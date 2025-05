Premiér Fico prehovoril o protiruských sankciách, reaguje na Dankovu kritiku

„Ak sú sankcie, ktoré neohrozujú naše vlastné záujmy, tak ideme v rámci jednoty Európskej únie. Ale súčasne hovoríme, že ak sú sankcie, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky, tak ich budeme vetovať,“ povedal predseda vlády SR.

Danko odsúdil hlasovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer) ktorý minulý týždeň podporil ďalší balík európskych sankcií namierených na Rusko. Tvrdí, že izolujú Európsku úniu, znižujú jej konkurencieschopnosť a likvidujú hodnotu eura. Danko avizoval, že premiéra vyzve na preskúmanie mandátu šéfa diplomacie.