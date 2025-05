Verdikt roka: Pôjde šéf NBS Kažimír do väzenia?

Obhajoba navrhla súdu trestné stíhanie Kažimíra zastaviť pre premlčanie alebo ho oslobodiť. Žalobca žiada pre Kažimíra, ktorý vinu v prípade odmietol, trest väzenia.

V procese s Kažimírom bude možno rozhodovať Súdny dvor EÚ, jeho obhajca v tom však vidí naťahovanie Video

Podľa obžaloby Kažimír pred viac ako siedmimi rokmi ako minister financií za Smer premiéra Roberta Fica odovzdal úplatok 48 000 eur vtedajšiemu šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu za to, že zabezpečí urýchlené a prednostné vyplatenie nadmerných daňových odpočtov vybraným firmám. Slovenské médiá skôr uviedli, že išlo o spoločnosti podnikateľa, od ktorého firmy potom Kažimír kúpil zrejme za nižšiu ako trhovú cenu vilu v lukratívnej časti Bratislavy.

Obhajoba v uplynulých mesiacoch opakovane navrhovala súdu, aby stíhanie Kažimíra pre premlčanie zastavil. Odôvodňovala to vlaňajšími zmenami v trestnom práve, ktorými vláda presadila napríklad skrátenie premlčacích čias trestných činov alebo zníženie trestných sadzieb. Sudca Špecializovaného trestného súdu tento rok v apríli ale oznámil, že by kauzu mohol posúdiť podľa iného ustanovenia Trestného zákonníka, ako pôvodne navrhovala obžaloba. To by zrejme znamenalo, že stíhanie Kažimíra by po uvedených zmenách Trestného zákonníka nebolo premlčané.

Kažimír, niekdajší dlhoročný podpredseda Smeru, bol ministrom financií v rokoch 2012 až 2019. Následne sa stal guvernérom NBS. Z titulu tejto funkcie je Kažimír tiež členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Slovensko je súčasťou eurozóny od roku 2009.