Pellegrini odkázal Ficovi: Zmena ústavy je len témou na zahltenie. Prezident skritizoval aj Kotlára

Zmena Ústavy z dielne strany Smer, ktorá má mimo iného zakotviť existenciu dvoch pohlaví, je podľa prezidenta Petra Pellegriniho zástupnou témou. Povedal to dnes v rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v relácii Politika 24.

Prioritou by podľa prezidenta však malo byť riešenie problémov ekonomiky, spoločnosti alebo kvality života ľudí a nedostatočnej infraštruktúry.

„Myslím si, že politici vedia veľmi šikovne narábať s témami tak, aby zahltili ten politický priestor a trošku odklonili pozornosť od toho, čo ľudí reálne trápi," skonštatoval Pellegrini.

Prezident zároveň povedal na adresu predsedu vlády Roberta Fica (Smer), že je to skúsený politik, ktorý vie nastavovať témy. „A preto si myslím, že aj zodpovednosť za to, aké témy v politike sú preferované a prioritizované, je jeho zodpovednosť," doplnil Pellelgrini.

Pellegrini tiež uviedol, že splnomocnenec vlády pre prešetrenie riadenia pandémie Covid-19 Peter Kotlár si neplní svoju úlohu. Kotlárovou úlohou bolo podať správu o manažmente pandémie, teda o efektivite prijatých opatrení. Namiesto toho však podľa prezidenta straší ľudí.

„Vydáva nejaké správy za totálne vedecké fakty, nikto ju dodnes nevidel, nikto ju nečítal," skonštatoval prezident s tým, že je rád, že Slovenská akadémia vied bude môcť Kotlárovu správu konfrontovať. Dokument môže totiž podľa neho zlou interpretáciou vystrašiť ľudí, ktorí sa prestanú očkovať na tetanus alebo na iné choroby, na ktoré sa na Slovensku už nezomiera práve vďaka očkovaniu.

Ak Kotlár spraví z očkovania chiméru, môžu sa podľa Pellegriniho na Slovensko vrátiť smrteľné choroby. „Ja nehovorím o covidových vakcínach. Tam môže prebiehať diskusia, či sú bezpečné, ale nechcem, aby sme z očkovania ako takého robili na Slovensku nejakého strašiaka," dodal prezident.

Prezident sa tiež pristavil pri téme poklesu preferencií strany Hlas, ktorú zakladal a z ktorej po nástupe do úradu prezidenta odišiel. Pád popularity Hlasu po svojom zvolení za hlavu štátu očakával. Podľa neho politici Hlasu musia „urobiť všetko pre to, aby sa ten pokles zastavil. Je to už ale na nich“.

Podľa Pellegriniho by jeho extraníci nemali byť len „poslušným koaličným partnerom“.

Pellegrini sa zastal šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorého do pozície lídra Hlasu nominoval. „Nemá to jednoduché, ale dal sa na boj,“ povedal prezident s tým, že strana by nemala reagovať na výkyvy preferencií hneď a panicky meniť vedenie. „Treba hovoriť o obsahu a nie persónach.“