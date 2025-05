Veľká rarita v celej strednej Európe sa nachádza na Slovensku. Pozrite si zábery priamo odtiaľ

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Zábery z dronu - Vodný kolový mlyn v Jelke Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Vodný kolový mlyn v Jelke, nachádzajúci sa na juhozápade Slovenska, patrí medzi pozoruhodné technické pamiatky a je považovaný za stredoeurópsku raritu. Ide o trojpodlažný drevený mlyn, aký sa v okolitých krajinách nevyskytuje. Mlyn stojí na ľavom brehu Malého Dunaja, ktorý v katastri obce Jelka vytvára meandrujúce koryto v dĺžke 23 km. Táto oblasť je známa svojimi malebnými zákutiami vhodnými na vodnú turistiku.

Najstarší záznam o mlyne pochádza z roku 1894. Po prestavbe sa v mlyne začalo mlieť v auguste 1906 a v prevádzke bol až do apríla 1951. Budova mlyna bola v roku 1992 zrekonštruovaná. V jej okolí vznikol malý skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Obnovený mlyn je dnes sprístupnený verejnosti. V jeho blízkosti sa nachádza dobre vybavené táborisko pre vodných turistov s možnosťou občerstvenia, kempovania, športového vyžitia, ako aj kotvenia lodí.

Dóm svätého Martina v Bratislave a detailné zábery na „zlatú“ korunu Video Zdroj: mReportér: Robo

Na vrchole veže Dómu svätého Martina v Bratislave sa nachádza impozantná „zlatá“ koruna, ktorá symbolizuje uhorskú kráľovskú korunu svätého Štefana. Koruna aj s vankúšom je vysoká 156 centimetrov a váži zhruba 160 kilogramov. V Katedrále sv. Martina sa v rokoch 1563 až 1830 uskutočnilo osemnásť korunovácií. Svätoštefanskou korunou bolo korunovaných jedenásť panovníkov, vrátane Márie Terézie, a sedem kráľovských manželiek. Koruna je pozlátená a stojí na vankúši, čím pripomína historickú slávu katedrály ako korunovačného miesta. Tento detail patrí k najvýraznejším a najfotografovanejším symbolom Bratislavy.

Polostrov Snæfellsnes na Islande Video Zdroj: mReportér: Ján Cvengroš

Polostrov Snæfellsnes na Islande je ako miniatúrna verzia celej krajiny – vtesnaná do jedného magického kúta sveta. Nájdete tu vyhasnuté sopky, drsné lávové polia, ľadovce i nekonečný Atlantik, ktorý bičuje čierne piesočné pláže. Dominantou regiónu je ľadovcový vulkán Snæfellsjökull, preslávený aj vďaka Julesovi Vernemu ako vstup do stredu Zeme. Miesto, kde sa stretáva oheň a ľad, pokoj a divokosť, je ideálne na krátky únik z reality – do sveta ticha, mystiky a surovej krásy prírody.

