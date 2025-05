Šaško trvá na potrebe zmien v liekovej politike a efektívnom využívaní financií

„Odkedy som sem nastúpil, som v oblasti liekovej politiky trval na tom, aby boli pripravené veľmi konkrétne kroky, aby sme naplnili to základné a absolútne legitímne očakávanie slovenského pacienta, aby malo čo najviac pacientov prístup k čo najkvalitnejšej liečbe a čo najkvalitnejším liekom a tie zdroje, ktoré sa v systéme často strácajú ako v nejakej čiernej diere neefektivity, sa vrátili späť do systému a každé jedno euro bolo využívané čo najefektívnejšie,“ uviedol minister. Opätovne pripomenul, že na neefektivitu aktuálneho systému upozornili viaceré inštitúcie, naposledy Najvyšší kontrolný úrad SR.

Šaško deklaroval, že rezort na zmene liekovej politiky postupne pracuje. Opakovane ubezpečil, že pri novej vyhláške k zaraďovaniu liekov do systému úhrad nechce nikto šetriť na pacientoch. „My teraz budeme veľmi intenzívne rokovať s odborníkmi a hneď, ako prídeme s konkrétnym návrhom riešenia, tak sa tu opäť postavíme. Ja rátam, že to nebude dlho trvať a predložíme veľmi systematické riešenie. (…) Do toho momentu chcem ešte raz všetkých pacientov upokojiť, nemusíte sa ničoho báť, nikto nebude siahať na liečbu, na ktorú ste zvyknutí, nikto na vás nebude šetriť, práve naopak,“ povedal minister.

Priblížil viaceré kroky, ktoré už rezort v oblasti liekovej politiky podnikol. Poukázal napríklad na rokovania s držiteľmi registrácií liekov, zníženú DPH či pilotný projekt centralizovaného verejného obstarávania nákupu liekov v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tiež na predloženie vyhlášky o tzv. diskontných sadzbách či otvorenie témy zriadenia inovatívneho fondu, ktorého účelom by bolo spolufinancovať najmodernejšie lieky. „Zavádzame spätné platby od výrobcov tam, kde boli uzavreté zmluvy s podmienkami návratnosti a začíname ich aj aktívne vymáhať,“ doplnil minister s tým, že rezort má ambíciu pokračovať ďalej.

Rezort zdravotníctva navrhoval od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Šaško neskôr vyhlási, že o vyhláške sa bude rokovať a nevstúpi do platnosti, kým na nej nebude zhoda.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško si musí uvedomiť, že na pacientoch sa šetriť nesmie. Vyhlásil to poslanec za opozičné hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Šaško podľa neho vyhlášku k liekovej politike predložil do skráteného pripomienkového konania, lebo sa chcel vyhnúť debate o nej.

„Minister Kamil Šaško si musí uvedomiť, že tých 200 miliónov eur, ktoré sľúbil ministrovi Kamenickému ušetriť na verejnom zdravotnom poistení, sa nedá ušetriť na liekoch a zdraví a životoch ľudí,“ povedal Krajčí.

Poukázal na to, že vláda od augusta zastavila vstup inovatívnych liekov na Slovensko. „Už v minulom roku predchodkyňa Šaška Dolinková podpisovala také nevýhodné zmluvy pre štát, že už v auguste minulého roku museli prestať kategorizovať inovatívne lieky, lebo minula všetky peniaze,“ skonštatoval poslanec s tým, že Dolinková neakceptovala odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Skritizoval aj odvolanie bývalého riaditeľa inštitútu.