predražený nákup počítačov o 122 miliónov eur. Osobne verím, že aj slovenské orgány činné v trestnom konaní sa začnú zaujímať o kšefty s pozemkami v nitrianskej župe. SaS už totiž pripravuje aj trestné oznámenie,“ doplnil Gröhling. Podľa poslanca Alojza Hlinu je úplne prirodzené, že ak Európska únia poskytuje eurofondy, má právo kontrolovať, ako sú využívané. Zdôraznil, že tu nejde o politický boj, ale o ochranu verejných zdrojov. Šutaj Eštok by mal byť podľa neho prvý, kto víta kontrolu. „Namiesto toho útočí na európsku delegáciu, pravdepodobne aj preto, že kauza PPA sa veľmi nepríjemne dotýka Nitrianskeho samosprávneho kraja a kšeftov pána Becíka,“ uviedol Hlina.

SaS poukazuje na to, že župan Becík vymenil tri rozsiahle školské pozemky o rozlohe 50-tisíc metrov štvorcových za penzión v Radave, ktorý bol pred časom podporený dotáciou z PPA vo výške 500-tisíc eur. Zatiaľ čo penzión sa pred pár mesiacmi neúspešne verejne predával za 799-tisíc eur, pri výmene pozemkov bola jeho hodnota vyčíslená na neskutočných 1,35 milióna. Hodnota školských pozemkov však podľa odborných odhadov môže dosahovať až päť miliónov eur, tvrdia liberáli.

SaS v tejto súvislosti podniká konkrétne kroky. Iniciovala mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslanci Alojz Hlina a Martina Holečková sa zúčastnili rokovania Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Liberáli tiež pripravujú návrh na poslanecký prieskum na PPA, chystajú trestné oznámenie a podajú tiež návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej má minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) vysvetliť kauzu haciend.

Becík reaguje

Župan Branislav Becík (Hlas) hovorí o zneužívaní témy zo strany SaS na politický boj. Ako uviedol 19. mája po schválení zámeny pozemkov, zastupiteľstvo urobilo dôležitý krok k tomu, aby kraj mohol ešte v tomto roku začať poskytovať priamu pomoc týraným ženám. „Podarilo sa nám nájsť vhodný objekt na túto pomoc a získať ho ekonomicky výhodnou výmenou za naše prebytočné pozemky. Výsledkom bude pomoc pre prvých 24 mamičiek s deťmi v ťažkej rodinnej situácii, ktoré tam už na jeseň nájdu útočisko pred domácimi tyranmi,“ povedal. Zdôraznil, že Nitriansky samosprávny kraj je najtransparentnejším a najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku. „Nič neskrývame a zodpovedne gazdujeme so spoločnými peniazmi. Preto spolu s poslancami vyzývam stranu SaS, aby prestala so šírením klamstiev, nenávisti a primitívneho populizmu a nenechala na svoju antisociálnu politiku doplácať tých najslabších,“ uviedol Becík s tým, že na Hlinu podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Europoslanci vedia o podozrivých penziónoch

Nadácia Zastavme korupciu poslancov Európskeho parlamentu (EP) informovala o trestných oznámeniach pre podozrivé penzióny. Ako nadácia informovala, stretli sa s delegáciou Výboru na kontrolu rozpočtu (CONT) z EP a informovali ich o podozreniach v súvislosti s dotáciami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na penzióny. Nadácia v tejto súvislosti podala niekoľko trestných oznámení. Za nadáciu sa na schôdzke zúčastnila riaditeľka Zuzana Petková a právnik Ľubomír Daňko.

Ako Petková upozornila, existujú vážne podozrenia, že eurofondy na rozvoj vidieka boli zneužité v prospech niektorých osôb, ktoré si za to postavili vily a luxusné haciendy. Nadácia sa preto obrátila na políciu a európsku prokuratúru a žiada, aby bolo prešetrených päť projektov. Konkrétne ide o vilu Amonra v obci Limbach, rekreačné zariadenie Dolná Malanta, prestavbu rodinného domu na ubytovacie zariadenie v obci Vrakúň, výstavbu ubytovacieho zariadenia a reštaurácie v Dunajskej Strede a v obci Malý Lég. Nadácia požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o vykonanie kontroly a o projektoch informovala aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Nadácia Zastavme korupciu priblížila, že PPA podporila 152 projektov, z ktorých sa uskutočnilo asi 87. „Vo fáze udržateľnosti je stále 55 z nich, to znamená, že by mali fungovať ako penzióny,“ informovala nadácia. Keď sa však nadácia a novinári skúšali ubytovať, zistili, že v mnohých prípadoch to nie je možné. Nadácia sa tak domnieva, že tieto zariadenia fungujú len na súkromné účely.

Nadácia poslancov informovala aj o dopadoch noviel trestných zákonov na vyšetrovanie korupcie, daňových trestných činov a podvodov s eurofondmi. Nadácia upozornila, že novela už pomohla minimálne 1 324 obvineným alebo odsúdeným osobám. „Spôsobila to, že daňový podvod do 20-tisíc eur nie je trestným činom a za podplácanie do 250-tisíc eur hrozí trest nula až dva roky, teda podmienka s premlčacou dobou tri roky. Toto je len zlomok toho, ako novela pomohla páchateľom,” uzavrel Ľubomír Daňko zo Zastavme korupciu.

Na vážne podozrenia týkajúce sa PPA a zneužitia desiatok miliónov eur určených na pomoc ľuďom na Slovensku upozornilo aj hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hnutie na to upozornilo v súvislosti s kauzou týkajúcou sa výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), z ktorej bolo vyplatených 60 miliónov eur, pričom medializované informácie ukazujú, že väčšina zrealizovaných projektov neslúži svojmu účelu.

Na Slovensko aj v tejto súvislosti prichádza kontrola z Bruselu. Predseda PS Michal Šimečka skonštatoval, že už len príchod takejto misie výboru na kontrolu rozpočtu z EÚ je veľkou hanbou. „Ale oveľa horšie ako hanba je to podozrenie, že ľudia spätí so stranou Smer si z európskych fondov urobili doslova stavebné sporenie,“ vyhlásil šéf progresívcov s tým, že v tejto súvislosti iniciovali aj dva parlamentné výbory, no oba koalícia zmarila. PS sa tento týždeň pokúsi iniciovať ďalší poslanecký prieskum na PPA.