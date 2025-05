Danko pripustil vystúpenie Slovenska z EÚ. Kritizoval misiu českého europoslanca, poslal ho naspäť do Bruselu

Danko po návšteve rezortu financií Video Zdroj: TV Pravda

Danko sa nie tak dávno na petičnej akcii za vystúpenie z EÚ a NATO vyjadril, že je čas vystúpiť z EÚ a NATO. EÚ nazval žalárom národov. Ako uviedol, nepríde mu v poriadku, že niekto povie, že je normálne jesť chrobáky, alebo aby si Nemci a Francúzi robili čo chcú.

Šéfovi národniarov nepríde normálne ani to, že nemecký kancelár Friedrich Merz Slovensku odkazuje, že ak nebude poslúchať, tak mu zoberie eurofondy. „Kto je nemecký kancelár? On nie je nadriadený nášmu predsedovi vlády. Hlavne nech sa Nemci pozrú, aké zisky odlievajú zo Slovenska,“ vyhlásil Danko s tým, že „z nás robia otrokov“.

Čítajte viac Gašpar pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO. Hlas to odmieta, reagoval aj Pellegrini

Ako príklad uviedol automobilky. „To si treba povedať, že Nemci žijú aj zo slovenskej pracovnej sily,“ uviedol Danko, ktorého preto pobúrili slová nemeckého kancelára. Preto sa tu podľa neho vynára aj potenciálna debata o tom, čo bude ďalej v EÚ. „Pretože ak nás chcú ďalej brať ako nesvojprávnych… tak nech si žijú ďalej bez nás,“ uzavrel Danko.

Čítajte viac Na Merzove slová reagoval aj Danko. Kancelárovi odkázal, že Slováci nie sú nemeckí otroci

Danko kritizoval misiu českého europoslanca

Šéf národniarov ostro kritizoval europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý vedie delegáciu skúmajúcu využívanie eurofondov na Slovensku. Danko požaduje ospravedlnenie a odmieta Zdechovského výhrady o „banánovej republike“.

Upozornila na to televízia ta3. Andrej Danko sa ostro vyjadril k delegácii Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, ktorá v pondelok dorazila na Slovensko.

Delegácia tu počas trojdňovej návštevy skúmala čerpanie eurofondov a národné opatrenia zamerané na ochranu financií daňových poplatníkov EÚ. Na tlačovej konferencii Danko spochybnil ich kompetenciu: „Čo oni môžu kontrolovať? Ani tu nemajú čo kontrolovať.“

Pred novinármi si nevedel vybaviť meno vedúceho misie, europoslanca Tomáša Zdechovského, a preto sa spýtal: „Ako sa volá ten Čech?“ Keď mu novinár odpovedal, pripomenul si, ako sa v minulosti pýtal českého poslanca Radka Vondráčka: „co je to za vůl?“ Vondráček bol v rokoch 2017 až 2021 predsedom Poslaneckej snemovne v Česku, teda v čase, keď Danko šéfoval slovenskému parlamentu.

Danko sa rozhorčil nad výrokmi Zdechovského, ktorého obvinil z neúcty: „A viete prečo? Dovolil si povedať, že my sme banánová republika. Šéf tejto Európskej komisie. On je kto? Europoslanci nie sú nadradení žiadnemu orgánu Slovenskej republiky. Žiadnemu. Na to je tu Európska prokuratúra. To, čo tu robí, je politika.“

Zdechovského následne vyzval, aby sa Slovensku ospravedlnil a čo najskôr sa vrátil do Bruselu: „Pretože nemá čo sa tu rozdrapovať. A nemá čo hovoriť, že Slovensko je banánová republika. Keby som ja povedal to isté na Česko, tak verte tomu, že v Čechách by ma oblievali pivom. Je to drzosť, čo povedal. A nech sa ospravedlní Slovensku,“ uzavrel Danko.