Pellegrini navštívi Čiernu Horu, ide tam so Sakovou či Chovancom. Očakáva sa podpis dôležitého memoranda

Hlavným cieľom návštevy je vyjadrenie podpory integračnému procesu Čiernej Hory do Európskej únie a zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov, najmä v hospodárskej oblasti. Rokovania sa zamerajú aj na aktuálny vývoj v regióne západného Balkánu, bezpečnostnú situáciu v Európe a prípravy na nadchádzajúci samit NATO.

Oficiálny program sa v piatok (30. 5.) ráno začne spoločným rokovaním prezidentov v Modrom paláci v Cetinje. Po uvítacom ceremoniáli a rokovaniach hlavy štátov symbolicky zasadia lipu v záhrade paláca ako prejav priateľstva medzi našimi krajinami. Prezident SR tiež položí veniec k pamätníku partizánskeho bojovníka.