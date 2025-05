Poslanci začali poslednú schôdzu pred letnými prázdninami. Čakajú ich vetované zákony i novela ústavy

V utorok popoludní sa poslanci zišli na poslednej riadnej schôdzi pred letnou prestávkou. Parlament má na programe vyše 150 bodov. Poslancov čakajú aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zároveň vystúpi so správou o stave republiky. Súčasťou programu je aj viacero bodov, ktoré sa presúvali z predošlých schôdzí, napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov. Parlament by mal tiež definitívne hlasovať o vládnej novele Ústavy SR, ktorá sa týka najmä kultúrno-etických otázok.