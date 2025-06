Kaliňák: Vyhrážky odobratia eurofondov sú boľševické. Majerského prekvapili slová Smeru o „führerovi“ Merzovi

Ak európski predstavitelia, tak ako nemecký kancelár Friedrich Merz, povedia, že ak nebudeme súhlasiť s tým, čo hovoria, zoberú nám eurofondy, vyznieva to smiešne, je to boľševické a niečo, čo si pamätáme spred roku 1989. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer).