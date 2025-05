Súhrn schválených návrhov v NR SR. Poslanci odhlasovali viaceré zmeny

Pri registrácii združení nastanú zmeny. Agenda registrácie má po novom prejsť z ministerstva vnútra na okresné úrady v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o združovaní občanov, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmenou by sa mala služba priblížiť k občanom vzhľadom na registráciu podľa sídla združenia. Skrátiť by sa mohli aj lehoty na vybavovanie vecí. Predkladatelia upozornili, že už v súčasnosti sú okresné úrady v sídle kraja registrovým úradom pre niektoré mimovládne neziskové organizácie.