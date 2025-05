Opozícia vníma Pellegrinho správu ako kritický odkaz Ficovej vláde. Slová však nestačia, vyzývajú prezidenta, aby zasiahol

Prezident Peter Pellegrini podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach. Že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená geopolitická bezpečnosť Slovenska.

Správa o stave republiky prezidenta Pellegriniho - celý prejav Video

A že medzi zdroje tohto strachu patria aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť, povedal Šimečka. Toto všetko je podľa slov lídra PS veľmi kritický odkaz vláde Roberta Fica.

„Práve tá (vláda R. Fica, pozn. red.) je zodpovedná za to, že nerieši problémy ľudí, ale iba seba. Schvaľuje si renty, dvojnásobné platy, beztrestnosť, no ľuďom dala drahotu, šíri nenávisť a ťahá nás preč z Európy. Zahraničnopolitická izolácia a opúšťanie Západu, ktorý je pre našu bezpečnosť a prosperitu absolútne kľúčový, sú obzvlášť alarmujúce a predstavujú pre Slovensko obrovské riziko,“ skonštatoval Šimečka. Bol by rád, ak by si koalícia vzala kritiku k srdcu.

Zároveň si myslí, že prezident by mal zasiahnuť. „Iba slová nestačia. Aj ako čestný predseda strany Hlas by mal prezident Pellegrini konečne zasiahnuť. Má priamy vplyv na to, aby vláda nešírila nenávisť, aby nás neťahala preč z Európy a aby konečne začala riešiť skutočné problémy ľudí,“ doplnil Šimečka.

Prezident sa podľa SaS stotožnil s opozíciou

Prezident Pellegrini sa vo svoje správe o stave republiky stotožnil s názormi opozície a s kritikou vlády. Konštatuje to opozičná SaS. Strana však zároveň podotýka, že prejav hlavy štátu mal aj nedostatky.

Stotožnenie s názormi opozície vidí SaS v pomenovaní toho, že vláda rieši zástupné témy namiesto cien potravín, zdravotníctva či ekonomiky. Podľa strany bol však prezident málo rázny a jeho prejav mal aj nedostatky.

Pellegrini: Som pripravený podpísať akúkoľvek pozitívnu zmenu pri transakčnej dani Video

„V prejave nám chýbalo jasné pomenovanie korupcie. Za ostatné mesiace sme svedkami obrovského rozkrádania eurofondov na haciendy a luxusné vily. O tom prezident vôbec nehovoril,“ podotýka SaS, podľa ktorej síce prezident spomenul správu Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale správu Útvaru hodnoty za peniaze o nákupe predražených počítačoch ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) nespomenul.

SaS kritizuje prezidenta aj pri otázke vodnej nádrže šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Podľa SaS akoby „prezident absolútne ignoroval záujmy občanov a samospráv“. Prezident tiež podľa SaS nepomenoval útoky na demokraciu, na médiá a na občiansku spoločnosť, rovnako podľa strany opomenul trestnú novelu.

Prezident Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského pomenoval, že Slovensko nemá dlhodobejšiu víziu, ktorá by presahovala jedno volebné obdobie. Majerský vyzdvihol aj to, že prezident pomenoval orientáciu zahraničnej politiky na východ.

Majerskému však vadí, že hlava štátu nespomenula v prejave boj za spravodlivosť či korupciu. „Právny štát zlyháva v mnohých veciach a my sme to kritizovali už pri hanebnej novele trestných kódexov,“ dodal. Celkovo však prejav zhodnotil skôr pozitívne. „Pomenoval problémy, ktoré KDH dlhodobo pomenováva počas celého tohto volebného obdobia,“ myslí si.