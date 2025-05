Zahraničná politika Juraja Blanára je podľa Gábora Grendela len na prokremeľskú stranu

Zahraničná politika šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer) na všetky štyri svetové strany vôbec nefunguje. Je to politika iba na jednu, a to prokremeľskú stranu. Uviedol to na tlačovom brífingu hnutia Slovensko poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Čelní predstavitelia štátov EÚ a NATO sa vyhýbajú návšteve Slovenska aj stretnutiam s premiérom Robertom Ficom (Smer), čo je podľa neho chyba nielen predsedu vlády, ale aj Blanára.