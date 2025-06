Kamióny zablokujú Brodské. Skala vyzval Fica, aby prišiel: Sme hlboko znepokojení

Skala reagoval na slová premiéra Roberta Fica (Smer) v nedeľnej diskusii ohľadom rokovaní o alternatíve k transakčnej dani. „Vyzývam premiéra aj koaličných poslancov, aby dnes prišli a komunikovali. Sme hlboko znepokojení. Prečo musia na rozkrádanie doplácať dopravcovia? Treba hospodárne šetriť, vtedy ho podporíme,“ povedal s tým, že ak sa transakčná daň nezmení, doplatia na to najmä ľudia v regiónoch, pretože dôjde k zdražovaniu.

Jedným z hlavných dôvodov blokády je práve transakčná daň, ale aj zlúčenie sadzieb mýta pre emisné triedy Euro 0 – IV. Ako príklad použil Skala kolegu, ktorý vlastní 20 kamiónov. „Za rok by pri 20 kamiónoch zaplatil od 18 000 do 20 000 eur. Tieto peniaze by sa mohli použiť úplne na niečo iné, napríklad na vodičov,“ opísal situáciu.

Dodal, že s vládou už rokovali viackrát. Tá súhlasila, že sa mýto do konca aktuálneho volebného obdobia zdražovať nebude. „Dali nám teraz garanciu, že sa nebude zvyšovať o ďalších 40 percent. Môžem povedať, že ďakujeme ministrovi dopravy za túto ochotu,“ doplnil.

UNAS zatiaľ neplánuje uskutočniť blokádu aj na iných priechodoch. Situácia sa má odvíjať od toho, či príde zo strany vlády návrh ohľadom transakčnej dane. „Zatiaľ to budeme riešiť len v núdzovom režime, neurobíme to na celom Slovensku. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia do troch dní,“ dodal. Dopravcovia by chceli osloviť na spoluprácu aj Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD). Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, v prípade potreby bude riadiť a usmerňovať dopravu.