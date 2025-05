Pellegrini vystúpi v pléne. Zvládne koalícia test? Politológ: Ostrá kritika by prekvapila, no môže byť mierená aj proti Ficovi

Poslanci Národnej rady sa vrátili v utorok po viac ako mesiaci do parlamentných lavíc. Na aktuálnej schôdzi musia prerokovať vyše 150 bodov vrátane viacerých návrhov, ktoré otestujú silu koalície. Do parlamentu sa vracia transakčná daň, ktorú chce SNS modifikovať a Hlas premenovať na „daň Igora Matoviča“. Poslancov pred letnou prestávkou čakajú aj zákony vetované prezidentom. Definitívne schváliť majú ešte aj zmenu ústavy, ktorá zakotví, že na Slovensku existujú „len dve pohlavia – muž a žena“.

Menej ako rok od inaugurácie vystúpi v pléne so správou o stave republiky prezident Peter Pellegrini. Hoci pôvodne plánoval predstúpiť pred poslancov ešte vo februári, stane sa tak až v stredu o desiatej hodine. Koncom minulého roka povedal, že správy bude prednášať v priebehu roka pri akejkoľvek vážnejšej situácii.

Politológ z Prešovskej univerzity v Prešove Michal Cirner hovorí, že prekvapujúca by zo strany prezidenta bola ostrá kritika vládnej koalície, z ktorej vzišiel. „Pravdepodobne to bude mierna kritika namierená proti jeho ideovým politickým nepriateľom a osobným politickým nepriateľom, takže predovšetkým voči SNS a ľuďom, ktorí prišli do parlamentu a vlády na jej kandidátke, potom voči niektorým predstaviteľom Smeru, a to vrátane premiéra Fica,“ uviedol Cirner pre Pravdu.

Politológ hovorí, že z pôsobenia prezidenta je zrejmé, ktoré zámery koalície sa mu nepáčili a nepáčia a podľa toho ich verejne kritizuje alebo uplatňuje prezidentské veto. „Myslím, že to nebude nič politicky prevratné, čo odznie. Bude to bežná kritika a apely,“ domnieva sa Cirner.

Počkajú si na Kotlára

Do parlamentu vrátil aj dva zákony, pri ktorých sa poslanci môžu pokúsiť prelomiť jeho veto. Prvým je novela o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktorou by sa okrem iného zaviedla doživotná renta pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Pellegrini v nej nevidí logiku a zákon vrátil s výhradami zákonodarcom.

„Mám vážny problém s tým, aby sme generálnemu prokurátorovi priznali rentu len na základe výmyslu nejakého poslanca, že to má byť po štyroch rokoch, a ani nie po odslúžení plného funkčného obdobia," vyjadril sa ešte v apríli. Druhým vetovaným zákonom je vládny zákon o covidových amnestiách, prezident ich považuje za nebezpečný precedens.

Ako poslanci naložia s vrátenými zákonmi, sa začalo jasnejšie črtať v utorok pred schôdzou. Pellegriniho bývalá domovská strana Hlas sa podľa jej lídra Matúša Šutaja Eštoka nezapojí do prelomenia veta. „Sme pripravení podporiť veto pána prezidenta tak, aby sa výsluhový dôchodok týkal iba bežných prokurátorov, tak ako to dnes majú zabezpečené napríklad policajti, hasiči alebo vojaci, a aby sa výsluhový dôchodok netýkal generálneho prokurátora, či už je to po štyroch, alebo po siedmich rokoch,“ vyjadril sa Šutaj Eštok.

V prípade covidových amnestií rozumie výhradám aj obave prezidenta, čo sa týka rozsahu a formy amnestií, no pripomenul, že počas pandémie a vlády Igora Matoviča vládol na Slovensku chaos. „Nakoľko Hlas nechce, aby sa spoločnosť ešte viac na tomto dnes rozdeľovala, sme v rámci debaty pripravení podporiť veto prezidenta,“ uviedol s tým, že si chce počkať na správu splnomocnenca vlády Petra Kotlára.

„Keďže jeho správa má byť predložená do septembra, vieme si predstaviť presun hlasovania o amnestiách na septembrovú schôdzu, aby sa vytvoril dostatočný priestor aj pre pána Kotlára, ktorý nám možno vo svojej správe povie viac, ktoré pokuty mali svoje opodstatnenie a ktoré nemali,“ uzavrel minister.

Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič sa domnieva, že koalícia si pri vetovaných zákonoch neverí, preto ich presunula ku koncu schôdze. „Šutaj Eštok sa dostal úplne krásne na úroveň Andreja Danka, ktorý takisto najprv schváli, sám hlasuje za transakčnú daň a potom sa zrazu pozerá na to, že aké je to strašidlo. Pomaly bude hovoriť, že kto to tu schválil,“ uviedol Matovič.

I keď poslanci Hlasu za zákony najskôr hlasovali a teraz chcú podporiť veto, politológ ich postupu rozumie. „Je to o verejnej mienke a padajúcich preferenciách, musia chytiť vlnu, inak sa politicky utopia,“ hodnotí. „Ani renta pre generálneho prokurátora nie je populárna, pri covidových amnestiách je tu veľká časť verejnosti, ktorá hromží, že dodržiavala opatrenia, a tí, ktorí ich porušovali, budú odškodnení. Iste sú medzi nimi aj voliči Hlasu a nie je ich málo. Zároveň sú to ďalšie peniaze, keď štát hovorí, že je nutné konsolidovať,“ vysvetlil.

Danka hnevá transakčná daň

Silu koalície otestuje na júnovej schôdzi aj transakčná daň, ktorou chcel štát priniesť do pokladnice 700 miliónov eur. Po jej spustení a silnej vlne nespokojnosti zo strany poplatníkov sa proti nej hlasno ozval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, ktorý trvá na tom, aby ju zrušili pre živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 100-tisíc eur. Rokoval o nej aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, no zatiaľ bez úspechu.

Vyhýbavo sa stavia k dani v porovnaní s opozíciou koaličný Hlas, ktorý je podľa Šutaja Eštoka pripravený na debatu o zmenách, ale požaduje, aby sa daň volala inak. Konkrétne „daň Igora Matoviča“. Hlas by chcel, aby daň čo najmenej zaťažovala ľudí práce a drobných podnikateľov.

„Je to natoľko vážna téma, že ju nemôžeme vyriešiť iba tým, že niekto hodí nejaký zákon do Národnej rady. My sme išli do koalície, aby sme boli partnermi. V tomto prípade je zodpovednosť na ministrovi financií, ktorý je zodpovedný za štátnu kasu, aby predstavil návrh toho, čo požaduje aj SNS a čo je pripravený podporiť aj Hlas,“ povedal minister s tým, že diskutovať o zmenách chce primárne na koaličnej rade.

Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling kritizuje, že sa koalícia nevie dohodnúť. SaS žiadala, aby sa o transakčnej dani v parlamente rokovalo čo najskôr, ale vládni poslanci to neodsúhlasili. Poukázal tiež na to, že o zákone o tzv. covidových amnestiách by sa mohlo hlasovať až v septembri.

Politológ Cirner poukázal, že Hlasu klesajú preferencie a SNS ich má až pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. „Tieto strany potrebujú agendu, aby zastavili voličské prepady, respektíve, aby v prieskumoch rástli. Transakčná daň je mimoriadne nepopulárna, preto je to agenda, ktorú sa nejakým spôsobom budú snažiť riešiť a prihriať si na nej politickú polievočku,“ myslí si.

Cirner podotkol, že ak sa v koalícii nedohodnú, hrozí, že niektoré zmeny v parlamente môžu prejsť s hlasmi opozície, čo by vzťahy trojlístka vyostrilo. „Smer si musí dávať pozor, aby koaličných partnerov príliš „nenaštval“, keďže už sú dosť nahnevaní za riešenie koaličnej krízy a odobratie ministerských pozícií,“ skonštatoval.

PS podporí Danka, Hlas chce meniť volebný systém

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka podotkol, že v tomto roku ide ešte len o druhú riadnu schôdzu, „čo robí tento parlament pod vedením koalície jedným z najlenivejším v dejinách slovenského parlamentarizmu“. Líder PS kritizoval, že hoci sa poslancom nechce chodiť do práce, odmietajú si zmraziť platy.

Tvrdí, že napriek konsolidácii sa nedarí znižovať verejný dlh a deficit, lebo vláda odmieta šetriť na sebe, a preto bude pre PS dôležité, ako sa koaliční poslanci postavia k transakčnej dani. „Návrh z dielne SNS považujem za jeden z najdôležitejších, pokiaľ ide o ekonomický život na Slovensku, lebo táto hlúpa transakčná daň likviduje našich podnikateľov a živnostníkov a brzdí hospodársky rast,“ povedal Šimečka s tým, že PS podporí návrh SNS, ktorý daň obmedzí, no mala by sa podľa neho úplne zrušiť.

Vzťahy v koalícii nie sú podľa neho dobré a kríza vládnutia sa prejaví aj na aktuálnej schôdzi. „Kľúčové bude pre mňa, ako sa zachová strana Hlas pri prelamovaní veta prezidenta,“ povedal Šimečka a dodal, že ide o škodlivé zákony, ktoré sú výsmechom občanom.

Šutaj Eštok ešte pred začiatkom schôdze povedal, že sa s partnermi dohodli na veľkej väčšine zákonov. Verí, že na schôdzi prejdú tri ich kľúčové návrhy. Jedným z nich je zákon od ministra práce Erika Tomáša prezývaný „práca namiesto dávok“. Druhým je zákon šéfa školstva Tomáša Druckera, ktorým sa zvýšia platy učiteľov o sedem percent. A tretí je poslanecký návrh, ktorý obciam a mestám umožní využívať poplatky za rozvoj tak, ako ich potrebujú.

Minister vnútra avizoval, že do ústavy chcú zakotviť, aby Slovensko nebolo už len jedným volebným obvodom. Zatiaľ to vidí len na diskusiu. „Nejdeme rovno so zmenami, ktoré by mali hneď už prichádzať bez toho, aby prebehla odborná a vecná diskusia, ktorá bude hovoriť o tom, ako zmeniť volebný systém tak, aby viac ako jedna tretina poslancov Národnej rady nepochádzala iba z hlavného mesta Bratislavy, ale aby sme vrátili naspäť ľuďom po celom Slovensku moc,“ priblížil.

V prvom kroku chcú prísť s pozmeňujúcim návrhom ústavy, ktorý vypustí „Matovičovu vetu strachu“, že Slovensko je len jedným volebným obvodom. „Prežitok Vladimíra Mečiara zabudoval Igor Matovič do ústavy a my práve túto jednu Matovičovu vetu strachu chceme z ústavy odstrániť tak, aby sme otvorili debatu o tom, že na Slovensku je po 30 rokoch potrebná aj veľká zmena v rámci verejnej správy a volebného systému,“ povedal.

Šimečka považuje reči Šutaja Eštoka o zmene volebného systému za nebezpečné pre slovenskú demokraciu. „Za PS hovorím, že takéto úvahy odmietame,“ vyhlásil. Pri návrhu vypustiť jeden volebný obvod z ústavy opozičné KDH nevníma jednotu v koalícii, preto si zatiaľ počká na ďalší vývoj v diskusii o podobe novely.

Prezident zmeny podporí Prezident v pondelok pred novinármi povedal, že zatiaľ s koalíciou a vládou o dani z finančných transakcií nerokoval. „Nemal som možnosť hovoriť s pánom predsedom Dankom o jeho predstavách, ako by mala byť zmenená transakčná daň. Ja vnímam, že vyvoláva značné napätie. Aj ja som sa sám kriticky vyjadril, že pre mňa ako pre ekonóma nedáva základnú elementárnu ekonomickú logiku," poznamenala hlava štátu. „Za mňa ako za prezidenta môžem povedať, že som pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu, ktorá sa bude týkať buď zjednodušenia transakčnej dane, alebo oslobodenia časti subjektov od jej platenia," doplnil Pellegrini s tým, že zatiaľ čaká, ako dopadnú rokovania na koaličnej rade.

Schválili Žandársky zbor

Šutaj Eštok zároveň deklaroval, že Hlas podporí aj zmenu ústavy o „dvoch pohlaviach“. Vyzdvihol, že do základného zákona štátu pribudne aj mzdová rovnosť medzi mužmi a ženami. Opozičné KDH chce k vládnej novele podať tri pozmeňujúce návrhy, ku ktorým chce hľadať podporu v oboch táboroch. Do ústavy chce presadiť posilnenie presadenia výhrady vo svedomí, zákaz surogátneho materstva i zakotvenie práva dieťaťa na to, aby poznalo svojich rodičov.

PS na schôdzu zároveň predkladá návrhy, ktoré budú regulovať, kto sa môže stať generálnym prokurátorom.

„Naším cieľom je vyblokovať pána Paru a Lindtnera (Marek Para a David Lindtner sú poradcovia premiéra, pozn. red.), ktorí sú obaja toxickí kandidáti na generálneho prokurátora. Sú neakceptovateľní a nebezpeční, pretože by zase zabezpečili, že Robert Fico by mal priamy vplyv na celú prokuratúru, pretože generálny prokurátor ovláda celú prokuratúru a všetky trestné konania,“ vysvetlil líder PS. Druhý návrh umožní parlamentu vyvodzovať voči šéfovi prokurátorov disciplinárnu zodpovednosť.

Poslanci stihli v utorok schváliť zmeny v aktívnych zálohách, ktoré nahradia Národné obranné sily. Súčasťou zákona je aj vznik Žandárskeho zboru, ktorého zložkou by mohli byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti, s podobnými právomocami, ako má Policajný zbor.

Proti návrhu mala najskôr výhrady SNS a pozmeňujúci návrh Richarda Glücka (Smer) kritizoval aj poslanec PS Tomáš Valášek. Glückov pozmeňovací návrh podľa neho umožní žandárom nosiť nie vojenskú uniformu, ako to bolo v návrhu pôvodne, ale vlastnú policajnú uniformu a mať vlastné autá.

„Zdá sa nám to nešťastné, ale najmä zbytočne drahé,“ povedal Valášek. Ohradil sa aj proti ďalšej zmene, ktorá sa dostala do návrhu zákona, a to, že vojenská polícia bude nahrádzať časť právomocí okresných úradov. Pozmeňujúci návrh ďalej zmierňuje pravidlá pre podnikanie profesionálnych vojakov. Ak zákon podpíše prezident, účinnosť nadobudne 1. júla.

Za nebezpečný Valášek považuje aj nenápadný prílepok, ktorý umožní vstup do záloh ľuďom, ktorí nespĺňajú štandardnú definíciu spoľahlivosti. Do záloh sa tak budú môcť podľa Valáška dostať napríklad aj ľudia podozriví z extrémizmu.

„Po novom musíte byť právoplatne odsúdený člen extrémistickej skupiny, to je jediný dôvod uprieť niekomu právo vstúpiť do záloh,“ povedal. „Považujeme to za nebezpečné. Jedným z možných rizík, reálnych a pravdepodobných, je, že budeme za štátne peniaze trénovať extrémistické polovojenské skupinky pod rúškom výcviku,“ kritizoval.