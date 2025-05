Šaško ustúpil, návrh zákona o psychologickej činnosti bude prerokovaný až v septembri. Progresívci to uvítali

„Tento zákon má byť základným pilierom pre rozvoj psychologických služieb na Slovensku. Z tohto dôvodu je našou povinnosťou pripraviť ho tak, aby bol odborne kvalitný a zároveň právne bezchybný. S členmi zdravotníckeho výboru sme našli spoločné pochopenie pre to, že kvalitne pripravená legislatíva je dôležitejšia ako časový tlak,“ uviedol Šaško.

K rozhodnutiu podľa rezortu zdravotníctva minister pristúpil na základe konštruktívneho odborného dialógu a v záujme právnej precíznosti návrhu. Konkrétne je potrebné dopracovať a spresniť ustanovenia týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií v zmysle práva Európskej únie, pravidlá pre vzdelávanie v regulovaných povolaniach, aby boli plne zosúladené s príslušnými európskymi smernicami a úpravu právneho postavenia povolania psychológa v kontexte voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ.

„Odklad prerokovania umožní pokračovať v technických konzultáciách so zainteresovanými profesijnými organizáciami, akademickým sektorom a ďalšími rezortmi, ako aj finalizovať medziinštitucionálne a medzirezortné pripomienky, ktoré sa týkajú praktickej aplikácie zákona,“ ozrejmil rezort. Ubezpečil, že zmena nebude mať vplyv na míľnik plánu obnovy, keďže s tým súvisiace procesy sú pripravené a inštitucionalizované zákonom.

Rezort zároveň opätovne potvrdil záväzok podporovať oblasť duševného zdravia nielen reformne, ale aj legislatívne, a to v súlade s najlepšími odbornými štandardmi, medzinárodnými pravidlami a ústavnými princípmi prístupu k zdravotnej starostlivosti.

PS stiahnutie návrhu zákona víta

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko víta stiahnutie návrhu zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Národná rada ho prerokuje až na septembrovej schôdzi. Poslanci Michal Sabo a Oskar Dvořák (obaja PS) o tom informovali na brífingu po rokovaní parlamentného zdravotníckeho výboru.

„My sme upozorňovali opakovane spolu s odbornou verejnosťou na to, že ten návrh, ako bol doručený do NR SR, tak bol napísaný chaoticky, bol napísaný ignorovaním odbornej verejnosti. A že keby prešiel tak, ako bol doručený, tak by bol nevykonateľný,“ uviedol Sabo.

Dvořák si vie predstaviť, že poslanci PS za návrh zahlasujú, ak ho rezort zdravotníctva opraví. Musia však podľa jeho slov vidieť, že ministerstvo legislatívny návrh naozaj upravilo, napríklad v spojitosti so začlenením odborníkov do zdravotníckeho systému.

Nový zákon prešiel v NR SR do druhého čítania koncom marca. Na ďalšej schôdzi by sa malo o ňom definitívne hlasovať. Nová legislatíva má podľa rezortu zdravotníctva zlepšiť dostupnosť kvalitnej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Zabezpečiť má tiež jednotnú reguláciu a dohľad nad výkonom týchto profesií naprieč rezortmi.