Prokurátori sa ohradili voči kritike Fica na adresu žalobkyne, ktorá zrušila obvinenie aktivistovi s valaškou

„Na domáhanie sa zmeny rozhodnutí alebo postupov prokurátorov v konaní právny poriadok stanovuje procesné inštitúty ako sú opravné prostriedky a iné právne prostriedky nápravy,“ upozornila prokurátorská rada.

Ako rada podotkla, vo všeobecnosti považuje verejnú polemiku o rozhodnutiach a postupoch prokurátorov za legitímnu súčasť správy veci verejných v spoločnosti. Na čo však apeluje je to, aby v záujme celej spoločnosti bola prípadná kritika vedená vecne, bez osobných útokov na konkrétnych prokurátorov. Rada vyzvala na rešpektovanie rozhodovacej činnosti prokurátorov, pretože nerešpektovanie zo strany predstaviteľov verejnej moci má podľa prokurátorskej rady negatívny vplyv na dôveru občanov v inštitúcie a ich rozhodnutia. Dôsledkom je tak oslabovanie právneho štátu. Zasahuje to tiež podľa prokurátorskej rady do integrity prokurátorov, ako v profesijnej rovine, tak aj v osobnej rovine v podobe negatívnych reakcií časti verejnosti, ktoré vyvolávajú takéto osobné útoky.

Prokurátorská rada pri Krajskej prokuratúre v Bratislave toto vyhlásenie prijala jednomyseľne a po predchádzajúcom súhlase väčšiny prokurátorov funkčne zaradených v služobnom obvode Krajskej prokuratúry v Bratislave, a teda prokurátori zo všetkých okresných prokuratúr v Bratislave, Okresnej prokuratúry Malacky a Okresnej prokuratúry Pezinok.

Predseda vlády Robert Fico (Smer) v statuse na sociálnej sieti vo štvrtok 29. mája reagoval na dve, podľa jeho slov kontroverzné, rozhodnutia – súdu a prokuratúry. Okrem sudcu Milana Cisárika, ktorý odsúdil guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, reagoval aj na prokurátorku, ktorá zrušila obvinenie aktivistovi s valaškou Petrovi Laťákovi (Demokrati). Obvinenie mu bolo vznesené za výrok, že je to len otázkou času, kedy „pôjde Fico dole“.

„Takže pred rokom iný politický aktivista tej istej strany Demokrati ma chcel za moje politické názory zavraždiť. Teraz príde druhý, dokonca člen strany, a so sekerkou v ruke a ukrajinskou zástavou na pleciach ma opäť posiela „dole“. Prokurátorka sa pri zrušení obvinenia domnievala, že „sekerkár“ iba slobodne hovoril, a že ho nemožno stíhať,“ okomentoval situáciu predseda vlády a na prokurátorku, ktorá zrušila obvinenie sa obrátil s odkazom: „Vážená pani prokurátorka, kľudne si po večeroch hádžte doma nôž do fotografie mojej hlavy, ale keď ráno prichádzate do práce, váš politický názor si nechajte pred dverami prokuratúry. Ak takto mienite „vybavovať“ nenávistné prejavy, je na mieste otázka, či ste potom pripravená niesť zodpovednosť za to, že vaším prístupom budete povzbudzovať masové výzvy na odstránenie ústavných činiteľov, až príde k ich realizácii“.