Desať obcí získa z Plánu obnovy vyše 175 miliónov eur. Vláda schválila návrh rezortu školstva

Výstavba nových tried a rozšírenie existujúcich priestorov je realizované v rámci Plánu obnovy. Cieľom je teda zabezpečenie vyučovania výlučne v dopoludňajších hodinách. Na daný účel má rezort školstva vyčlenených 175,1 milióna eur bez DPH.

„Návrh reaguje aj na legislatívny zákaz dvojzmennej prevádzky, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2025. Podľa neho od nasledujúceho školského roka nebudú môcť školy organizovať vyučovanie v popoludňajších hodinách, ak nie sú výnimkou zapísanou v registri škôl,“ uviedol rezort školstva.

Rezort pristúpil k prioritizácii projektov, ktoré sú pripravené na okamžitú realizáciu. Medzi desiatimi obcami, ktoré budú priamo určenými prijímateľmi investícií sú obec Cigeľka v okrese Bardejov, Červenica a Varhaňovce z prešovského okresu, Drienovec v okrese Košice – okolie aj Hranovnica v okrese Poprad.

V okrese Kežmarok sú to obce Podhorany a Veľká Lomnica, v okrese Sabinov Uzovské Pekľany, a tiež sa to týka obce Vrbnica v okrese Michalovce a mesta Krompachy (okres Spišská Nová Ves). V dotknutých samosprávach budú vystavané nové priestory, prípadne sa rozšíria už existujúce školy. Predpokladaná výška nákladov na jednu novovytvorenú kapacitu by nemala presiahnuť necelých 13 800 eur bez DPH. To zodpovedá aktuálnym cenám stavebných materiálov a prác.

„Dvojzmenná prevádzka má vážne dôsledky pre žiakov aj učiteľov. Ovplyvňuje vzdelávacie výsledky žiakov, školskú dochádzku aj duševnú pohodu. Odstraňujeme ju nielen preto, že to vyžaduje zákon, ale preto, že chceme pre všetky deti zabezpečiť kvalitné a dostupné vzdelanie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas).